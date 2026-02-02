Рынок ипотечного страхования в России в 2024 году: тренды и прогнозы ​

В 2024 году российский рынок ипотечного страхования сохраняет положительную динамику, несмотря на непростую экономическую обстановку. Согласно данным Банка России, за первый квартал 2024 года объём ипотечного страхования достиг 43,4 млрд рублей, показав прирост на 12,3% относительно аналогичного периода прошлого года. В данном обзоре рассматривается текущее положение дел на рынке, основные тенденции и перспективы развития.

Ключевые тенденции рынка ипотечного страхования ​

За первый квартал 2024 года темпы роста страхового рынка замедлились до 5,5% в годовом выражении — существенно ниже прошлогоднего показателя (21,2%). Совокупный объём собранных премий составил 578,4 млрд рублей.

Замедление обусловлено эффектом базы: в первом квартале 2022 года рынок уже фиксировал сокращение страховых премий из-за ухудшения внешнеэкономических условий.

Среди ключевых факторов, воздействующих на рынок ипотечного страхования, выделяется снижение объёмов взносов по кредитному страхованию жизни заёмщиков. Данная тенденция наметилась в конце 2023 года и усилилась в первом квартале 2024 года, достигнув 41,1% в годовом выражении.

Причины сокращения:

Переход участников рынка на групповые контракты в сегментах ипотечного и потребительского кредитования

Перераспределение части премий в другие категории отчётности страховых компаний

Снижение активности ипотечного сектора вследствие повышения процентных ставок

По результатам первого квартала 2024 года объём выданных кредитов сократился на 17,4% в годовом исчислении.

Ещё одна значимая тенденция — рост некредитного страхования жизни, хотя по сравнению с IV кварталом 2023 года наблюдается определённое замедление. Параллельно увеличивается число застрахованных от несчастных случаев и заболеваний.