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Зачем нужна реферальная программа?

Реферальная программа по ОСАГО позволяет агентам получать дополнительный заработок за привлечение новых клиентов на страховую онлайн-платформу через реферальные ссылки. На платформе АгентБрокер агенты могут самостоятельно устанавливать размер вознаграждения для своих субагентов.

Почему стоит использовать платформы ОСАГО для развития реферальной программы?

  • Платформы сотрудничают сразу с большим количеством страховых компаний
  • Имеют высокую проходимость полисов
  • Предлагают разные реферальные программы, услуги и виджеты
  • Позволяют работать сразу с несколькими страховыми продуктами

Как выбрать лучшую платформу по ОСАГО для реферальной программы?

При выборе агрегатора следует обратить внимание на:

  • Функционал и удобство оформления полисов
  • Стабильность работы без проблем с серверами
  • Быструю регистрацию на платформе
  • Большое количество страховых компаний
  • Широкий ассортимент страховых услуг
  • Хороший размер вознаграждений

Возможности для агентов

  • Оформление ОСАГО — работа с ведущими страховыми компаниями, высокая проходимость и КВ до 35%
  • Оформление КАСКО — дополнительный продукт для клиентов, который позволит получить хорошее вознаграждение
  • Страхование ипотеки — отличный способ расширить клиентскую базу и добавить дополнительный продукт в работу
  • «Летние» виды страхования — страхование путешественников и Антиклещ позволят дополнительно повысить доход

Дополнительные функции для агентской сети

  • Базовая ставка — справочник с информацией о базовых ставках ОСАГО в разных регионах
  • Статус компаний и партнёров — информация о работе страховых компаний и партнёров в определённых регионах
  • Восстановление КБМ по водителю — возможность быстро восстановить персональную скидку за безаварийное вождение для клиента
  • Штрафы — оплата штрафов ГИБДД

Чтобы присоединиться к реферальной программе АгентБрокер, создайте персональную реферальную ссылку в личном кабинете в разделе «Инструменты — Партнёрам — Партнёрская ссылка». Пригласив других агентов через эту ссылку, вы будете получать вознаграждение за каждый оформленный ими полис. Также можно добавлять агентов вручную в разделе «Инструменты — Партнёрам — Агентская сеть».

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