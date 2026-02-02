Выплаты для ООО ​

Как получать КВ как ООО ​

АгентБрокер работает с юридическими лицами. Для получения выплат:

Укажите данные расчётного счёта организации в разделе Профиль → Реквизиты Оформляйте полисы через платформу Создавайте заявки на выплату в разделе Инструменты → Получить КВ

Необходимые документы ​

Для подключения ООО к платформе нужно указать в профиле:

Учредительные документы:

Свидетельство о государственной регистрации ООО (ОГРН)

Устав организации

Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 3 месяцев)

Документы руководителя:

Приказ о назначении директора

Паспорт руководителя

ИНН руководителя

Банковские реквизиты:

Наименование банка, БИК, корсчёт

Расчётный счёт ООО

ИНН/КПП, ОГРН

Выплаты поступают в течение 1–6 рабочих дней

Минимальная сумма для вывода: 1 000 ₽

Комиссия за вывод отсутствует

Оформление актов выполненных работ