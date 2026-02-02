Новичкам — первое, с чего начать
Добро пожаловать на платформу АгентБрокер! Понимаем, что на старте возникает множество вопросов: как устроена работа, с чего начать и как совершить первые продажи. Разберёмся вместе, шаг за шагом.
Если вы делаете первые шаги в страховании, рекомендуем пройти наш бесплатный обучающий курс и получить бонус за первые продажи!
Связаться с поддержкой можно: через Telegram, сообщество ВКонтакте, чат в личном кабинете или по электронной почте.
1. Что представляет собой платформа?
АгентБрокер — современный онлайн-сервис для заработка на оформлении страховых полисов: ОСАГО, КАСКО, ипотечного страхования и других продуктов. За каждую успешную сделку начисляется комиссионное вознаграждение.
Платформа особенно полезна:
- страховым агентам и брокерам
- людям, которые ищут дополнительный доход
- вебмастерам и арбитражным командам
- владельцам сайтов и мобильных приложений
- бизнесам автомобильной сферы: автосервисам, мойкам, магазинам запчастей
- риэлторам и компаниям, работающим с недвижимостью
Если вы пока не знакомы с терминами — загляните в раздел Словарь терминов.
2. Что изучить в первую очередь?
- О платформе АгентБрокер — общий обзор
- Как оформить полис ОСАГО — основной продукт
- Раздел «Полисы» — где хранятся все расчёты
- Как получить КВ — выплаты и реквизиты
3. Как устроены выплаты?
- Размер КВ по продуктам — актуальные ставки
- График начисления КВ — когда поступает комиссия
- Как получить КВ — процесс вывода средств
4. Агентская сеть и виджет
- Агентская сеть и управление КВ — как привлекать агентов
- Модуль продаж (виджет) — встроить на свой сайт
5. Где находить клиентов?
У каждого автомобиля на дороге есть действующий полис ОСАГО — каждый автовладелец потенциальный клиент. Начните с ближайшего окружения: друзья, родственники, знакомые.
Подробнее: Где искать клиентов страховому агенту