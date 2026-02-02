Частые вопросы при страховании ипотеки ​

Сколько времени занимает оформление? ​

Весь процесс покупки полиса занимает около 7 минут.

Кому необходимо страховать ипотеку? ​

Страхование требуется каждому, кто уже оформил или планирует оформить ипотечный кредит. Полис необходимо продлевать ежегодно на протяжении всего срока действия ипотеки.

Как определиться с типом полиса? ​

Выбор типа полиса зависит от условий конкретного банка. Страхование залогового имущества является обязательным по закону для всех ипотечных заемщиков, а полис страхования жизни и здоровья нередко помогает получить более выгодную процентную ставку по кредиту.

Какие документы потребуются? ​

Для оформления понадобятся паспорт заемщика и кредитный договор (если он уже подписан). При страховании имущества дополнительно нужны характеристики залогового объекта — площадь квартиры, адрес, год постройки и этажность дома, наличие газификации и деревянных перекрытий. Эти сведения содержатся в кадастровом или техническом паспорте жилого помещения.

Как оплатить полис? ​

На третьем шаге оформления, после нажатия кнопки «Оформить», страховая компания в течение минуты сформирует ссылку для оплаты. Перейдите по ней сами или отправьте клиенту. Средства поступают напрямую в страховую компанию.

Учтите, что ссылка действует ограниченное время — срок указан рядом с ней. Если не успеете оплатить вовремя, просто обновите ссылку или скопируйте расчет.

Можно ли оформить жизнь и имущество разными полисами? ​

Да, это возможно. Общая стоимость двух отдельных полисов будет такой же, как при оформлении комплексной страховки.

От чего зависит стоимость страховки? ​

Главный фактор — размер остатка задолженности по кредиту. Помимо этого, на цену влияют характеристики залогового объекта, а также пол, возраст, вес, рост, артериальное давление и профессия заемщика.

Отличается ли цена от той, что предлагает страховая напрямую? ​

Стоимость может незначительно отличаться. На платформе АгентБрокер расчет формируется на стороне страховой компании — мы не добавляем наценку и не влияем на итоговую стоимость.

В чем выгода оформления страховки ипотеки через меня? ​

Банковское страхование может обходиться заемщику в два-три раза дороже рыночных предложений. На платформе АгентБрокер клиент видит расчеты от 14 страховых компаний и может выбрать наиболее выгодный вариант.

Как оформить полис жизни на созаемщиков? ​

Для каждого созаемщика оформляется отдельный полис страхования жизни. Остаток по кредиту распределяется между созаемщиками пропорционально их доходу — доля каждого прописана в кредитном договоре. Перед оформлением попросите клиентов уточнить сумму остатка на каждого созаемщика, обратившись к кредитному договору или кредитному менеджеру банка.

Важно не путать понятия «созаемщик» и «поручитель». Для поручителей принцип другой: основной заемщик страхуется на полную сумму остатка, а поручитель — на долю, указанную в кредитном договоре. Подробности можно уточнить у кредитного менеджера.

При оформлении онлайн добавить созаемщика можно только в СК Ренессанс. В остальных случаях обращайтесь к нашим менеджерам.

Какие типы имущества можно застраховать? ​

На платформе АгентБрокер доступно оформление полиса «Имущество» на квартиру, таунхаус, апартаменты, комнату в многоквартирном доме (этажность не менее 3), жилой дом, земельный участок или машиноместо.

Если при предварительном расчете ни одна страховая компания не одобрила заявку, наши менеджеры помогут подобрать и оформить подходящий полис. Подробности — в статье Офлайн-страхование ипотеки с помощью менеджеров АгентБрокер.

Полисы каких банков принимаются? ​

Полисы, оформленные на платформе АгентБрокер, принимают ведущие банки страны:

Сбербанк,

ВТБ,

Газпромбанк,

Московский кредитный банк,

Райффайзенбанк,

Банк Санкт-Петербург,

Юникредит Банк,

Банк Дом РФ,

БМ-Банк (бывш. Банк Возрождение),

Промсвязьбанк,

Банк "АВЕРС",

Примсоцбанк,

Челябинвестбанк,

СМП Банк,

Татсоцбанк,

Энергобанк,

Севергазбанк,

РостФинанс,

Банк ИПБ,

АО КБ "Урал ФД",

Кошелев-банк

Уралпромбанк

Банк России

Банк СГБ

МИнБанк

Банк Зенит

НОВИКОМБАНК

ВБРР

Банк Уралсиб

ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Открытие

МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК

СОВКОМБАНК

Саратов БАНК

МОСКОММЕРЦБАНК

ИНВЕСТТОРГБАНК

АК БАРС БАНК

МТС БАНК

Альфа Банк

Почему цена может измениться после заполнения всех данных? ​

Предварительный расчет строится на базовых параметрах. После ввода подробных сведений — характеристик залогового объекта, данных о здоровье и профессии заемщика — страховая компания пересчитывает стоимость. Поэтому итоговая цена может отличаться от первоначальной.

Может ли страховая отказать в оформлении ипотечного полиса? ​

Да, такое бывает. Одни компании не страхуют квартиры в газифицированных домах, другие не оформляют полис без номера кредитного договора. Сложности также могут возникнуть у людей с инвалидностью, представителей опасных профессий или жителей закрытых для страхования регионов.

Перед оплатой внимательно изучите условия чекбокса, где необходимо подтвердить отсутствие ограничений и принять правила страхования. Требования у каждого страховщика свои. Если клиент не проходит по условиям одной компании, попробуйте оформить полис в другой.

На какой срок оформляется полис? ​

На платформе АгентБрокер полис можно оформить на 1 год и более. Ежегодное продление — стандартная и выгодная практика: с каждым годом остаток по кредиту уменьшается, а значит, снижается и стоимость страховки. К тому же при досрочном погашении ипотеки вы не переплатите за лишние годы.

Где посмотреть размер комиссии? ​

Информация о комиссионных вознаграждениях по ипотечным полисам доступна в разделе «Моя комиссия» вашего личного кабинета.

Выберите в фильтре продукт «Ипотека», чтобы увидеть процент комиссии по каждой страховой компании. Здесь же можно узнать, с какими банками сотрудничает конкретный страховщик и как различается размер вознаграждения в зависимости от банка.

Можно ли расторгнуть договор страхования? ​

Да, расторжение возможно. Однако порядок действий и условия возврата средств существенно различаются у разных страховых компаний. Подробности — в статье «Как расторгнуть договор страхования ипотеки».

Что делать при ошибке в заполнении полиса? ​

Регламенты корректировки различаются: одни страховые компании принимают обращения по электронной почте, другие требуют личного визита в офис. Подробнее о порядке действий для каждого страховщика читайте в статье «Как исправить ошибку в полисе».

Порядок действий при наступлении страхового случая ​

Сроки обращения, алгоритм действий и перечень документов обычно указаны в полисе или памятке, которую страхователь получает вместе с полисом. Дополнительную консультацию можно получить по горячей линии страховщика. Общие рекомендации: