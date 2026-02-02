Зачем нужна реферальная программа? ​

Реферальная программа по ОСАГО позволяет агентам получать дополнительный заработок за привлечение новых клиентов на страховую онлайн-платформу через реферальные ссылки. На платформе АгентБрокер агенты могут самостоятельно устанавливать размер вознаграждения для своих субагентов.

Почему стоит использовать платформы ОСАГО для развития реферальной программы? ​

Платформы сотрудничают сразу с большим количеством страховых компаний

Имеют высокую проходимость полисов

Предлагают разные реферальные программы, услуги и виджеты

Позволяют работать сразу с несколькими страховыми продуктами

Как выбрать лучшую платформу по ОСАГО для реферальной программы? ​

При выборе агрегатора следует обратить внимание на:

Функционал и удобство оформления полисов

Стабильность работы без проблем с серверами

Быструю регистрацию на платформе

Большое количество страховых компаний

Широкий ассортимент страховых услуг

Хороший размер вознаграждений

Возможности для агентов ​

Оформление ОСАГО — работа с ведущими страховыми компаниями, высокая проходимость и КВ до 35%

— работа с ведущими страховыми компаниями, высокая проходимость и КВ до 35% Оформление КАСКО — дополнительный продукт для клиентов, который позволит получить хорошее вознаграждение

— дополнительный продукт для клиентов, который позволит получить хорошее вознаграждение Страхование ипотеки — отличный способ расширить клиентскую базу и добавить дополнительный продукт в работу

— отличный способ расширить клиентскую базу и добавить дополнительный продукт в работу «Летние» виды страхования — страхование путешественников и Антиклещ позволят дополнительно повысить доход

Дополнительные функции для агентской сети ​

Базовая ставка — справочник с информацией о базовых ставках ОСАГО в разных регионах

— справочник с информацией о базовых ставках ОСАГО в разных регионах Статус компаний и партнёров — информация о работе страховых компаний и партнёров в определённых регионах

— информация о работе страховых компаний и партнёров в определённых регионах Восстановление КБМ по водителю — возможность быстро восстановить персональную скидку за безаварийное вождение для клиента

— возможность быстро восстановить персональную скидку за безаварийное вождение для клиента Штрафы — оплата штрафов ГИБДД

Чтобы присоединиться к реферальной программе АгентБрокер, создайте персональную реферальную ссылку в личном кабинете в разделе «Инструменты — Партнёрам — Партнёрская ссылка». Пригласив других агентов через эту ссылку, вы будете получать вознаграждение за каждый оформленный ими полис. Также можно добавлять агентов вручную в разделе «Инструменты — Партнёрам — Агентская сеть».