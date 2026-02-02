Как восстановить пароль в АгентБрокер ​

Если вы забыли пароль, можно восстановить доступ через email.

1) Откройте восстановление пароля ​

На странице входа нажмите «Забыли пароль?».

2) Укажите email ​

Введите email, на который зарегистрирован аккаунт, и отправьте запрос.

3) Пройдите проверку (если есть) ​

На форме восстановления может быть CAPTCHA — это защита от атак.

4) Откройте письмо и перейдите по ссылке ​

В письме будет ссылка для восстановления/сброса пароля.

Если письмо не пришло:

проверьте «Спам»

подождите 1–5 минут

убедитесь, что email введён без ошибок

5) Установите новый пароль ​

Задайте новый пароль и сохраните.

Важно про безопасность ​