Регистрация самозанятого в Самозанятые.РФ
Инструкция для регистрации самозанятости (НПД) через сервис Самозанятые.РФ.
Важно
Сервисы-посредники обычно регистрируют НПД через ФНС и/или банки‑партнёры. Экранные шаги могут отличаться. Если что-то не совпадает — ориентируйтесь на актуальные подсказки сервиса.
Что понадобится
- Паспорт РФ
- Телефон/почта для подтверждений
- (Желательно) ИНН
Регистрация (по шагам)
- Перейдите на сайт Самозанятые.РФ и войдите/зарегистрируйтесь.
- Найдите раздел «Стать самозанятым / Регистрация НПД».
- Заполните данные:
- ФИО,
- дата рождения,
- паспортные данные (если запрашиваются),
- ИНН (если запрашивается).
- Примите согласия:
- на обработку данных,
- на отправку заявки/данных в ФНС,
- на условия сервиса.
- Подтвердите личность (если требуется):
- фото паспорта/селфи,
- или подтверждение через партнёрский банк/Госуслуги (если предлагается).
- Дождитесь подтверждения: статус НПД подключён / самозанятость активна.
Как проверить, что всё получилось
- В личном кабинете сервиса проверьте статус (должно быть «активно»).
- Дополнительно проверьте через:
- приложение ФНС «Мой налог»,
- публичный сервис ФНС проверки НПД по ИНН (на текущую дату).
Что делать после регистрации
- Уточните, где вы будете выдавать чеки:
- в Самозанятые.РФ,
- в «Мой налог»,
- или в банке (если подключали через банк-партнёр).
- Проверьте, что чеки формируются корректно: дата, сумма, описание услуги.
Частые вопросы
Можно ли совмещать НПД и работу по найму?
Часто — да, но есть нюансы (особенно по работе с текущим работодателем). Лучше уточнить по вашей ситуации.
Почему сервис не даёт зарегистрироваться?
Обычно причины такие:
- уже есть активная самозанятость,
- ошибки/несовпадения в данных,
- временные ошибки на стороне ФНС/партнёра.