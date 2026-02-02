Сервисы
Раздел Сервисы предоставляет дополнительные инструменты для работы страхового агента.
Автокод
Проверка автомобиля по VIN или госномеру:
- История ДТП
- Пробег
- Ограничения ГИБДД
- Залоги
- История владения
Водители
База данных водителей:
- Проверка КБМ
- История страхования
- Сохранение данных для быстрого оформления
ДКП
Оформление договора купли-продажи автомобиля:
- Генерация договора
- Печать готового документа
- Сохранение истории сделок
Кредитный мастер
Подбор кредитных продуктов:
- Автокредитование
- Потребительские кредиты
- Кредитные карты
Курсы валют
Актуальные курсы валют ЦБ РФ.
Маркетплейс
Дополнительные услуги и продукты партнёров.
Технический осмотр
Оформление диагностических карт:
- Онлайн-запись на ТО
- Проверка статуса ТО
- Партнёрские станции
Штрафы
Проверка и оплата штрафов ГИБДД:
- Проверка по госномеру
- Проверка по СТС
- Проверка по водительскому удостоверению
Справочники
Базовые ставки
Актуальные базовые ставки страховых компаний.
Банки
Справочник банков-партнёров.
КВ
Таблица комиссионного вознаграждения по компаниям и регионам.
Кредитные карты
Каталог кредитных карт для партнёрских продаж.
Статусы
Статусы компаний
Текущий статус работы страховых компаний в системе.
Статусы регионов
Доступность оформления по регионам.
Статусы партнёров
Информация для партнёрской сети.
Информационные ресурсы
|Ресурс
|Описание
|Амбассадоры
|Программа амбассадоров платформы
|База знаний
|Статьи и инструкции
|Блог
|Новости отрасли и полезные материалы
|Новости
|Актуальные новости платформы
|Обучение
|Курсы и обучающие материалы
|Помощь
|Служба поддержки
|FAQ
|Часто задаваемые вопросы
|Полезные файлы
|Шаблоны и документы