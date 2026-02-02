Офлайн-страхование ипотеки с помощью менеджеров АгентБрокер: как это происходит ​

Когда стоит обратиться к менеджеру? — Банк требует страхование Титула. — В залоге находится частный дом. — У заемщика опасная профессия. — Заемщик старшего возраста. — В кредите участвуют созаемщики. — Оформляется рефинансирование.

Процесс оформления включает 5 последовательных этапов.

1. Подача заявки на помощь в оформлении ипотечного полиса ​

Если для вашего клиента не удалось получить одобрение расчета онлайн, подайте заявку на офлайн-оформление. Откройте страницу предварительного расчета и выберите «Другой банк» в списке банков — появится форма заявки.

Форма также отобразится, если при указанных параметрах и фильтрах ни одна страховая компания не предложила расчет.

Заполните все поля: фамилию и имя клиента, дату рождения, регион и контактный телефон. Мы рекомендуем указывать номер клиента, чтобы связь была более оперативной. Затем нажмите «Подать заявку».

Менеджер перезвонит в течение 1-2 часов по указанному номеру. Режим работы менеджеров расчета — будние дни с 09:00 до 18:00 по московскому времени.

Чтобы узнать статус заявки, напишите в чат технической поддержки. Наши сотрудники сообщат, на каком этапе находится ваша заявка, а если полис уже оплачен — уточнят размер и сроки начисления комиссии.

К разговору с менеджером подготовьте следующие данные: — справку об остатке по кредиту, — дату рождения и пол заемщика, — название банка и вид страхования (Жизнь, Имущество, Титул), — предыдущий полис (при наличии), — особые условия по кредиту, залоговому объекту или заемщику (например, опасная профессия или проблемы со здоровьем).

Результаты предварительного расчета менеджер озвучит в ходе разговора либо направит на электронную почту или в мессенджер в течение 1-2 часов.

Если по полученным расчетам возникнут вопросы, обязательно задайте их менеджеру. Он проконсультирует вас по ценам на рынке, условиям разных страховщиков и расскажет о доступных скидках.

Когда клиент подтвердит согласие с ценой и передаст необходимые документы, менеджер приступит к детальному расчету. Если предложенная стоимость не устраивает, менеджер продолжит поиск более выгодных вариантов.

По завершении разговора обязательно договоритесь о времени следующего созвона.

Внимание! Некоторые страховые компании готовы согласовать скидку до 20% за счет снижения агентской комиссии. Решение о применении такой скидки остается за вами. Кроме того, страховщик может предоставить скидку при наличии конкурирующего предложения — если оно есть, сообщите об этом менеджеру сразу.

Внимание! Перед подачей заявки уточните у клиента все необходимые сведения: данные об объекте, состоянии здоровья и профессии заемщика. Если вы уверены, что располагаете полной информацией и документами — смело отправляйте заявку.

2. Сбор документов и согласование сделки ​

Если клиент одобрил полученный расчет, соберите и передайте менеджеру все требуемые документы.

Состав документов зависит от типа сделки: первоначальное оформление, пролонгация или переход от другого страховщика. Для продления достаточно предыдущего полиса и актуального графика платежей (или скриншота с суммой остатка из личного кабинета заемщика).

Полный перечень документов для расчетов полисов ипотеки опубликован по этой ссылке.

Согласование сделки обязательно в следующих случаях: — первоначальное оформление (не пролонгация и не переход), — индивидуальная скидка (снижение тарифа до 20% за счет комиссии агента), — страхование Титула (необходима юридическая проверка сделки), — переход от другого страховщика (может потребовать согласования).

Внимание! Если вы направили документы и ждете обратной связи — напишите в чат поддержки. Наши специалисты свяжутся с менеджером, уточнят статус и при необходимости ускорят процесс.

3. Оформление котировки ​

Менеджер формирует котировку и выгружает черновик полиса для проверки клиентом. Это позволяет выявить и исправить возможные ошибки до выпуска финального документа. Тщательно проверьте все указанные данные в полученном черновике.

4. Оплата и получение полиса ​

Как правило, оплата производится по ссылке, сформированной менеджером, либо по счету на безналичную оплату — в зависимости от предпочтений клиента. Электронный полис отправляется на почту или в мессенджер сразу после подтверждения оплаты.

В некоторых случаях требуется подписной полис (с физической подписью страхователя на бланках заявления и полиса). Это зависит от страховой компании и банка заемщика. Например, подписной полис обязателен у СК Ингосстрах, тогда как полис-оферта без подписи оформляется для Сбербанка и ВТБ у большинства страховщиков.

При выпуске подписного полиса клиенту нужно посетить ближайший офис страховой компании или заказать курьерскую доставку. В таком случае оплата наличными также допускается.

5. Завершение сделки и начисление комиссии ​

После того как клиент получит полис на руки, сделка переходит в статус завершенных. Комиссионное вознаграждение начисляется в течение 5-10 рабочих дней.

Внимание! Размер вознаграждения зависит от банка и страховщика и может достигать 49% от стоимости полиса. Актуальные ставки представлены в личном кабинете и в таблице. Менеджер может также сообщить о дополнительных условиях — например, о повышенном КВ в рамках акции

Внимание! В ряде случаев начисление КВ на баланс в личном кабинете происходит после принятия полиса банком. Узнать статус можно, обратившись в чат поддержки.

Хотите узнать больше о продукте? Ознакомьтесь с обучающей презентацией, где подробно рассмотрены особенности различных видов ипотечного страхования, способы оптимизации стоимости полиса и роста продаж, а также условия и преимущества работы с менеджерами АгентБрокер

Желаем успехов!