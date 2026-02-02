Не начислено КВ по полису
Если вы оформили полис, но комиссионное вознаграждение (КВ) не отображается в личном кабинете — разберёмся, в чём может быть причина и что делать.
Где проверить начисление КВ
Откройте раздел Инструменты → Отчёты в личном кабинете. Там отображаются все начисления и списания по каждому полису.
Когда начисляется КВ
Сроки зависят от типа продукта:
ОСАГО:
- КВ начисляется в течение 5–30 минут с момента оплаты полиса
КАСКО, ипотека, ВЗР:
- КВ начисляется до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, после сверки с партнёром
Почему КВ может быть не начислено
1. Полис оплачен по ссылке из email или SMS
Страховые компании не выплачивают КВ за полисы, оплаченные по ссылкам из электронной почты или SMS. Оплата должна проходить через платформу АгентБрокер.
2. КВ = 0 по региону
Некоторые страховые компании не начисляют КВ в определённых регионах. Проверьте размер КВ по регионам в разделе Комиссия.
3. Полис оформлен через перестраховочный пул
Если страховая компания оформляет полис через перестраховочный пул, КВ не начисляется.
4. КВ отличается от таблицы
В таблице указаны примерные ставки вознаграждения. Точная сумма КВ рассчитывается страховой компанией индивидуально в момент расчёта каждого полиса — она зависит от региона, автомобиля, водителя, страхователя и других параметров.
5. Полис не отображается в кабинете
Если полис пришёл на почту клиента, но не отображается в вашем кабинете — напишите в чат техподдержки, указав ФИО клиента или номер расчёта.
Что делать
- Проверьте раздел Инструменты → Отчёты — возможно, КВ ещё не наступил срок начисления
- Убедитесь, что полис был оплачен через платформу, а не по ссылке из письма
- Проверьте таблицу КВ по регионам — возможно, по вашему региону КВ = 0
- Если всё в порядке, но КВ не начислено — напишите в чат техподдержки на сайте, указав:
- ФИО клиента или номер расчёта
- Дату оформления полиса
- Страховую компанию