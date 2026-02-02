Как стать самозанятым и проверить самозанятость
Эта инструкция про режим НПД (налог на профессиональный доход) в РФ — то, что обычно называют «самозанятость».
Важно
Это справочная инструкция, не юридическая консультация. Условия и интерфейсы сервисов могут меняться — если что-то не совпадает, ориентируйтесь на подсказки ФНС/банка.
Часть 1. Как стать самозанятым (зарегистрироваться в НПД)
Шаг 0. Проверьте, подходит ли вам НПД
Обычно НПД подходит, если вы:
- оказываете услуги/работы или продаёте товары собственного производства;
- работаете без работодателя (или совмещаете с работой по найму — в зависимости от ситуации);
- готовы фиксировать доход и выдавать чеки клиентам.
Если есть сомнения по ограничениям режима НПД — лучше проверить на сайте ФНС или уточнить у бухгалтера.
Способ A (самый простой). Через приложение ФНС «Мой налог»
- Установите приложение «Мой налог» (ФНС России) на телефон.
- Откройте приложение → выберите регистрацию.
- Подтвердите личность одним из способов (зависит от доступных опций):
- по паспорту (скан/фото) + селфи,
- через учётную запись (например, Госуслуги — если предлагается),
- через банк-партнёр.
- Укажите регион ведения деятельности (если требуется).
- Дождитесь подтверждения регистрации.
После регистрации вы сможете:
- формировать чеки,
- видеть начисления,
- оплачивать налог.
Способ B. Через банк (если удобнее)
Многие банки дают регистрацию НПД прямо в приложении.
- Откройте приложение своего банка.
- Найдите сервис вида «Самозанятость / НПД / Мой налог».
- Пройдите регистрацию и подтвердите согласия.
- Убедитесь, что статус самозанятого отображается как активный.
Плюсы: часто банк помогает с выставлением чеков и учётом доходов.
Способ C. Через сайт/сервисы ФНС (веб)
Если не хотите регистрироваться через телефон:
- Перейдите на сайт ФНС и найдите раздел про НПД/самозанятых.
- Войдите и пройдите регистрацию (обычно нужен подтверждённый способ входа).
Часть 2. Как проверить самозанятость (статус НПД)
Проверка бывает двух типов:
- самопроверка: убедиться, что вы зарегистрированы/не сняты с учёта;
- проверка контрагента: убедиться, что другой человек реально самозанятый (актуально перед оплатой услуг).
Вариант 1. Проверить статус в «Мой налог»
- Откройте приложение «Мой налог».
- Найдите профиль/настройки → сведения о налогоплательщике.
- Проверьте, что статус активен.
Также в приложении обычно есть:
- справки/уведомления,
- подтверждение регистрации,
- история чеков.
Вариант 2. Проверить самозанятость через сервис ФНС (по ИНН)
ФНС предоставляет публичный сервис проверки статуса НПД.
- Откройте сервис проверки статуса самозанятого (ФНС).
- Введите ИНН человека.
- Укажите дату, на которую проверяется статус (часто можно выбрать текущую).
- Получите результат: зарегистрирован ли в качестве плательщика НПД на указанную дату.
Практический совет
Для выплат самозанятому важно проверять статус на дату выплаты (или на дату оказания услуги — по вашей политике/договору).
Вариант 3. Проверить через чек
Если самозанятый выдаёт чек из «Мой налог», в нём обычно есть реквизиты и/или QR-код.
- Попросите чек.
- Проверьте, что чек сформирован корректно (дата, сумма, описание услуги).
- При необходимости проверьте данные через сервисы ФНС.
Частые ошибки
- Статус был активен, но стал неактивным — человек мог сняться с НПД.
- Оплата без чека — для подтверждения расходов/закрывающих документов обычно нужен чек.
- Проверка «на сегодня», а выплата была вчера — лучше проверять на дату операции.
Активация самозанятости на платформе АгентБрокер
После получения статуса самозанятого необходимо привязать его к платформе:
- Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу → Профиль
- Убедитесь, что адрес электронной почты подтверждён
- Укажите статус «Самозанятый»
- Заполните блок «Платёжные данные»:
- серию и номер паспорта, дату выдачи
- ИНН (можно скопировать из приложения «Мой налог»)
- номер банковской карты (оформлена на вас, российский банк)
- Примите условия обработки данных и договор → нажмите «Сохранить»
- Подтвердите изменения через письмо на почте
- Нажмите «Проверить» для верификации статуса
Верификация в приложении «Мой налог»
После нажатия «Проверить» на платформе:
- Откройте «Мой налог» → Настройки → Партнёры
- Найдите приглашение от Jump
- Откройте блок стрелкой → Разрешения на платежные операции
- Нажмите «Отказать» → «Подтвердить»
- Вернитесь на платформу → нажмите «Проверить»
После успешной верификации вы сможете получать повышенное КВ и выводить средства через кошелёк на главной странице.
Полезные ссылки
- Приложение «Мой налог» — официальное приложение ФНС
- Проверка статуса самозанятого — сервис ФНС
- Регистрация в АгентБрокер — как начать работать