Как стать самозанятым и проверить самозанятость ​

Эта инструкция про режим НПД (налог на профессиональный доход) в РФ — то, что обычно называют «самозанятость».

Важно Это справочная инструкция, не юридическая консультация. Условия и интерфейсы сервисов могут меняться — если что-то не совпадает, ориентируйтесь на подсказки ФНС/банка.

Часть 1. Как стать самозанятым (зарегистрироваться в НПД) ​

Шаг 0. Проверьте, подходит ли вам НПД ​

Обычно НПД подходит, если вы:

оказываете услуги/работы или продаёте товары собственного производства;

работаете без работодателя (или совмещаете с работой по найму — в зависимости от ситуации);

(или совмещаете с работой по найму — в зависимости от ситуации); готовы фиксировать доход и выдавать чеки клиентам.

Если есть сомнения по ограничениям режима НПД — лучше проверить на сайте ФНС или уточнить у бухгалтера.

Способ A (самый простой). Через приложение ФНС «Мой налог» ​

Установите приложение «Мой налог» (ФНС России) на телефон. Откройте приложение → выберите регистрацию. Подтвердите личность одним из способов (зависит от доступных опций): по паспорту (скан/фото) + селфи,

через учётную запись (например, Госуслуги — если предлагается),

через банк-партнёр. Укажите регион ведения деятельности (если требуется). Дождитесь подтверждения регистрации.

После регистрации вы сможете:

формировать чеки,

видеть начисления,

оплачивать налог.

Способ B. Через банк (если удобнее) ​

Многие банки дают регистрацию НПД прямо в приложении.

Откройте приложение своего банка. Найдите сервис вида «Самозанятость / НПД / Мой налог». Пройдите регистрацию и подтвердите согласия. Убедитесь, что статус самозанятого отображается как активный.

Плюсы: часто банк помогает с выставлением чеков и учётом доходов.

Способ C. Через сайт/сервисы ФНС (веб) ​

Если не хотите регистрироваться через телефон:

Перейдите на сайт ФНС и найдите раздел про НПД/самозанятых. Войдите и пройдите регистрацию (обычно нужен подтверждённый способ входа).

Часть 2. Как проверить самозанятость (статус НПД) ​

Проверка бывает двух типов:

самопроверка : убедиться, что вы зарегистрированы/не сняты с учёта;

: убедиться, что вы зарегистрированы/не сняты с учёта; проверка контрагента: убедиться, что другой человек реально самозанятый (актуально перед оплатой услуг).

Вариант 1. Проверить статус в «Мой налог» ​

Откройте приложение «Мой налог». Найдите профиль/настройки → сведения о налогоплательщике. Проверьте, что статус активен.

Также в приложении обычно есть:

справки/уведомления,

подтверждение регистрации,

история чеков.

Вариант 2. Проверить самозанятость через сервис ФНС (по ИНН) ​

ФНС предоставляет публичный сервис проверки статуса НПД.

Откройте сервис проверки статуса самозанятого (ФНС). Введите ИНН человека. Укажите дату, на которую проверяется статус (часто можно выбрать текущую). Получите результат: зарегистрирован ли в качестве плательщика НПД на указанную дату.

Практический совет Для выплат самозанятому важно проверять статус на дату выплаты (или на дату оказания услуги — по вашей политике/договору).

Вариант 3. Проверить через чек ​

Если самозанятый выдаёт чек из «Мой налог», в нём обычно есть реквизиты и/или QR-код.

Попросите чек. Проверьте, что чек сформирован корректно (дата, сумма, описание услуги). При необходимости проверьте данные через сервисы ФНС.

Частые ошибки ​

Статус был активен, но стал неактивным — человек мог сняться с НПД.

— человек мог сняться с НПД. Оплата без чека — для подтверждения расходов/закрывающих документов обычно нужен чек.

— для подтверждения расходов/закрывающих документов обычно нужен чек. Проверка «на сегодня», а выплата была вчера — лучше проверять на дату операции.

Активация самозанятости на платформе АгентБрокер ​

После получения статуса самозанятого необходимо привязать его к платформе:

Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу → Профиль Убедитесь, что адрес электронной почты подтверждён Укажите статус «Самозанятый» Заполните блок «Платёжные данные»: серию и номер паспорта, дату выдачи

ИНН (можно скопировать из приложения «Мой налог»)

номер банковской карты (оформлена на вас, российский банк) Примите условия обработки данных и договор → нажмите «Сохранить» Подтвердите изменения через письмо на почте Нажмите «Проверить» для верификации статуса

Верификация в приложении «Мой налог» ​

После нажатия «Проверить» на платформе:

Откройте «Мой налог» → Настройки → Партнёры Найдите приглашение от Jump Откройте блок стрелкой → Разрешения на платежные операции Нажмите «Отказать» → «Подтвердить» Вернитесь на платформу → нажмите «Проверить»

После успешной верификации вы сможете получать повышенное КВ и выводить средства через кошелёк на главной странице.

Полезные ссылки ​