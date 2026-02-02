Как получить КВ ​

Где проверить баланс ​

Откройте раздел Баланс, нажав на значок кошелька в правом верхнем углу, или перейдите по адресу: https://agentbroker.ru/payment/create

Основной баланс и внутренний счёт ​

Основной баланс — на него поступает КВ за полисы, призы за турниры и акции, вознаграждения за субагентов и рефералов. С него можно заказать вывод на карту или расчётный счёт. Пополнить извне нельзя.

Внутренний счёт — используется для погашения отрицательного баланса (например, при расторжении полиса). Можно пополнить банковской картой, но вывести средства с него нельзя. Перевод между основным и внутренним счётом не предусмотрен.

Условия вывода по типу агента ​

Тип агента Минимальная сумма Максимальная сумма Срок Удержания Физическое лицо 1 000 ₽ 50 000 ₽ до 3 рабочих дней 13% Самозанятый 1 000 ₽ 50 000 ₽ до 3 рабочих дней (обычно в течение суток) нет ИП / ООО 1 000 ₽ 50 000 ₽ до 3 рабочих дней (обычно в течение суток) нет

Создание заявки на выплату ​

Профиль должен быть полностью заполнен и подтверждён. Нажмите кнопку «Вывод средств», введите сумму и подтвердите. Во вкладке «Операции» появится запись «Выплата для пользователя». Как только статус сменится с «Ожидание оплаты» на «Оплачен» — деньги поступят на карту/счёт.

Для получения КВ также можно использовать раздел Инструменты → Получить КВ в личном кабинете.

В разделе Баланс → Регулярные выплаты можно настроить автоматический вывод: выберите периодичность (еженедельно или ежемесячно), укажите день и сохраните. Если в назначенный день суммы недостаточно — вывести можно будет вручную.

Система быстрых платежей (СБП) ​

Дополнительный сервис для физических лиц. Если выплата отклоняется платёжным вендором, система автоматически повторяет её через СБП — это снижает количество отмен. Сервис бесплатный, включить можно в разделе Профиль → Безопасность. Стабильнее всего работает с картами Озон, Т-Банк и Сбербанк.

Полная история движения средств: начисления КВ, списания за аннулированные полисы, вознаграждения за акции и реферальную программу. Используйте фильтры по типу и дате.

Акты выполненных работ по каждой выплате. После зачисления средств акт можно скачать. Подписываются со стороны платформы автоматически.

ИП и ООО ​

АгентБрокер работает с ИП и ООО. Для получения выплат на юридическое лицо укажите данные расчётного счёта в разделе Профиль → Реквизиты.

ИП могут получать деньги только на расчётный счёт .

могут получать деньги . Если юридическое лицо ликвидировано, вознаграждение будет заморожено до внесения корректных данных. Обновите реквизиты в профиле, чтобы возобновить выплаты.

Проблемы с выплатой ​