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Сервисы

Раздел Сервисы предоставляет дополнительные инструменты для работы страхового агента.

Автокод

Проверка автомобиля по VIN или госномеру:

  • История ДТП
  • Пробег
  • Ограничения ГИБДД
  • Залоги
  • История владения

Водители

База данных водителей:

  • Проверка КБМ
  • История страхования
  • Сохранение данных для быстрого оформления

ДКП

Оформление договора купли-продажи автомобиля:

  • Генерация договора
  • Печать готового документа
  • Сохранение истории сделок

Кредитный мастер

Подбор кредитных продуктов:

  • Автокредитование
  • Потребительские кредиты
  • Кредитные карты

Курсы валют

Актуальные курсы валют ЦБ РФ.

Маркетплейс

Дополнительные услуги и продукты партнёров.

Технический осмотр

Оформление диагностических карт:

  • Онлайн-запись на ТО
  • Проверка статуса ТО
  • Партнёрские станции

Штрафы

Проверка и оплата штрафов ГИБДД:

  • Проверка по госномеру
  • Проверка по СТС
  • Проверка по водительскому удостоверению

Справочники

Базовые ставки

Актуальные базовые ставки страховых компаний.

Банки

Справочник банков-партнёров.

КВ

Таблица комиссионного вознаграждения по компаниям и регионам.

Кредитные карты

Каталог кредитных карт для партнёрских продаж.

Статусы

Статусы компаний

Текущий статус работы страховых компаний в системе.

Статусы регионов

Доступность оформления по регионам.

Статусы партнёров

Информация для партнёрской сети.

Информационные ресурсы

РесурсОписание
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