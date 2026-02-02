Выплаты для ИП ​

Как получать КВ как ИП ​

АгентБрокер работает с индивидуальными предпринимателями. Для получения выплат:

Укажите данные расчётного счёта в разделе Профиль → Реквизиты Оформляйте полисы через платформу Создавайте заявки на выплату в разделе Инструменты → Получить КВ

Выплаты для ИП производятся только на расчётный счёт

Повышенное КВ и быстрые выплаты — как у самозанятых

Если ИП ликвидировано — вознаграждение будет заморожено до обновления реквизитов

Необходимые документы ​

Для подключения ИП к платформе и получения выплат нужно указать в профиле:

Свидетельство о регистрации ИП (ОГРНИП)

ИНН

Справка о применяемой системе налогообложения

Реквизиты расчётного счёта: наименование банка, БИК, корсчёт, расчётный счёт ИП

Выплаты поступают в течение 1–3 рабочих дней

Минимальная сумма для вывода: 1 000 ₽

Комиссия за вывод отсутствует

ИП самостоятельно ведёт налоговый учёт и уплачивает налоги

Какую систему налогообложения выбрать ​

Подробное сравнение форм деятельности — в статье Физлицо, ИП или самозанятый — что выгоднее?