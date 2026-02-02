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Физлицо, ИП или самозанятый — что выгоднее?

При сотрудничестве со страховыми маркетплейсами важно выбрать оптимальную форму деятельности. От этого зависят налоги, условия выплат и размер КВ.

Сравнение форм

ФизлицоСамозанятый (НПД)ИП (УСН 6%)
НалогНДФЛ 13%4–6%6%
ОтчётностьНетАвтоматически в «Мой налог»Декларация 1 раз/год
Лимит дохода2,4 млн ₽/год
КВ на АгентБрокерСтандартноеПовышенноеПовышенное
Скорость выплатСтандартнаяБыстрые выплатыБыстрые выплаты

Самозанятый (НПД)

Оптимальный вариант для большинства партнёров.

Налог:

  • 4% — с дохода от физических лиц
  • 6% — с дохода от юридических лиц и ИП

Преимущества:

  • Минимальный налог
  • Нет отчётности — налог считается автоматически в приложении «Мой налог»
  • Налоговый вычет 10 000 ₽ (снижает ставку с 4% до 3% и с 6% до 4%)
  • На АгентБрокер — повышенное КВ и быстрые выплаты

Ограничения:

  • Годовой доход не более 2,4 млн ₽

Рекомендуем

Если ваш годовой доход менее 2,4 млн ₽ — самозанятость наиболее выгодна. Как стать самозанятым →

ИП на УСН

Подходит партнёрам с доходом свыше 2,4 млн ₽ в год или тем, кто привлекает партнёров в свою сеть.

Налог:

  • 6% от дохода (УСН «Доходы») — самый простой вариант
  • 15% от прибыли (УСН «Доходы минус расходы») — если есть существенные расходы

Преимущества:

  • Нет лимита по доходу
  • Можно привлекать партнёров в сеть и вычитать их вознаграждение как расход
  • На АгентБрокер — повышенное КВ и быстрые выплаты

Ограничения:

  • Декларация раз в год

Физическое лицо

Самая простая форма, но менее выгодная.

Налог:

  • НДФЛ 13% — удерживается при выплате

Особенности:

  • Обязательная регистрация с паспортом, СНИЛС, ИНН
  • Верификация личности через селфи с паспортом
  • Не нужно следить за отчётностью

Ограничения:

  • Самый высокий налог (13% vs 4–6%)
  • Стандартные условия КВ (без повышения)
  • Стандартные сроки выплат

Что выбрать

СитуацияРекомендация
Доход до 2,4 млн ₽/годСамозанятый — минимум налогов, быстрые выплаты
Доход свыше 2,4 млн ₽/годИП на УСН 6% — нет лимита
Есть партнёрская сетьИП на УСН — можно учитывать расходы
Пробуете, не хотите регистрироватьсяФизлицо — но переплата на налогах

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