Как войти в АгентБрокер
1) Откройте страницу входа
На сайте нажмите «Войти» и перейдите на форму авторизации.
2) Введите данные
- Email, указанный при регистрации
- Пароль
3) Подтвердите вход (если требуется)
Иногда система может дополнительно попросить подтверждение (например, CAPTCHA) — это защита аккаунтов.
Если не получается войти
1) Проверьте, верно ли введён email
Частая ошибка — лишний пробел или неверная раскладка.
2) Проверьте пароль
- убедитесь, что Caps Lock выключен
- попробуйте вставить пароль из менеджера паролей
3) Восстановите пароль
Если пароль забыт — воспользуйтесь восстановлением: Как восстановить пароль в АгентБрокер.
Безопасность
Если вы подозреваете, что пароль мог быть скомпрометирован — смените его: Как сменить пароль в АгентБрокер.