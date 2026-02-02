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Регистрация самозанятого в Самозанятые.РФ

Инструкция для регистрации самозанятости (НПД) через сервис Самозанятые.РФ.

Важно

Сервисы-посредники обычно регистрируют НПД через ФНС и/или банки‑партнёры. Экранные шаги могут отличаться. Если что-то не совпадает — ориентируйтесь на актуальные подсказки сервиса.

Что понадобится

  • Паспорт РФ
  • Телефон/почта для подтверждений
  • (Желательно) ИНН

Регистрация (по шагам)

  1. Перейдите на сайт Самозанятые.РФ и войдите/зарегистрируйтесь.
  2. Найдите раздел «Стать самозанятым / Регистрация НПД».
  3. Заполните данные:
    • ФИО,
    • дата рождения,
    • паспортные данные (если запрашиваются),
    • ИНН (если запрашивается).
  4. Примите согласия:
    • на обработку данных,
    • на отправку заявки/данных в ФНС,
    • на условия сервиса.
  5. Подтвердите личность (если требуется):
    • фото паспорта/селфи,
    • или подтверждение через партнёрский банк/Госуслуги (если предлагается).
  6. Дождитесь подтверждения: статус НПД подключён / самозанятость активна.

Как проверить, что всё получилось

  1. В личном кабинете сервиса проверьте статус (должно быть «активно»).
  2. Дополнительно проверьте через:
    • приложение ФНС «Мой налог»,
    • публичный сервис ФНС проверки НПД по ИНН (на текущую дату).

Что делать после регистрации

  • Уточните, где вы будете выдавать чеки:
    • в Самозанятые.РФ,
    • в «Мой налог»,
    • или в банке (если подключали через банк-партнёр).
  • Проверьте, что чеки формируются корректно: дата, сумма, описание услуги.

Частые вопросы

Можно ли совмещать НПД и работу по найму?

Часто — да, но есть нюансы (особенно по работе с текущим работодателем). Лучше уточнить по вашей ситуации.

Почему сервис не даёт зарегистрироваться?

Обычно причины такие:

  • уже есть активная самозанятость,
  • ошибки/несовпадения в данных,
  • временные ошибки на стороне ФНС/партнёра.

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