Не получено КВ
Если КВ начислено в личном кабинете, но выплата не поступила — проверьте несколько моментов.
Как вывести КВ
Для получения КВ необходимо оформить заявку в разделе Инструменты → Получить КВ в личном кабинете. Деньги не переводятся автоматически — нужно создать заявку на выплату.
Минимальная сумма выплаты
Минимальная сумма для вывода — 1 000 рублей. Пока вознаграждение не достигнет этой суммы, вывести деньги нельзя.
Почему выплата не пришла
1. Заявка ещё не обработана
Дождитесь следующего рабочего дня. Если деньги не поступили — напишите на sergey@agentbroker.ru с вашей почты, указав ФИО и сумму.
2. Неверные реквизиты
Проверьте актуальность реквизитов в вашем платёжном сервисе (Банк131 или Самозанятые.РФ). Если данные изменились — обновите их.
3. Юрлицо ликвидировано
Если юридическое лицо ликвидировано, вознаграждение будет заморожено до внесения корректных данных.
Что делать
- Проверьте, что вы создали заявку на вывод в разделе Инструменты → Получить КВ
- Убедитесь, что сумма вознаграждения не менее 1 000 рублей
- Проверьте реквизиты в вашем платёжном сервисе
- Если всё в порядке, но деньги не пришли — напишите в чат техподдержки, указав:
- Ваше ФИО
- Сумму заявки
- Дату создания заявки