Как восстановить пароль в АгентБрокер
Если вы забыли пароль, можно восстановить доступ через email.
1) Откройте восстановление пароля
На странице входа нажмите «Забыли пароль?».
2) Укажите email
Введите email, на который зарегистрирован аккаунт, и отправьте запрос.
3) Пройдите проверку (если есть)
На форме восстановления может быть CAPTCHA — это защита от атак.
4) Откройте письмо и перейдите по ссылке
В письме будет ссылка для восстановления/сброса пароля.
Если письмо не пришло:
- проверьте «Спам»
- подождите 1–5 минут
- убедитесь, что email введён без ошибок
5) Установите новый пароль
Задайте новый пароль и сохраните.
Важно про безопасность
- Не используйте пароль, который уже был на другом сервисе.
- Если получили письмо о восстановлении, но вы ничего не запрашивали — не переходите по ссылкам и смените пароль/проверьте безопасность почты.