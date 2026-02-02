Новичкам — первое, с чего начать ​

Добро пожаловать на платформу АгентБрокер! Понимаем, что на старте возникает множество вопросов: как устроена работа, с чего начать и как совершить первые продажи. Разберёмся вместе, шаг за шагом.

Если вы делаете первые шаги в страховании, рекомендуем пройти наш бесплатный обучающий курс и получить бонус за первые продажи!

Связаться с поддержкой можно: через Telegram, сообщество ВКонтакте, чат в личном кабинете или по электронной почте.

1. Что представляет собой платформа? ​

АгентБрокер — современный онлайн-сервис для заработка на оформлении страховых полисов: ОСАГО, КАСКО, ипотечного страхования и других продуктов. За каждую успешную сделку начисляется комиссионное вознаграждение.

Платформа особенно полезна:

страховым агентам и брокерам

людям, которые ищут дополнительный доход

вебмастерам и арбитражным командам

владельцам сайтов и мобильных приложений

бизнесам автомобильной сферы: автосервисам, мойкам, магазинам запчастей

риэлторам и компаниям, работающим с недвижимостью

Если вы пока не знакомы с терминами — загляните в раздел Словарь терминов.

2. Что изучить в первую очередь? ​

3. Как устроены выплаты? ​

4. Агентская сеть и виджет ​

5. Где находить клиентов? ​

У каждого автомобиля на дороге есть действующий полис ОСАГО — каждый автовладелец потенциальный клиент. Начните с ближайшего окружения: друзья, родственники, знакомые.

Подробнее: Где искать клиентов страховому агенту