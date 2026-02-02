Зачем нужна реферальная программа?
Реферальная программа по ОСАГО позволяет агентам получать дополнительный заработок за привлечение новых клиентов на страховую онлайн-платформу через реферальные ссылки. На платформе АгентБрокер агенты могут самостоятельно устанавливать размер вознаграждения для своих субагентов.
Почему стоит использовать платформы ОСАГО для развития реферальной программы?
- Платформы сотрудничают сразу с большим количеством страховых компаний
- Имеют высокую проходимость полисов
- Предлагают разные реферальные программы, услуги и виджеты
- Позволяют работать сразу с несколькими страховыми продуктами
Как выбрать лучшую платформу по ОСАГО для реферальной программы?
При выборе агрегатора следует обратить внимание на:
- Функционал и удобство оформления полисов
- Стабильность работы без проблем с серверами
- Быструю регистрацию на платформе
- Большое количество страховых компаний
- Широкий ассортимент страховых услуг
- Хороший размер вознаграждений
Возможности для агентов
- Оформление ОСАГО — работа с ведущими страховыми компаниями, высокая проходимость и КВ до 35%
- Оформление КАСКО — дополнительный продукт для клиентов, который позволит получить хорошее вознаграждение
- Страхование ипотеки — отличный способ расширить клиентскую базу и добавить дополнительный продукт в работу
- «Летние» виды страхования — страхование путешественников и Антиклещ позволят дополнительно повысить доход
Дополнительные функции для агентской сети
- Базовая ставка — справочник с информацией о базовых ставках ОСАГО в разных регионах
- Статус компаний и партнёров — информация о работе страховых компаний и партнёров в определённых регионах
- Восстановление КБМ по водителю — возможность быстро восстановить персональную скидку за безаварийное вождение для клиента
- Штрафы — оплата штрафов ГИБДД
Чтобы присоединиться к реферальной программе АгентБрокер, создайте персональную реферальную ссылку в личном кабинете в разделе «Инструменты — Партнёрам — Партнёрская ссылка». Пригласив других агентов через эту ссылку, вы будете получать вознаграждение за каждый оформленный ими полис. Также можно добавлять агентов вручную в разделе «Инструменты — Партнёрам — Агентская сеть».