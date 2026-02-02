Не получено КВ ​

Если КВ начислено в личном кабинете, но выплата не поступила — проверьте несколько моментов.

Как вывести КВ ​

Для получения КВ необходимо оформить заявку в разделе Инструменты → Получить КВ в личном кабинете. Деньги не переводятся автоматически — нужно создать заявку на выплату.

Минимальная сумма выплаты ​

Минимальная сумма для вывода — 1 000 рублей. Пока вознаграждение не достигнет этой суммы, вывести деньги нельзя.

Почему выплата не пришла ​

1. Заявка ещё не обработана ​

Дождитесь следующего рабочего дня. Если деньги не поступили — напишите на sergey@agentbroker.ru с вашей почты, указав ФИО и сумму.

2. Неверные реквизиты ​

Проверьте актуальность реквизитов в вашем платёжном сервисе (Банк131 или Самозанятые.РФ). Если данные изменились — обновите их.

3. Юрлицо ликвидировано ​

Если юридическое лицо ликвидировано, вознаграждение будет заморожено до внесения корректных данных.

Что делать ​