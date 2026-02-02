Физлицо, ИП или самозанятый — что выгоднее?
При сотрудничестве со страховыми маркетплейсами важно выбрать оптимальную форму деятельности. От этого зависят налоги, условия выплат и размер КВ.
Сравнение форм
|Физлицо
|Самозанятый (НПД)
|ИП (УСН 6%)
|Налог
|НДФЛ 13%
|4–6%
|6%
|Отчётность
|Нет
|Автоматически в «Мой налог»
|Декларация 1 раз/год
|Лимит дохода
|—
|2,4 млн ₽/год
|—
|КВ на АгентБрокер
|Стандартное
|Повышенное
|Повышенное
|Скорость выплат
|Стандартная
|Быстрые выплаты
|Быстрые выплаты
Самозанятый (НПД)
Оптимальный вариант для большинства партнёров.
Налог:
- 4% — с дохода от физических лиц
- 6% — с дохода от юридических лиц и ИП
Преимущества:
- Минимальный налог
- Нет отчётности — налог считается автоматически в приложении «Мой налог»
- Налоговый вычет 10 000 ₽ (снижает ставку с 4% до 3% и с 6% до 4%)
- На АгентБрокер — повышенное КВ и быстрые выплаты
Ограничения:
- Годовой доход не более 2,4 млн ₽
Рекомендуем
Если ваш годовой доход менее 2,4 млн ₽ — самозанятость наиболее выгодна. Как стать самозанятым →
ИП на УСН
Подходит партнёрам с доходом свыше 2,4 млн ₽ в год или тем, кто привлекает партнёров в свою сеть.
Налог:
- 6% от дохода (УСН «Доходы») — самый простой вариант
- 15% от прибыли (УСН «Доходы минус расходы») — если есть существенные расходы
Преимущества:
- Нет лимита по доходу
- Можно привлекать партнёров в сеть и вычитать их вознаграждение как расход
- На АгентБрокер — повышенное КВ и быстрые выплаты
Ограничения:
- Декларация раз в год
Физическое лицо
Самая простая форма, но менее выгодная.
Налог:
- НДФЛ 13% — удерживается при выплате
Особенности:
- Обязательная регистрация с паспортом, СНИЛС, ИНН
- Верификация личности через селфи с паспортом
- Не нужно следить за отчётностью
Ограничения:
- Самый высокий налог (13% vs 4–6%)
- Стандартные условия КВ (без повышения)
- Стандартные сроки выплат
Что выбрать
|Ситуация
|Рекомендация
|Доход до 2,4 млн ₽/год
|Самозанятый — минимум налогов, быстрые выплаты
|Доход свыше 2,4 млн ₽/год
|ИП на УСН 6% — нет лимита
|Есть партнёрская сеть
|ИП на УСН — можно учитывать расходы
|Пробуете, не хотите регистрироваться
|Физлицо — но переплата на налогах