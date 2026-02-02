Выплаты для ООО
Как получать КВ как ООО
АгентБрокер работает с юридическими лицами. Для получения выплат:
- Укажите данные расчётного счёта организации в разделе Профиль → Реквизиты
- Оформляйте полисы через платформу
- Создавайте заявки на выплату в разделе Инструменты → Получить КВ
Необходимые документы
Для подключения ООО к платформе нужно указать в профиле:
Учредительные документы:
- Свидетельство о государственной регистрации ООО (ОГРН)
- Устав организации
- Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 3 месяцев)
Документы руководителя:
- Приказ о назначении директора
- Паспорт руководителя
- ИНН руководителя
Банковские реквизиты:
- Наименование банка, БИК, корсчёт
- Расчётный счёт ООО
- ИНН/КПП, ОГРН
Особенности
- Выплаты поступают в течение 1–6 рабочих дней
- Минимальная сумма для вывода: 1 000 ₽
- Комиссия за вывод отсутствует
- Оформление актов выполненных работ
Важно
- Выплаты для ООО производятся только на расчётный счёт организации
- Если юридическое лицо ликвидировано — вознаграждение будет заморожено до обновления реквизитов
- При смене реквизитов обновите данные в профиле перед следующей заявкой на выплату