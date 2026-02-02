Выплаты для ИП
Как получать КВ как ИП
АгентБрокер работает с индивидуальными предпринимателями. Для получения выплат:
- Укажите данные расчётного счёта в разделе Профиль → Реквизиты
- Оформляйте полисы через платформу
- Создавайте заявки на выплату в разделе Инструменты → Получить КВ
Важно
- Выплаты для ИП производятся только на расчётный счёт
- Повышенное КВ и быстрые выплаты — как у самозанятых
- Если ИП ликвидировано — вознаграждение будет заморожено до обновления реквизитов
Необходимые документы
Для подключения ИП к платформе и получения выплат нужно указать в профиле:
- Свидетельство о регистрации ИП (ОГРНИП)
- ИНН
- Справка о применяемой системе налогообложения
- Реквизиты расчётного счёта: наименование банка, БИК, корсчёт, расчётный счёт ИП
Особенности
- Выплаты поступают в течение 1–3 рабочих дней
- Минимальная сумма для вывода: 1 000 ₽
- Комиссия за вывод отсутствует
- ИП самостоятельно ведёт налоговый учёт и уплачивает налоги
Какую систему налогообложения выбрать
Подробное сравнение форм деятельности — в статье Физлицо, ИП или самозанятый — что выгоднее?