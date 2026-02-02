Выплаты через Capital — физические лица
Capital — платформа для выплат физическим лицам. Подходит тем, кто не является самозанятым или ИП.
Условия выплат
- Сроки: 1–3 рабочих дня
- Минимальная сумма: 1 000 ₽
- Карты: Visa, Mastercard российских банков
Шаг 1. Введите данные банковской карты
В разделе Реквизиты личного кабинета укажите:
- Номер карты — 16 цифр
- ФИО держателя — как указано на карте
- Наименование банка
Важно
Карта должна быть выпущена российским банком и оформлена на ваше имя.
Шаг 2. Закажите выплату
После настройки реквизитов:
- Перейдите в раздел Инструменты → Получить КВ
- Укажите сумму для вывода (минимум 1 000 ₽)
- Подтвердите заявку
Система покажет точную сумму к получению и сроки зачисления.