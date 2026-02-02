Не начислено КВ по полису ​

Если вы оформили полис, но комиссионное вознаграждение (КВ) не отображается в личном кабинете — разберёмся, в чём может быть причина и что делать.

Где проверить начисление КВ ​

Откройте раздел Инструменты → Отчёты в личном кабинете. Там отображаются все начисления и списания по каждому полису.

Когда начисляется КВ ​

Сроки зависят от типа продукта:

ОСАГО:

КВ начисляется в течение 5–30 минут с момента оплаты полиса

КАСКО, ипотека, ВЗР:

КВ начисляется до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, после сверки с партнёром

Почему КВ может быть не начислено ​

1. Полис оплачен по ссылке из email или SMS ​

Страховые компании не выплачивают КВ за полисы, оплаченные по ссылкам из электронной почты или SMS. Оплата должна проходить через платформу АгентБрокер.

2. КВ = 0 по региону ​

Некоторые страховые компании не начисляют КВ в определённых регионах. Проверьте размер КВ по регионам в разделе Комиссия.

3. Полис оформлен через перестраховочный пул ​

Если страховая компания оформляет полис через перестраховочный пул, КВ не начисляется.

4. КВ отличается от таблицы ​

В таблице указаны примерные ставки вознаграждения. Точная сумма КВ рассчитывается страховой компанией индивидуально в момент расчёта каждого полиса — она зависит от региона, автомобиля, водителя, страхователя и других параметров.

5. Полис не отображается в кабинете ​

Если полис пришёл на почту клиента, но не отображается в вашем кабинете — напишите в чат техподдержки, указав ФИО клиента или номер расчёта.

Что делать ​