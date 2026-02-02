Как защитить банковскую карту от мошенников? ​

Киберпреступники используют самые разные методы, чтобы узнать данные карты жертвы и получить доступ к ее деньгам. Как не попасться на их уловки? Расскажем, как обеспечить безопасность банковской карты и сохранить деньги.

По телефону ​

Часто мы сами выдаем свои данные, не подозревая об этом. Мошенники могут быть очень убедительны. Представившись сотрудником банка или полицейским, они могут получить от вас всю информацию о ваших картах и счетах.

Как действовать в такой ситуации:

Не давать свои пароли и другие конфиденциальные данные по телефону

Сразу положить трубку

Самостоятельно позвонить в банк, чтобы прояснить ситуацию.

Кроме того, если вы получили какое-либо сообщение от банка или другой организации, запрашивающее личные данные, всегда проверяйте его на подлинность, например, позвонив на указанный на официальном сайте номер телефона.

Дополнительная защита не будет лишней. Например, установите специальное программное обеспечение на компьютер или смартфон, которое защитит вас от фишинга и других видов атак. Используйте уникальные пароли для каждого аккаунта и регулярно менять их.

На сайтах ​

Киберпреступники могут создавать фишинговые сайты, которые очень похожи на оригинальные сайты кредитных организаций и государственных учреждений.

Как защититься от мошенничества в этом случае:

Нажать на значок замка в адресной строке и проверить информацию о сайте

Убедиться, что адрес начинается с "https"

Проверить доменное имя на наличие мелких ошибок, таких как цифра "1" вместо буквы "I" или цифра "0" вместо буквы "o"

Проверить ссылки на другие разделы сайта - на фишинговых сайтах они обычно не работают.

Подозреваете, что попали на фишинговый сайт? Не вводите никаких личных данных и не производите никаких денежных операций. Одна ошибка может стоить вам крупной суммы.

Будьте осторожны при переходе по ссылкам в сообщениях. Лучше самостоятельно вводить адрес сайта в адресную строку браузера.

Установите антивирусное программное обеспечение.

По почте ​

Мошенники могут отправлять электронные письма от имени банков и других организаций, в которых просят вас перейти по ссылке под разными предлогами. Эти ссылки могут вести на сайты-ловушки или содержать вирусы. Чтобы не стать жертвой мошенников, советуем:

Не открывать письма с обещанием внезапных выигрышей или легкого заработка

Сразу отправлять непонятные письма в спам

Не переходить по сомнительным ссылкам

Если вы получили письмо от организации, с которой вы имеете дело, но не уверены, что оно настоящее, лучше не переходить по ссылке в письме. Вместо этого откройте сайт организации в новой вкладке браузера, используя известный вам адрес, и найдите информацию о том, как с ними связаться.

В социальных сетях ​

Любимое место обитания мошенников – соц.сети, именно здесь они чаще всего пытаются получить личные данные жертвы. Обещание крупной прибыли или предложение о покупке на неизвестном сайте – частые методы при получении банковских данных.

Чтобы избежать попадания в такие ловушки, следуйте правилам:

Не рассматривайте предложения от незнакомых людей.

Не доверяйте слишком привлекательным предложениям, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Если вы получили подозрительное сообщение от своего друга или знакомого, свяжитесь с ним по телефону или через другой мессенджер, чтобы удостовериться в его подлинности.

В банкоматах ​

Аферисты используют скиммеры для кражи данных карты и установляют накладки на клавиатуру, чтобы получить ПИН-код. Банки улучшили системы защиты от мошенничества, однако злоумышленники не оставляют попыток получить информацию, обращаясь с просьбой помочь с банкоматом и затем утверждая, что вы забрали их деньги. Как защитить себя:

Пользуйтесь банкоматами, установленными в банковских отделениях

При запросе помощи от незнакомцев, вызывайте сотрудника банка.

Основные правила безопасного использования карты:

Используйте сложные пароли и включите двухфакторную аутентификацию для увеличения защиты от взлома.

Задайте надёжный пароль на свой телефон и на банковское приложение, чтобы в случае кражи или утери устройства мошенники не смогли получить доступ к вашим банковским данным.

Не открывайте ссылки из подозрительных сообщений в электронной почте, социальных сетях или СМС.

Используйте антивирус на всех ваших устройствах, чтобы он блокировал спам и защищал от вирусов, которые могут перехватывать ваши личные данные.

Перед оставлением личных данных или реквизитов карты на сайте, убедитесь в надежности сайта. Проверьте, что это не копия оригинального сайта.

Покупки в Интернете оплачивайте только через платежные шлюзы на страницах сайта банка, которые подтверждают операцию с помощью кода из СМС.

Если незнакомый человек звонит вам по поводу вашей кредитной карты, положите трубку сразу же и перезвоните в банк самостоятельно, если считаете вопрос важным.

Для более надёжного хранения денег, рассмотрите возможность открытия дополнительного счёта или использования виртуальной карты.

Если вы планируете снять наличные, используйте банкоматы в отделениях банков с надёжной системой защиты.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, поэтому будьте внимательны: аферисты надеются на вашу неосторожность и на спешку. Не дайте вас обмануть и сохраните ваши деньги в безопасности