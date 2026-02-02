Тема

На сайт

Как восстановить пароль в АгентБрокер

Если вы забыли пароль, можно восстановить доступ через email.

1) Откройте восстановление пароля

На странице входа нажмите «Забыли пароль?».

2) Укажите email

Введите email, на который зарегистрирован аккаунт, и отправьте запрос.

3) Пройдите проверку (если есть)

На форме восстановления может быть CAPTCHA — это защита от атак.

4) Откройте письмо и перейдите по ссылке

В письме будет ссылка для восстановления/сброса пароля.

Если письмо не пришло:

  • проверьте «Спам»
  • подождите 1–5 минут
  • убедитесь, что email введён без ошибок

5) Установите новый пароль

Задайте новый пароль и сохраните.

Важно про безопасность

  • Не используйте пароль, который уже был на другом сервисе.
  • Если получили письмо о восстановлении, но вы ничего не запрашивали — не переходите по ссылкам и смените пароль/проверьте безопасность почты.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026