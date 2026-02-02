Как увеличить доход по ОСАГО в 2 и более раз ​

Партнёры, создавшие свою сеть, получают максимальный доход от страхования, ведь им в этом помогают все приглашённые ими участники.

Партнёры, у которых есть своя сеть, получают максимум от ОСАГО и других продуктов — не только вознаграждение за оформленные полисы, но и % с каждого оформленного полиса их партнёрской сети.

Партнёрская ссылка ​

Вы можете получить ссылку для приглашения в вашем личном кабинете.

Указывайте её в мессенджерах и социальных сетях для привлечения новых участников.

Отправляйте ссылку знакомым, которые уже работают в авто-тематике.

Так вы сможете легко привлечь новых участников для вашей сети. Каждый участник позволит вам получать больше. Вы можете самостоятельно устанавливать вознаграждение для участников вашей сети, получая вознаграждение с каждого оформленного ими полиса.

Привлечение на профильных мероприятиях и платформах ​

Собираетесь на вебинар по страхованию или профильную конференцию? Общаетесь в социальных сетях по своей тематике или являетесь участником профильного чата?

Вы можете расширить вашу партнёрскую сеть. Достаточно пригласить участников на тематических мероприятиях или в группах и вы получите рост вашего дохода уже скоро.

Что делать если публикация ссылок запрещена?

Вы можете самостоятельно добавить участника в свою сеть.

Делитесь знаниями с новичками, помогая им работать с КАСКО, ОСАГО, ипотекой — и получайте больше активных участников в вашу сеть.