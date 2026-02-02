Частые вопросы при страховании ипотеки
Сколько времени занимает оформление?
Весь процесс покупки полиса занимает около 7 минут.
Кому необходимо страховать ипотеку?
Страхование требуется каждому, кто уже оформил или планирует оформить ипотечный кредит. Полис необходимо продлевать ежегодно на протяжении всего срока действия ипотеки.
Как определиться с типом полиса?
Выбор типа полиса зависит от условий конкретного банка. Страхование залогового имущества является обязательным по закону для всех ипотечных заемщиков, а полис страхования жизни и здоровья нередко помогает получить более выгодную процентную ставку по кредиту.
Какие документы потребуются?
Для оформления понадобятся паспорт заемщика и кредитный договор (если он уже подписан). При страховании имущества дополнительно нужны характеристики залогового объекта — площадь квартиры, адрес, год постройки и этажность дома, наличие газификации и деревянных перекрытий. Эти сведения содержатся в кадастровом или техническом паспорте жилого помещения.
Как оплатить полис?
На третьем шаге оформления, после нажатия кнопки «Оформить», страховая компания в течение минуты сформирует ссылку для оплаты. Перейдите по ней сами или отправьте клиенту. Средства поступают напрямую в страховую компанию.
Учтите, что ссылка действует ограниченное время — срок указан рядом с ней. Если не успеете оплатить вовремя, просто обновите ссылку или скопируйте расчет.
Можно ли оформить жизнь и имущество разными полисами?
Да, это возможно. Общая стоимость двух отдельных полисов будет такой же, как при оформлении комплексной страховки.
От чего зависит стоимость страховки?
Главный фактор — размер остатка задолженности по кредиту. Помимо этого, на цену влияют характеристики залогового объекта, а также пол, возраст, вес, рост, артериальное давление и профессия заемщика.
Отличается ли цена от той, что предлагает страховая напрямую?
Стоимость может незначительно отличаться. На платформе АгентБрокер расчет формируется на стороне страховой компании — мы не добавляем наценку и не влияем на итоговую стоимость.
В чем выгода оформления страховки ипотеки через меня?
Банковское страхование может обходиться заемщику в два-три раза дороже рыночных предложений. На платформе АгентБрокер клиент видит расчеты от 14 страховых компаний и может выбрать наиболее выгодный вариант.
Как оформить полис жизни на созаемщиков?
Для каждого созаемщика оформляется отдельный полис страхования жизни. Остаток по кредиту распределяется между созаемщиками пропорционально их доходу — доля каждого прописана в кредитном договоре. Перед оформлением попросите клиентов уточнить сумму остатка на каждого созаемщика, обратившись к кредитному договору или кредитному менеджеру банка.
Важно не путать понятия «созаемщик» и «поручитель». Для поручителей принцип другой: основной заемщик страхуется на полную сумму остатка, а поручитель — на долю, указанную в кредитном договоре. Подробности можно уточнить у кредитного менеджера.
При оформлении онлайн добавить созаемщика можно только в СК Ренессанс. В остальных случаях обращайтесь к нашим менеджерам.
Какие типы имущества можно застраховать?
На платформе АгентБрокер доступно оформление полиса «Имущество» на квартиру, таунхаус, апартаменты, комнату в многоквартирном доме (этажность не менее 3), жилой дом, земельный участок или машиноместо.
Если при предварительном расчете ни одна страховая компания не одобрила заявку, наши менеджеры помогут подобрать и оформить подходящий полис. Подробности — в статье Офлайн-страхование ипотеки с помощью менеджеров АгентБрокер.
Полисы каких банков принимаются?
Полисы, оформленные на платформе АгентБрокер, принимают ведущие банки страны:
- Сбербанк,
- ВТБ,
- Газпромбанк,
- Московский кредитный банк,
- Райффайзенбанк,
- Банк Санкт-Петербург,
- Юникредит Банк,
- Банк Дом РФ,
- БМ-Банк (бывш. Банк Возрождение),
- Промсвязьбанк,
- Банк "АВЕРС",
- Примсоцбанк,
- Челябинвестбанк,
- СМП Банк,
- Татсоцбанк,
- Энергобанк,
- Севергазбанк,
- РостФинанс,
- Банк ИПБ,
- АО КБ "Урал ФД",
- Кошелев-банк
- Уралпромбанк
- Банк России
- Банк СГБ
- МИнБанк
- Банк Зенит
- НОВИКОМБАНК
- ВБРР
- Банк Уралсиб
- ТРАНСКАПИТАЛБАНК
- Открытие
- МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
- СОВКОМБАНК
- Саратов БАНК
- МОСКОММЕРЦБАНК
- ИНВЕСТТОРГБАНК
- АК БАРС БАНК
- МТС БАНК
- Альфа Банк
Почему цена может измениться после заполнения всех данных?
Предварительный расчет строится на базовых параметрах. После ввода подробных сведений — характеристик залогового объекта, данных о здоровье и профессии заемщика — страховая компания пересчитывает стоимость. Поэтому итоговая цена может отличаться от первоначальной.
Может ли страховая отказать в оформлении ипотечного полиса?
Да, такое бывает. Одни компании не страхуют квартиры в газифицированных домах, другие не оформляют полис без номера кредитного договора. Сложности также могут возникнуть у людей с инвалидностью, представителей опасных профессий или жителей закрытых для страхования регионов.
Перед оплатой внимательно изучите условия чекбокса, где необходимо подтвердить отсутствие ограничений и принять правила страхования. Требования у каждого страховщика свои. Если клиент не проходит по условиям одной компании, попробуйте оформить полис в другой.
На какой срок оформляется полис?
На платформе АгентБрокер полис можно оформить на 1 год и более. Ежегодное продление — стандартная и выгодная практика: с каждым годом остаток по кредиту уменьшается, а значит, снижается и стоимость страховки. К тому же при досрочном погашении ипотеки вы не переплатите за лишние годы.
Где посмотреть размер комиссии?
Информация о комиссионных вознаграждениях по ипотечным полисам доступна в разделе «Моя комиссия» вашего личного кабинета.
Выберите в фильтре продукт «Ипотека», чтобы увидеть процент комиссии по каждой страховой компании. Здесь же можно узнать, с какими банками сотрудничает конкретный страховщик и как различается размер вознаграждения в зависимости от банка.
Можно ли расторгнуть договор страхования?
Да, расторжение возможно. Однако порядок действий и условия возврата средств существенно различаются у разных страховых компаний. Подробности — в статье «Как расторгнуть договор страхования ипотеки».
Что делать при ошибке в заполнении полиса?
Регламенты корректировки различаются: одни страховые компании принимают обращения по электронной почте, другие требуют личного визита в офис. Подробнее о порядке действий для каждого страховщика читайте в статье «Как исправить ошибку в полисе».
Порядок действий при наступлении страхового случая
Сроки обращения, алгоритм действий и перечень документов обычно указаны в полисе или памятке, которую страхователь получает вместе с полисом. Дополнительную консультацию можно получить по горячей линии страховщика. Общие рекомендации:
При страховом случае по имуществу (пожар, затопление и т.п.) в первую очередь вызовите аварийные службы для минимизации ущерба. Не начинайте ремонт до осмотра повреждений представителем страховой компании.
При страховом случае по здоровью незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.
Подайте письменное заявление в страховую компанию и предоставьте документы, необходимые для рассмотрения выплаты.