Итоги июля: сколько заработали агенты, новая СК и опрос — что делаем дальше ​

4 августа 2026

🗳 Вы влияете на развитие платформы ​

Какой страховой продукт нам стоит добавить следующим? Выберите вариант — откроется опрос, это займёт 10 секунд.

🏠 Ипотека: 11 061 ₽ с двух сделок ​

Ипотечное страхование мы запустили в конце июня, и июль — первый полноценный месяц работы. Полисы выпущены в 6 разных страховых компаниях: Энергогарант, МАКС, ВСК, Zetta, Согласие, Ингосстрах.

Главное — сколько на этом заработали агенты:

11 061 ₽ — максимум у одного агента за месяц, и это всего 2 сделки .

— максимум у одного агента за месяц, и это . 6 070 ₽ — максимальное КВ с одной ипотечной сделки.

— максимальное КВ с ипотечной сделки. 2 742 ₽ — средний КВ с ипотечной сделки.

Почему это важно Средний КВ с одного полиса ОСАГО в июле — 617 ₽. С одной ипотечной сделки — 2 742 ₽, то есть примерно в 4,5 раза больше. Чтобы заработать 11 000 ₽ на ОСАГО, нужно продать около 18 полисов. По Ипотеке столько же принесли две сделки. И это продукт, который продлевается каждый год — клиент возвращается к вам сам.

👉 Посчитать ипотеку: agentbroker.ru/ipoteka

🛡 ОСАГО: 111 732 ₽ у лучшего агента и новая СК ​

Максимум у одного агента за июль — 111 732 ₽ (169 полисов). Это не разовая удача: агент работает системно, считает каждого клиента через сравнение и берёт предложение с максимальным КВ.

Подключили Боровицкое СО — и Приморский край стал проходить ​

С 9 июля в выдаче появилась ещё одна страховая — Боровицкое СО. За неполный месяц она дала предложения в 64 регионах.

Главное — средний КВ по Боровицкому в июле составил 992 ₽ против 617 ₽ в среднем по ОСАГО. То есть по тем расчётам, где Боровицкое даёт предложение, ваша комиссия заметно выше.

И отдельно про сложные регионы: с 13 июля Боровицкое начало считать Приморский край — регион, где предложений исторически мало и часть клиентов уходила ни с чем. Теперь там появился ещё один вариант выдачи.

Что с этим делать Если вы раньше отказывали клиентам из Приморского края и других «тяжёлых» регионов — пересчитайте их заново. Список компаний в выдаче изменился, и расчёт, который месяц назад был пустым, сегодня может дать полис.

👉 Посчитать ОСАГО: agentbroker.ru/osago

🔧 Что мы сделали в июле ​

За месяц мы выпустили больше 120 доработок платформы. Вот главное, что вы могли заметить в личном кабинете:

Новые возможности

Реферальная программа — приглашайте агентов по персональной ссылке и получайте вознаграждение с каждой их оплаченной продажи в течение 12 месяцев. Условия

— приглашайте агентов по персональной ссылке и получайте вознаграждение с каждой их оплаченной продажи в течение 12 месяцев. Условия Зеркало сайта web.agentbroker.ru — второй адрес личного кабинета на случай, если основной у вашего провайдера открывается медленно. Тот же логин, те же договоры.

— второй адрес личного кабинета на случай, если основной у вашего провайдера открывается медленно. Тот же логин, те же договоры. Боровицкое СО — новая страховая компания в выдаче ОСАГО, 64 региона.

Ипотека

Документы до оплаты — пустые шаблоны полисов, КИД и письма для банка прямо на выдаче; заполненные образцы полиса, заявления и анкеты — на шаге получения платёжной ссылки. Можно согласовать форму с банком заранее.

— пустые шаблоны полисов, КИД и письма для банка прямо на выдаче; заполненные образцы полиса, заявления и анкеты — на шаге получения платёжной ссылки. Можно согласовать форму с банком заранее. Ввод дат стал человеческим — теперь во всех полях даты принимается 18071992 и 18,07,1992 , а не только 18.07.1992 . Раньше поле молча сбрасывало значение.

— теперь во всех полях даты принимается и , а не только . Раньше поле молча сбрасывало значение. Город выдачи кредита — починили заполнение поля и сняли ограничение по длине названия.

— починили заполнение поля и сняли ограничение по длине названия. Ссылка на полис — в старом разделе «Договоры» у полисов ипотеки появился переход на сам полис, а не только кнопка «Удалить».

Интерфейс и справка

Мобильное меню в новом дизайне личного кабинета — починили верхнюю навигацию на телефонах.

в новом дизайне личного кабинета — починили верхнюю навигацию на телефонах. Статьи по Инссмарт и Пампаду в базе знаний причёсаны и приведены к единому виду.

Вопросы — пишите в поддержку, поможем разобраться.

Команда АгентБрокер