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Частые вопросы при страховании ипотеки

Сколько времени занимает оформление?

Весь процесс покупки полиса занимает около 7 минут.

Кому необходимо страховать ипотеку?

Страхование требуется каждому, кто уже оформил или планирует оформить ипотечный кредит. Полис необходимо продлевать ежегодно на протяжении всего срока действия ипотеки.

Как определиться с типом полиса?

Выбор типа полиса зависит от условий конкретного банка. Страхование залогового имущества является обязательным по закону для всех ипотечных заемщиков, а полис страхования жизни и здоровья нередко помогает получить более выгодную процентную ставку по кредиту.

Какие документы потребуются?

Для оформления понадобятся паспорт заемщика и кредитный договор (если он уже подписан). При страховании имущества дополнительно нужны характеристики залогового объекта — площадь квартиры, адрес, год постройки и этажность дома, наличие газификации и деревянных перекрытий. Эти сведения содержатся в кадастровом или техническом паспорте жилого помещения.

Как оплатить полис?

На третьем шаге оформления, после нажатия кнопки «Оформить», страховая компания в течение минуты сформирует ссылку для оплаты. Перейдите по ней сами или отправьте клиенту. Средства поступают напрямую в страховую компанию.

Учтите, что ссылка действует ограниченное время — срок указан рядом с ней. Если не успеете оплатить вовремя, просто обновите ссылку или скопируйте расчет.

Можно ли оформить жизнь и имущество разными полисами?

Да, это возможно. Общая стоимость двух отдельных полисов будет такой же, как при оформлении комплексной страховки.

От чего зависит стоимость страховки?

Главный фактор — размер остатка задолженности по кредиту. Помимо этого, на цену влияют характеристики залогового объекта, а также пол, возраст, вес, рост, артериальное давление и профессия заемщика.

Отличается ли цена от той, что предлагает страховая напрямую?

Стоимость может незначительно отличаться. На платформе АгентБрокер расчет формируется на стороне страховой компании — мы не добавляем наценку и не влияем на итоговую стоимость.

В чем выгода оформления страховки ипотеки через меня?

Банковское страхование может обходиться заемщику в два-три раза дороже рыночных предложений. На платформе АгентБрокер клиент видит расчеты от 14 страховых компаний и может выбрать наиболее выгодный вариант.

Как оформить полис жизни на созаемщиков?

Для каждого созаемщика оформляется отдельный полис страхования жизни. Остаток по кредиту распределяется между созаемщиками пропорционально их доходу — доля каждого прописана в кредитном договоре. Перед оформлением попросите клиентов уточнить сумму остатка на каждого созаемщика, обратившись к кредитному договору или кредитному менеджеру банка.

Важно не путать понятия «созаемщик» и «поручитель». Для поручителей принцип другой: основной заемщик страхуется на полную сумму остатка, а поручитель — на долю, указанную в кредитном договоре. Подробности можно уточнить у кредитного менеджера.

При оформлении онлайн добавить созаемщика можно только в СК Ренессанс. В остальных случаях обращайтесь к нашим менеджерам.

Какие типы имущества можно застраховать?

На платформе АгентБрокер доступно оформление полиса «Имущество» на квартиру, таунхаус, апартаменты, комнату в многоквартирном доме (этажность не менее 3), жилой дом, земельный участок или машиноместо.

Если при предварительном расчете ни одна страховая компания не одобрила заявку, наши менеджеры помогут подобрать и оформить подходящий полис. Подробности — в статье Офлайн-страхование ипотеки с помощью менеджеров АгентБрокер.

Полисы каких банков принимаются?

Полисы, оформленные на платформе АгентБрокер, принимают ведущие банки страны:

  • Сбербанк,
  • ВТБ,
  • Газпромбанк,
  • Московский кредитный банк,
  • Райффайзенбанк,
  • Банк Санкт-Петербург,
  • Юникредит Банк,
  • Банк Дом РФ,
  • БМ-Банк (бывш. Банк Возрождение),
  • Промсвязьбанк,
  • Банк "АВЕРС",
  • Примсоцбанк,
  • Челябинвестбанк,
  • СМП Банк,
  • Татсоцбанк,
  • Энергобанк,
  • Севергазбанк,
  • РостФинанс,
  • Банк ИПБ,
  • АО КБ "Урал ФД",
  • Кошелев-банк
  • Уралпромбанк
  • Банк России
  • Банк СГБ
  • МИнБанк
  • Банк Зенит
  • НОВИКОМБАНК
  • ВБРР
  • Банк Уралсиб
  • ТРАНСКАПИТАЛБАНК
  • Открытие
  • МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК
  • СОВКОМБАНК
  • Саратов БАНК
  • МОСКОММЕРЦБАНК
  • ИНВЕСТТОРГБАНК
  • АК БАРС БАНК
  • МТС БАНК
  • Альфа Банк

Почему цена может измениться после заполнения всех данных?

Предварительный расчет строится на базовых параметрах. После ввода подробных сведений — характеристик залогового объекта, данных о здоровье и профессии заемщика — страховая компания пересчитывает стоимость. Поэтому итоговая цена может отличаться от первоначальной.

Может ли страховая отказать в оформлении ипотечного полиса?

Да, такое бывает. Одни компании не страхуют квартиры в газифицированных домах, другие не оформляют полис без номера кредитного договора. Сложности также могут возникнуть у людей с инвалидностью, представителей опасных профессий или жителей закрытых для страхования регионов.

Перед оплатой внимательно изучите условия чекбокса, где необходимо подтвердить отсутствие ограничений и принять правила страхования. Требования у каждого страховщика свои. Если клиент не проходит по условиям одной компании, попробуйте оформить полис в другой.

На какой срок оформляется полис?

На платформе АгентБрокер полис можно оформить на 1 год и более. Ежегодное продление — стандартная и выгодная практика: с каждым годом остаток по кредиту уменьшается, а значит, снижается и стоимость страховки. К тому же при досрочном погашении ипотеки вы не переплатите за лишние годы.

Где посмотреть размер комиссии?

Информация о комиссионных вознаграждениях по ипотечным полисам доступна в разделе «Моя комиссия» вашего личного кабинета.

Выберите в фильтре продукт «Ипотека», чтобы увидеть процент комиссии по каждой страховой компании. Здесь же можно узнать, с какими банками сотрудничает конкретный страховщик и как различается размер вознаграждения в зависимости от банка.

Можно ли расторгнуть договор страхования?

Да, расторжение возможно. Однако порядок действий и условия возврата средств существенно различаются у разных страховых компаний. Подробности — в статье «Как расторгнуть договор страхования ипотеки».

Что делать при ошибке в заполнении полиса?

Регламенты корректировки различаются: одни страховые компании принимают обращения по электронной почте, другие требуют личного визита в офис. Подробнее о порядке действий для каждого страховщика читайте в статье «Как исправить ошибку в полисе».

Порядок действий при наступлении страхового случая

Сроки обращения, алгоритм действий и перечень документов обычно указаны в полисе или памятке, которую страхователь получает вместе с полисом. Дополнительную консультацию можно получить по горячей линии страховщика. Общие рекомендации:

  • При страховом случае по имуществу (пожар, затопление и т.п.) в первую очередь вызовите аварийные службы для минимизации ущерба. Не начинайте ремонт до осмотра повреждений представителем страховой компании.

  • При страховом случае по здоровью незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение.

  • Подайте письменное заявление в страховую компанию и предоставьте документы, необходимые для рассмотрения выплаты.

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