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Выплаты для ООО

Как получать КВ как ООО

АгентБрокер работает с юридическими лицами. Для получения выплат:

  1. Укажите данные расчётного счёта организации в разделе Профиль → Реквизиты
  2. Оформляйте полисы через платформу
  3. Создавайте заявки на выплату в разделе Инструменты → Получить КВ

Необходимые документы

Для подключения ООО к платформе нужно указать в профиле:

Учредительные документы:

  • Свидетельство о государственной регистрации ООО (ОГРН)
  • Устав организации
  • Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 3 месяцев)

Документы руководителя:

  • Приказ о назначении директора
  • Паспорт руководителя
  • ИНН руководителя

Банковские реквизиты:

  • Наименование банка, БИК, корсчёт
  • Расчётный счёт ООО
  • ИНН/КПП, ОГРН

Особенности

  • Выплаты поступают в течение 1–6 рабочих дней
  • Минимальная сумма для вывода: 1 000 ₽
  • Комиссия за вывод отсутствует
  • Оформление актов выполненных работ

Важно

  • Выплаты для ООО производятся только на расчётный счёт организации
  • Если юридическое лицо ликвидировано — вознаграждение будет заморожено до обновления реквизитов
  • При смене реквизитов обновите данные в профиле перед следующей заявкой на выплату

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