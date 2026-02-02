Регистрация в сервисе Solar Staff
Для получения выплат как физическое лицо вам нужно пройти процесс регистрации и верификации в системе Solar Staff. Этот процесс необходим для правильного расчёта налогов и подачи налоговых деклараций на доходы физических лиц.
Шаг 1. Получение письма-приглашения
После того как вы начнёте процесс регистрации, на указанную электронную почту будет отправлено письмо с приглашением. Убедитесь, что проверили папку «Входящие». Письмо может попасть в папку «Рассылки» или «Спам» — не забудьте проверить все папки.
Шаг 2. Переход по ссылке из письма
В полученном письме будет уникальная ссылка для регистрации в системе Solar Staff. Нажмите на ссылку, чтобы продолжить.
Шаг 3. Ввод номера телефона
Введите номер телефона — он потребуется для дальнейшей авторизации в сервисе. Убедитесь, что номер правильный и актуальный.
Шаг 4. Ввод кода подтверждения
На указанный номер будет отправлен код подтверждения. Введите его в соответствующее поле.
Шаг 5. Ввод личных данных
Введите полное имя, дату рождения и страну проживания. Эти данные используются для идентификации личности в системе.
Шаг 6. Создание пароля
Выберите надёжный пароль из букв и цифр для доступа к аккаунту в Solar Staff.
Шаг 7. Регистрация завершена
После ввода всех данных и создания пароля регистрация будет завершена. Теперь у вас есть доступ к личному кабинету в Solar Staff.
Шаг 8. Вход в сервис
Для входа используйте номер телефона и пароль, указанные при регистрации.
Шаг 9. Выбор страны проживания
После входа выберите страну проживания — это влияет на дальнейшие шаги верификации.
Шаг 10. Верификация аккаунта и ввод ИНН
Введите ИНН и укажите дополнительные данные для подтверждения личности.
Шаг 11. Верификация аккаунта
Загрузите документы, подтверждающие вашу личность. Это обязательный шаг для обеспечения безопасности аккаунта и правильной выплаты налогов.
Шаг 12. Подтверждение страны проживания
Подтвердите ещё раз страну проживания, чтобы избежать ошибок при обработке данных.
Шаг 13. Выбор документа, удостоверяющего личность
Выберите документ для подтверждения личности (паспорт или водительское удостоверение). Убедитесь, что документ актуален.
Шаг 14. Загрузка страницы паспорта
Загрузите скан или фотографию первой страницы паспорта с личными данными.
Шаг 15. Верификация фотографии
Загрузите фотографию, на которой вы изображены с документом, удостоверяющим личность.
Шаг 16. Если нет камеры в компьютере
Если нет встроенной камеры — сделайте фото с помощью телефона. Главное, чтобы фото было чётким.
Регистрация и верификация завершена. Ожидайте выплату — она поступит на счёт в течение 1–3 рабочих дней.