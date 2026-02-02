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Регистрация в сервисе Solar Staff

Для получения выплат как физическое лицо вам нужно пройти процесс регистрации и верификации в системе Solar Staff. Этот процесс необходим для правильного расчёта налогов и подачи налоговых деклараций на доходы физических лиц.

Шаг 1. Получение письма-приглашения

После того как вы начнёте процесс регистрации, на указанную электронную почту будет отправлено письмо с приглашением. Убедитесь, что проверили папку «Входящие». Письмо может попасть в папку «Рассылки» или «Спам» — не забудьте проверить все папки.

Письмо-приглашение Solar Staff

Шаг 2. Переход по ссылке из письма

В полученном письме будет уникальная ссылка для регистрации в системе Solar Staff. Нажмите на ссылку, чтобы продолжить.

Ссылка из письма

Шаг 3. Ввод номера телефона

Введите номер телефона — он потребуется для дальнейшей авторизации в сервисе. Убедитесь, что номер правильный и актуальный.

Ввод номера телефона

Шаг 4. Ввод кода подтверждения

На указанный номер будет отправлен код подтверждения. Введите его в соответствующее поле.

Код подтверждения

Шаг 5. Ввод личных данных

Введите полное имя, дату рождения и страну проживания. Эти данные используются для идентификации личности в системе.

Личные данные

Шаг 6. Создание пароля

Выберите надёжный пароль из букв и цифр для доступа к аккаунту в Solar Staff.

Создание пароля

Шаг 7. Регистрация завершена

После ввода всех данных и создания пароля регистрация будет завершена. Теперь у вас есть доступ к личному кабинету в Solar Staff.

Регистрация завершена

Шаг 8. Вход в сервис

Для входа используйте номер телефона и пароль, указанные при регистрации.

Вход в сервис

Шаг 9. Выбор страны проживания

После входа выберите страну проживания — это влияет на дальнейшие шаги верификации.

Выбор страны

Шаг 10. Верификация аккаунта и ввод ИНН

Введите ИНН и укажите дополнительные данные для подтверждения личности.

Верификация и ИНН

Шаг 11. Верификация аккаунта

Загрузите документы, подтверждающие вашу личность. Это обязательный шаг для обеспечения безопасности аккаунта и правильной выплаты налогов.

Верификация аккаунта

Шаг 12. Подтверждение страны проживания

Подтвердите ещё раз страну проживания, чтобы избежать ошибок при обработке данных.

Подтверждение страны

Шаг 13. Выбор документа, удостоверяющего личность

Выберите документ для подтверждения личности (паспорт или водительское удостоверение). Убедитесь, что документ актуален.

Выбор документа

Шаг 14. Загрузка страницы паспорта

Загрузите скан или фотографию первой страницы паспорта с личными данными.

Загрузка паспорта

Шаг 15. Верификация фотографии

Загрузите фотографию, на которой вы изображены с документом, удостоверяющим личность.

Селфи с паспортом

Шаг 16. Если нет камеры в компьютере

Если нет встроенной камеры — сделайте фото с помощью телефона. Главное, чтобы фото было чётким.

Нет камеры

Регистрация и верификация завершена. Ожидайте выплату — она поступит на счёт в течение 1–3 рабочих дней.

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