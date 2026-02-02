Согласие на обработку персональных данных ​

Дата размещения: 27.10.2025Версия 1.0.1666

Регистрируясь на сайте или в мобильном приложении Агентброкер, оформляя заказ на услуги по подбору страховых, финансовых, образовательных и иных продуктов, размещенных на сервисе, или иным образом предоставляя нам персональные данные, вы, тем самым, действуя по своей воле и в своем интересе, выражаете свое согласие на обработку персональных данных на условиях, указанных ниже. Агентброкер оставляет за собой право вносить изменения в текст настоящего согласия и связанные с ним документы в одностороннем порядке. Изменения вступают в силу с момента опубликования.

ОБРАБОТКУ ВАШИХ ДАННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентброкер», зарегистрированное по адресу г. Москва, 3-я Нововатутинская, д. 9, ИНН 7751190950, которое далее по тексту будет для краткости именоваться “Общество” или “Оператор”;

лица, непосредственно оказывающие вам услуги на основании надлежащих разрешений и лицензий, в том числе страхового и банковского обслуживания, услуги бюро кредитных историй, услуги в сфере образования; микрофинансовые организации, которые далее по тексту будут для краткости именоваться “Партнеры”;

а также операторы связи, организаторы распространения информации в сети интернет, иные лица, обеспечивающие обмен информацией между вами и Обществом и/или вами и Партнером, которые далее по тексту будут для краткости именоваться “Операторы связи”.

1. ЦЕЛИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1.1. Ваши персональные данные обрабатываются исключительно в целях подбора для вас страховых, банковских, образовательных продуктов, продуктов микрофинансовых организаций, консультирования по подбору недвижимости и иных продуктов, указанных на сайте https://agentbroker.ru (далее – “Услуги”). В случае если вы обращаетесь к Услугам сервиса в интересах третьих лиц, Вам необходимо получить их согласие на обработку персональных данных.

1.2. Достижение вышеуказанных целей предполагает:

передачу данных Партнерам в целях оформления Услуги и рассмотрения ваших обращений на получение Услуг;

проверку предоставленных вами данных для оценки рисков Партнеров в целях принятия решения о предоставлении вам Услуг;

заключение и последующее исполнение гражданско-правовых договоров, заключенных вами с Партнерами;

использование персональных данных в личном кабинете на сайте Оператора https://agentbroker.ru/, в мобильном приложении в целях вашей аутентификации, оказания технической поддержки при использовании ресурсов Agentbroker.ru и сохранении истории ваших покупок;

информирование о товарах и услугах, оказываемых Оператором и его Партнерами, в том числе о возможности применения программ лояльности, скидок и иных льготных условий, в том числе через Операторов связи;

коммуникацию по электронной почте для информирования о статусе ваших заявок и доставки оформленных полисов;

получение и последующая обработка Оператором и/или Партнерами кредитного отчета и иной информации в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях», а также передача сведений в рамках межбанковского обмена в целях проверки благонадежности, подбора предложений с наибольшей вероятностью одобрения, а также оказания сопутствующих услуг;

осуществление маркетинговых кампаний, ведение статистики и проведение аналитических исследований.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Для целей настоящего Согласия под персональными данными понимается любая информация, прямо или косвенно относящаяся к вам, указанная вами лично, в том числе на сайте https://agentbroker.ru в сети Интернет, в мобильном приложении, в личном кабинете, полученная в ходе рассмотрения заявки Оператором и/или Партнером, в частности:

2.1.1. Предоставление банковских продуктов:

идентифицирующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес фактического проживания и регистрации, адрес и дата места рождения, ИНН, СНИЛС, должность, сведения о работодателе;

данные личного кабинета: email/login, номер мобильного телефона, загруженные пользователем изображения (“аватар”);

данные о семейном положении: свидетельство о браке, данные о детях;

данные о собственности: автомобили и недвижимость, указанные для подтверждения платежеспособности, залога;

данные заграничного паспорта, водительского удостоверения, справки с места работы, данные регистрации;

данные о банковских продуктах пользователя: вклады, кредиты, данные банковской карты и т.п;

сведения из бюро кредитных историй: сведения, получаемые из бюро кредитных историй, содержащие информацию, предусмотренную законодательством о кредитных историях, в том числе об основной, информационной, титульной частях кредитной истории и об оценке платежеспособности.

скан копии документов, которые могут содержать указанные выше персональные данные.

2.1.2. Предоставление страховых продуктов:

идентифицирующие данные: фамилия, имя, отчество, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, ИНН, должность, сведения о работодателе;

возраст;

дата рождения;

место рождения;

пол;

город/регион проживания;

адрес (адрес регистрации по месту жительства/пребывания, адрес фактического проживания);

сведения, указанные в договоре страхования (включая заявление на страхование) и документах, данные которых предоставляются для заключения договора страхования и(или) расчета страховой премии;

данные о страховых продуктах пользователя (КАСКО, ОСАГО);

данные о транспортном средстве: марка, модель автомобиля, VIN номер автомобиля, гос. номер автомобиля, дата выпуска (продажи) автомобиля, данные СТС, данные ПТС и данные договора купли-продажи автомобиля, данные об установке противоугонной системы;

данные водительского удостоверения;

скан копии документов, которые могут содержаться указанные выше персональные данные.

2.1.3. Предоставление продуктов микрофинансовых организаций:

идентифицирующие данные: фамилия, имя, отчество, адрес, номер и серия основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес фактического проживания, скан-копия указанного документа, ИНН, должность, сведения о работодателе;

данные личного кабинета: email/login, номер мобильного телефона, загруженные пользователем изображения (“аватар”);

данные о семейном положении: свидетельство о браке, данные о детях;

данные, содержащиеся в скан-копиях документов: данные заграничного паспорта, водительского удостоверения, справки с места работы, данные регистрации;

данные о банковских продуктах пользователя: вклады, кредиты, данные банковской карты и т.п;

сведения из бюро кредитных историй: сведения, получаемые из бюро кредитных историй, содержащие информацию, предусмотренную законодательством о кредитных историях, в том числе об основной, информационной, титульной частях кредитной истории и об оценке платежеспособности.

скан копии документов, которые могут содержаться указанные выше персональные данные.

2.1.4. Предоставление образовательных продуктов:

идентифицирующие данные: фамилия, имя, отчество;

контактные данные: e-mail, номер мобильного телефона.

2.1.5. Предоставление консультационных услуг по подбору недвижимости:

идентифицирующие данные: фамилия, имя, отчество;

контактные данные: номер мобильного телефона.

Оператор также обрабатывает cookie файлы через инструменты аналитики Яндекс.Метрика и Google Analytics в соответствии с Политикой обработки файлов Cookie.

В связи с использованием Оператором метрических систем возможна трансграничная передача маркетинговых и аналитических данных о вас в обезличенном виде на территорию иностранного государства при условии соблюдения Оператором законодательства Российской Федерации в части обеспечения безопасности и конфиденциальности персональных данных. Продолжая использовать Сайт вы даете Оператору свое явное и однозначное согласие на такую трансграничную передачу, хранение, и обработку.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТСЯ СОГЛАСИЕ

3.1. Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных данных для достижения указанных выше целей, в том числе: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление (в том числе передача и доступ третьим лицам), в том числе повторное при запросе пользователем аналогичной услуги, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, обработка персональных данных для целей статистического учета и научного анализа, трансграничной передачи, в страны, обеспечивающие адекватную защиту, а также осуществление любых иных действий с персональными данными в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

4. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПАРТНЕРАМ И ОПЕРАТОРАМ СВЯЗИ

4.1. Настоящее Согласие, в том числе дается на передачу персональных данных третьим лицам в объеме, необходимом для рассмотрения вашей заявки по выбранному продукту в целях оформления, рассмотрения ваших обращений, заключения и последующего исполнения договоров с Партнерами. Кроме этого, передача данных Партнерам может осуществляться в целях доведения до вас информации о факте заключения договоров через мобильные приложения Партнеров, которые вы используете.

4.2. Ознакомиться с перечнем Партнеров вы можете по ссылке https://agentbroker.ru/wiki/lk/perechen-partnerov

4.3. Дополнительно к условиям о согласии на передачу персональных данных третьим лицам вы также предоставляете конкретное, информированное и осознанное согласие на обработку персональных данных следующими Партерами Оператора, указанными далее в настоящем пункте, в порядке и на условиях определенных на страницах партнеров

4.4. В случае использование сервисов Агентброкер по предоставлению финансовых продуктов, вы также принимаете условия соглашения о межбанковском обмене в целях оценки вашей платежеспособности.

6. ВАШИ ОСНОВНЫЕ ПРАВА

6.1. Информируем, что в соответствии с действующим законодательством вы имеете следующие права:

на отзыв согласия в установленном законодательством порядке;

право на получение от Оператора сведений, касающихся обработки ваших персональных данных;

право требовать уточнения ваших персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

а также право принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, в том числе обжаловать действия или бездействие Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке и защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.

В случае отзыва вами согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без вашего согласия до достижения целей обработки при наличии оснований, установленных законодательством о персональных данных.

7. ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ

7.1. Отзыв настоящего согласия осуществляется путем предоставления Оператору такого заявления по адресу электронной почты abuse@agentbroker.ru. В случае отсутствия иных законных оснований на обработку персональных данных, Оператор финансовой платформы прекращает обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в течение 30 рабочих дней со дня получения соответствующего заявления или с момента окончания срока обработки персональных данных

8. СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Срок обработки персональных данных устанавливается с момента предоставления согласия и действует до достижения цели обработки персональных данных или при утрате необходимости в достижении. Событие, подтверждающее факт подписания согласия пользователем сайта, хранится 3 (три) года в соответствии с требованиями законодательства.

9. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО ВОПРОСАМ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Если у вас есть дополнительные вопросы или предложения относительно данного согласия – свяжитесь с нами в любое время через форму обратной связи или, написав по следующему адресу: abuse@agentbroker.ru.

9.2. Контакты для обращения по вопросам обработки персональных данных: г. Москва, 3-я Нововатутинская, д. 9.