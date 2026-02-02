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Выплаты для ИП

Как получать КВ как ИП

АгентБрокер работает с индивидуальными предпринимателями. Для получения выплат:

  1. Укажите данные расчётного счёта в разделе Профиль → Реквизиты
  2. Оформляйте полисы через платформу
  3. Создавайте заявки на выплату в разделе Инструменты → Получить КВ

Важно

  • Выплаты для ИП производятся только на расчётный счёт
  • Повышенное КВ и быстрые выплаты — как у самозанятых
  • Если ИП ликвидировано — вознаграждение будет заморожено до обновления реквизитов

Необходимые документы

Для подключения ИП к платформе и получения выплат нужно указать в профиле:

  • Свидетельство о регистрации ИП (ОГРНИП)
  • ИНН
  • Справка о применяемой системе налогообложения
  • Реквизиты расчётного счёта: наименование банка, БИК, корсчёт, расчётный счёт ИП

Особенности

  • Выплаты поступают в течение 1–3 рабочих дней
  • Минимальная сумма для вывода: 1 000 ₽
  • Комиссия за вывод отсутствует
  • ИП самостоятельно ведёт налоговый учёт и уплачивает налоги

Какую систему налогообложения выбрать

Подробное сравнение форм деятельности — в статье Физлицо, ИП или самозанятый — что выгоднее?

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