Как войти в АгентБрокер ​

1) Откройте страницу входа ​

На сайте нажмите «Войти» и перейдите на форму авторизации.

2) Введите данные ​

Email, указанный при регистрации

Пароль

3) Подтвердите вход (если требуется) ​

Иногда система может дополнительно попросить подтверждение (например, CAPTCHA) — это защита аккаунтов.

Если не получается войти ​

1) Проверьте, верно ли введён email ​

Частая ошибка — лишний пробел или неверная раскладка.

2) Проверьте пароль ​

убедитесь, что Caps Lock выключен

попробуйте вставить пароль из менеджера паролей

3) Восстановите пароль ​

Если пароль забыт — воспользуйтесь восстановлением: Как восстановить пароль в АгентБрокер.

Если вы подозреваете, что пароль мог быть скомпрометирован — смените его: Как сменить пароль в АгентБрокер.