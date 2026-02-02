Что делать, если банк отказывается принимать ипотечный полис?
Большинство крупных банков сотрудничают только с аккредитованными страховыми компаниями. Чтобы вам было проще подобрать подходящего страховщика, мы составили перечень аккредитованных компаний для каждого крупного банка.
Помимо аккредитации, убедитесь, что ваш полис отвечает требованиям конкретного банка. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте банка или непосредственно в его отделении.
Распространенные причины отказа
Альфа-Банк
Ниже приведены типичные ситуации, из-за которых Альфа-Банк может не принять полис:
1. Ответ от СК:
Отсутствие соглашения о факсимиле, подтверждающего право на использование электронной подписи в договоре-оферте.
Что необходимо сделать: Обратитесь в чат поддержки АгентБрокер — специалисты направят вам необходимую доверенность.
2. Ответ от СК:
Срок страхования не совпадает со сроком действия кредитного договора.
Что необходимо сделать:
При заполнении полиса укажите дату окончания страхования, совпадающую с датой окончания кредитного договора.
Страховая сумма по всем рискам должна быть равна остатку задолженности, увеличенному на размер процентной ставки по кредиту.
Что необходимо сделать:
Укажите актуальный остаток задолженности на момент оформления и годовую ставку из пункта 4 кредитного договора. Система автоматически рассчитает надбавку.
4. Ответ от СК:
Мы не можем принять ваш полис, потому что в нём указан другой номер кредитного договора (КД).
Что необходимо сделать:
***Направьте обращение в чат поддержки АгентБрокер и приложите документы для корректировки.
Подробнее об исправлении ошибок в полисе читайте в статье: статье об исправлении ошибок в полисе.
Сбербанк
Типичные причины, по которым Сбербанк может отклонить полис:
Полис подан без кассового чека;
Приложены нечитаемые копии документов;
У клиента подключена услуга «ДомКлик» со встроенным страхованием жизни — в этом случае сначала потребуется расторгнуть существующий полис;
Другие причины отказа
Полис оформлен в страховой компании, не аккредитованной банком — в таком случае потребуется аннулирование полиса. Подробную информацию по каждой страховой компании вы найдете в статье: статье об исправлении ошибок в полисе.
Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете избежать большинства проблем при подаче страхового полиса в банк.