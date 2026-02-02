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Как стать самозанятым и проверить самозанятость

Эта инструкция про режим НПД (налог на профессиональный доход) в РФ — то, что обычно называют «самозанятость».

Важно

Это справочная инструкция, не юридическая консультация. Условия и интерфейсы сервисов могут меняться — если что-то не совпадает, ориентируйтесь на подсказки ФНС/банка.

Часть 1. Как стать самозанятым (зарегистрироваться в НПД)

Шаг 0. Проверьте, подходит ли вам НПД

Обычно НПД подходит, если вы:

  • оказываете услуги/работы или продаёте товары собственного производства;
  • работаете без работодателя (или совмещаете с работой по найму — в зависимости от ситуации);
  • готовы фиксировать доход и выдавать чеки клиентам.

Если есть сомнения по ограничениям режима НПД — лучше проверить на сайте ФНС или уточнить у бухгалтера.

Способ A (самый простой). Через приложение ФНС «Мой налог»

  1. Установите приложение «Мой налог» (ФНС России) на телефон.
  2. Откройте приложение → выберите регистрацию.
  3. Подтвердите личность одним из способов (зависит от доступных опций):
    • по паспорту (скан/фото) + селфи,
    • через учётную запись (например, Госуслуги — если предлагается),
    • через банк-партнёр.
  4. Укажите регион ведения деятельности (если требуется).
  5. Дождитесь подтверждения регистрации.

После регистрации вы сможете:

  • формировать чеки,
  • видеть начисления,
  • оплачивать налог.

Способ B. Через банк (если удобнее)

Многие банки дают регистрацию НПД прямо в приложении.

  1. Откройте приложение своего банка.
  2. Найдите сервис вида «Самозанятость / НПД / Мой налог».
  3. Пройдите регистрацию и подтвердите согласия.
  4. Убедитесь, что статус самозанятого отображается как активный.

Плюсы: часто банк помогает с выставлением чеков и учётом доходов.

Способ C. Через сайт/сервисы ФНС (веб)

Если не хотите регистрироваться через телефон:

  1. Перейдите на сайт ФНС и найдите раздел про НПД/самозанятых.
  2. Войдите и пройдите регистрацию (обычно нужен подтверждённый способ входа).

Часть 2. Как проверить самозанятость (статус НПД)

Проверка бывает двух типов:

  • самопроверка: убедиться, что вы зарегистрированы/не сняты с учёта;
  • проверка контрагента: убедиться, что другой человек реально самозанятый (актуально перед оплатой услуг).

Вариант 1. Проверить статус в «Мой налог»

  1. Откройте приложение «Мой налог».
  2. Найдите профиль/настройки → сведения о налогоплательщике.
  3. Проверьте, что статус активен.

Также в приложении обычно есть:

  • справки/уведомления,
  • подтверждение регистрации,
  • история чеков.

Вариант 2. Проверить самозанятость через сервис ФНС (по ИНН)

ФНС предоставляет публичный сервис проверки статуса НПД.

  1. Откройте сервис проверки статуса самозанятого (ФНС).
  2. Введите ИНН человека.
  3. Укажите дату, на которую проверяется статус (часто можно выбрать текущую).
  4. Получите результат: зарегистрирован ли в качестве плательщика НПД на указанную дату.

Практический совет

Для выплат самозанятому важно проверять статус на дату выплаты (или на дату оказания услуги — по вашей политике/договору).

Вариант 3. Проверить через чек

Если самозанятый выдаёт чек из «Мой налог», в нём обычно есть реквизиты и/или QR-код.

  1. Попросите чек.
  2. Проверьте, что чек сформирован корректно (дата, сумма, описание услуги).
  3. При необходимости проверьте данные через сервисы ФНС.

Частые ошибки

  • Статус был активен, но стал неактивным — человек мог сняться с НПД.
  • Оплата без чека — для подтверждения расходов/закрывающих документов обычно нужен чек.
  • Проверка «на сегодня», а выплата была вчера — лучше проверять на дату операции.

Активация самозанятости на платформе АгентБрокер

После получения статуса самозанятого необходимо привязать его к платформе:

  1. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу → Профиль
  2. Убедитесь, что адрес электронной почты подтверждён
  3. Укажите статус «Самозанятый»
  4. Заполните блок «Платёжные данные»:
    • серию и номер паспорта, дату выдачи
    • ИНН (можно скопировать из приложения «Мой налог»)
    • номер банковской карты (оформлена на вас, российский банк)
  5. Примите условия обработки данных и договор → нажмите «Сохранить»
  6. Подтвердите изменения через письмо на почте
  7. Нажмите «Проверить» для верификации статуса

Верификация в приложении «Мой налог»

После нажатия «Проверить» на платформе:

  1. Откройте «Мой налог» → Настройки → Партнёры
  2. Найдите приглашение от Jump
  3. Откройте блок стрелкой → Разрешения на платежные операции
  4. Нажмите «Отказать»«Подтвердить»
  5. Вернитесь на платформу → нажмите «Проверить»

После успешной верификации вы сможете получать повышенное КВ и выводить средства через кошелёк на главной странице.

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