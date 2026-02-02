Регистрация самозанятого в Самозанятые.РФ ​

Инструкция для регистрации самозанятости (НПД) через сервис Самозанятые.РФ.

Важно Сервисы-посредники обычно регистрируют НПД через ФНС и/или банки‑партнёры. Экранные шаги могут отличаться. Если что-то не совпадает — ориентируйтесь на актуальные подсказки сервиса.

Что понадобится ​

Паспорт РФ

Телефон/почта для подтверждений

(Желательно) ИНН

Перейдите на сайт Самозанятые.РФ и войдите/зарегистрируйтесь. Найдите раздел «Стать самозанятым / Регистрация НПД». Заполните данные: ФИО,

дата рождения,

паспортные данные (если запрашиваются),

ИНН (если запрашивается). Примите согласия: на обработку данных,

на отправку заявки/данных в ФНС,

на условия сервиса. Подтвердите личность (если требуется): фото паспорта/селфи,

или подтверждение через партнёрский банк/Госуслуги (если предлагается). Дождитесь подтверждения: статус НПД подключён / самозанятость активна.

Как проверить, что всё получилось ​

В личном кабинете сервиса проверьте статус (должно быть «активно»). Дополнительно проверьте через: приложение ФНС «Мой налог» ,

, публичный сервис ФНС проверки НПД по ИНН (на текущую дату).

Что делать после регистрации ​

Уточните, где вы будете выдавать чеки : в Самозанятые.РФ, в «Мой налог», или в банке (если подключали через банк-партнёр).

: Проверьте, что чеки формируются корректно: дата, сумма, описание услуги.

Частые вопросы ​

Можно ли совмещать НПД и работу по найму? ​

Часто — да, но есть нюансы (особенно по работе с текущим работодателем). Лучше уточнить по вашей ситуации.

Почему сервис не даёт зарегистрироваться? ​

Обычно причины такие: