Выплаты через Capital — физические лица ​

Capital — платформа для выплат физическим лицам. Подходит тем, кто не является самозанятым или ИП.

Условия выплат ​

Сроки: 1–3 рабочих дня

1–3 рабочих дня Минимальная сумма: 1 000 ₽

1 000 ₽ Карты: Visa, Mastercard российских банков

Шаг 1. Введите данные банковской карты ​

В разделе Реквизиты личного кабинета укажите:

Номер карты — 16 цифр

— 16 цифр ФИО держателя — как указано на карте

— как указано на карте Наименование банка

Важно Карта должна быть выпущена российским банком и оформлена на ваше имя.

Шаг 2. Закажите выплату ​

После настройки реквизитов:

Перейдите в раздел Инструменты → Получить КВ Укажите сумму для вывода (минимум 1 000 ₽) Подтвердите заявку

Система покажет точную сумму к получению и сроки зачисления.