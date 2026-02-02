Физлицо, ИП или самозанятый — что выгоднее? ​

При сотрудничестве со страховыми маркетплейсами важно выбрать оптимальную форму деятельности. От этого зависят налоги, условия выплат и размер КВ.

Сравнение форм ​

Физлицо Самозанятый (НПД) ИП (УСН 6%) Налог НДФЛ 13% 4–6% 6% Отчётность Нет Автоматически в «Мой налог» Декларация 1 раз/год Лимит дохода — 2,4 млн ₽/год — КВ на АгентБрокер Стандартное Повышенное Повышенное Скорость выплат Стандартная Быстрые выплаты Быстрые выплаты

Оптимальный вариант для большинства партнёров.

Налог:

4% — с дохода от физических лиц

— с дохода от физических лиц 6% — с дохода от юридических лиц и ИП

Преимущества:

Минимальный налог

Нет отчётности — налог считается автоматически в приложении «Мой налог»

Налоговый вычет 10 000 ₽ (снижает ставку с 4% до 3% и с 6% до 4%)

На АгентБрокер — повышенное КВ и быстрые выплаты

Ограничения:

Годовой доход не более 2,4 млн ₽

Рекомендуем Если ваш годовой доход менее 2,4 млн ₽ — самозанятость наиболее выгодна. Как стать самозанятым →

ИП на УСН ​

Подходит партнёрам с доходом свыше 2,4 млн ₽ в год или тем, кто привлекает партнёров в свою сеть.

Налог:

6% от дохода (УСН «Доходы») — самый простой вариант

от дохода (УСН «Доходы») — самый простой вариант 15% от прибыли (УСН «Доходы минус расходы») — если есть существенные расходы

Преимущества:

Нет лимита по доходу

Можно привлекать партнёров в сеть и вычитать их вознаграждение как расход

На АгентБрокер — повышенное КВ и быстрые выплаты

Ограничения:

Декларация раз в год

Физическое лицо ​

Самая простая форма, но менее выгодная.

Налог:

НДФЛ 13% — удерживается при выплате

Особенности:

Обязательная регистрация с паспортом, СНИЛС, ИНН

Верификация личности через селфи с паспортом

Не нужно следить за отчётностью

Ограничения:

Самый высокий налог (13% vs 4–6%)

Стандартные условия КВ (без повышения)

Стандартные сроки выплат

Что выбрать ​