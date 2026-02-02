Как получить КВ
Где проверить баланс
Откройте раздел Баланс, нажав на значок кошелька в правом верхнем углу, или перейдите по адресу: https://agentbroker.ru/payment/create
Основной баланс и внутренний счёт
Основной баланс — на него поступает КВ за полисы, призы за турниры и акции, вознаграждения за субагентов и рефералов. С него можно заказать вывод на карту или расчётный счёт. Пополнить извне нельзя.
Внутренний счёт — используется для погашения отрицательного баланса (например, при расторжении полиса). Можно пополнить банковской картой, но вывести средства с него нельзя. Перевод между основным и внутренним счётом не предусмотрен.
Условия вывода по типу агента
|Тип агента
|Минимальная сумма
|Максимальная сумма
|Срок
|Удержания
|Физическое лицо
|1 000 ₽
|50 000 ₽
|до 3 рабочих дней
|13%
|Самозанятый
|1 000 ₽
|50 000 ₽
|до 3 рабочих дней (обычно в течение суток)
|нет
|ИП / ООО
|1 000 ₽
|50 000 ₽
|до 3 рабочих дней (обычно в течение суток)
|нет
Создание заявки на выплату
Профиль должен быть полностью заполнен и подтверждён. Нажмите кнопку «Вывод средств», введите сумму и подтвердите. Во вкладке «Операции» появится запись «Выплата для пользователя». Как только статус сменится с «Ожидание оплаты» на «Оплачен» — деньги поступят на карту/счёт.
Для получения КВ также можно использовать раздел Инструменты → Получить КВ в личном кабинете.
Автоплатёж (регулярные выплаты)
В разделе Баланс → Регулярные выплаты можно настроить автоматический вывод: выберите периодичность (еженедельно или ежемесячно), укажите день и сохраните. Если в назначенный день суммы недостаточно — вывести можно будет вручную.
Система быстрых платежей (СБП)
Дополнительный сервис для физических лиц. Если выплата отклоняется платёжным вендором, система автоматически повторяет её через СБП — это снижает количество отмен. Сервис бесплатный, включить можно в разделе Профиль → Безопасность. Стабильнее всего работает с картами Озон, Т-Банк и Сбербанк.
Вкладка «Операции»
Полная история движения средств: начисления КВ, списания за аннулированные полисы, вознаграждения за акции и реферальную программу. Используйте фильтры по типу и дате.
Вкладка «Акты»
Акты выполненных работ по каждой выплате. После зачисления средств акт можно скачать. Подписываются со стороны платформы автоматически.
ИП и ООО
АгентБрокер работает с ИП и ООО. Для получения выплат на юридическое лицо укажите данные расчётного счёта в разделе Профиль → Реквизиты.
- ИП могут получать деньги только на расчётный счёт.
- Если юридическое лицо ликвидировано, вознаграждение будет заморожено до внесения корректных данных. Обновите реквизиты в профиле, чтобы возобновить выплаты.
Проблемы с выплатой
- Не получено КВ — если деньги не пришли