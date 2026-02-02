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Не получено КВ

Если КВ начислено в личном кабинете, но выплата не поступила — проверьте несколько моментов.

Как вывести КВ

Для получения КВ необходимо оформить заявку в разделе Инструменты → Получить КВ в личном кабинете. Деньги не переводятся автоматически — нужно создать заявку на выплату.

Минимальная сумма выплаты

Минимальная сумма для вывода — 1 000 рублей. Пока вознаграждение не достигнет этой суммы, вывести деньги нельзя.

Почему выплата не пришла

1. Заявка ещё не обработана

Дождитесь следующего рабочего дня. Если деньги не поступили — напишите на sergey@agentbroker.ru с вашей почты, указав ФИО и сумму.

2. Неверные реквизиты

Проверьте актуальность реквизитов в вашем платёжном сервисе (Банк131 или Самозанятые.РФ). Если данные изменились — обновите их.

3. Юрлицо ликвидировано

Если юридическое лицо ликвидировано, вознаграждение будет заморожено до внесения корректных данных.

Что делать

  1. Проверьте, что вы создали заявку на вывод в разделе Инструменты → Получить КВ
  2. Убедитесь, что сумма вознаграждения не менее 1 000 рублей
  3. Проверьте реквизиты в вашем платёжном сервисе
  4. Если всё в порядке, но деньги не пришли — напишите в чат техподдержки, указав:
    • Ваше ФИО
    • Сумму заявки
    • Дату создания заявки

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