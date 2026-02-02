Тема

На сайт

Выплаты через Capital — физические лица

Capital — платформа для выплат физическим лицам. Подходит тем, кто не является самозанятым или ИП.

Условия выплат

  • Сроки: 1–3 рабочих дня
  • Минимальная сумма: 1 000 ₽
  • Карты: Visa, Mastercard российских банков

Шаг 1. Введите данные банковской карты

В разделе Реквизиты личного кабинета укажите:

  • Номер карты — 16 цифр
  • ФИО держателя — как указано на карте
  • Наименование банка

Важно

Карта должна быть выпущена российским банком и оформлена на ваше имя.

Шаг 2. Закажите выплату

После настройки реквизитов:

  1. Перейдите в раздел Инструменты → Получить КВ
  2. Укажите сумму для вывода (минимум 1 000 ₽)
  3. Подтвердите заявку

Система покажет точную сумму к получению и сроки зачисления.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026