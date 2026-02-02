Регистрация в сервисе Solar Staff ​

Для получения выплат как физическое лицо вам нужно пройти процесс регистрации и верификации в системе Solar Staff. Этот процесс необходим для правильного расчёта налогов и подачи налоговых деклараций на доходы физических лиц.

Шаг 1. Получение письма-приглашения ​

После того как вы начнёте процесс регистрации, на указанную электронную почту будет отправлено письмо с приглашением. Убедитесь, что проверили папку «Входящие». Письмо может попасть в папку «Рассылки» или «Спам» — не забудьте проверить все папки.

Шаг 2. Переход по ссылке из письма ​

В полученном письме будет уникальная ссылка для регистрации в системе Solar Staff. Нажмите на ссылку, чтобы продолжить.

Шаг 3. Ввод номера телефона ​

Введите номер телефона — он потребуется для дальнейшей авторизации в сервисе. Убедитесь, что номер правильный и актуальный.

Шаг 4. Ввод кода подтверждения ​

На указанный номер будет отправлен код подтверждения. Введите его в соответствующее поле.

Шаг 5. Ввод личных данных ​

Введите полное имя, дату рождения и страну проживания. Эти данные используются для идентификации личности в системе.

Шаг 6. Создание пароля ​

Выберите надёжный пароль из букв и цифр для доступа к аккаунту в Solar Staff.

Шаг 7. Регистрация завершена ​

После ввода всех данных и создания пароля регистрация будет завершена. Теперь у вас есть доступ к личному кабинету в Solar Staff.

Шаг 8. Вход в сервис ​

Для входа используйте номер телефона и пароль, указанные при регистрации.

Шаг 9. Выбор страны проживания ​

После входа выберите страну проживания — это влияет на дальнейшие шаги верификации.

Шаг 10. Верификация аккаунта и ввод ИНН ​

Введите ИНН и укажите дополнительные данные для подтверждения личности.

Шаг 11. Верификация аккаунта ​

Загрузите документы, подтверждающие вашу личность. Это обязательный шаг для обеспечения безопасности аккаунта и правильной выплаты налогов.

Шаг 12. Подтверждение страны проживания ​

Подтвердите ещё раз страну проживания, чтобы избежать ошибок при обработке данных.

Шаг 13. Выбор документа, удостоверяющего личность ​

Выберите документ для подтверждения личности (паспорт или водительское удостоверение). Убедитесь, что документ актуален.

Шаг 14. Загрузка страницы паспорта ​

Загрузите скан или фотографию первой страницы паспорта с личными данными.

Шаг 15. Верификация фотографии ​

Загрузите фотографию, на которой вы изображены с документом, удостоверяющим личность.

Шаг 16. Если нет камеры в компьютере ​

Если нет встроенной камеры — сделайте фото с помощью телефона. Главное, чтобы фото было чётким.

Регистрация и верификация завершена. Ожидайте выплату — она поступит на счёт в течение 1–3 рабочих дней.