7 советов для бизнеса по эффективной оптимизации финансов ​

Успешный бизнес — это не только оказание качественных услуг или производство качественных товаров, но и эффективное управление финансами. Если вам не удаётся управлять своими финансами правильно, ваш бизнес может быть обречён на неудачу.

1. Пересмотрите расходы на аренду ​

Арендные платежи за офисы являются одной из самых больших статей расходов у большинства компаний. Однако, начиная с 2020 года, многие компании отказались от офисов и перешли на удалённую работу. Это позволило им значительно сократить расходы и сэкономить на аренде. Возможно, ваша компания также может рассмотреть возможность сокращения площади офиса или поиска коммерческой недвижимости с лучшими арендными условиями. Кроме того, не стоит забывать о возможности договориться о скидке со своим арендодателем.

2. Переведите часть команды на удалёнку ​

Ещё один способ сокращения расходов на аренду — перевод части команды на удалённую работу. Для многих компаний это может оказаться оптимальным решением, особенно если вы работаете в IT-сфере, маркетинге, веб-дизайне или бухгалтерии. Даже менеджеры по продажам могут работать эффективнее из дома, избегая потерь времени на дорогу.

Современная CRM-система поможет вам отслеживать путь клиента, найти проблемные места и устранить недочёты. Бухгалтерские сервисы, если вы не отдали их на аутсорс, помогут сократить расходы на бухгалтерию. Таск-менеджеры помогут учитывать рабочее время и использовать его рационально. Все эти программы точно окупаются и помогают оптимизировать расходы бизнеса, если подходить к их выбору ответственно.

4. Оставьте только эффективные каналы продвижения ​

Если вы в основном привлекаете клиентов через «ВКонтакте», а «Одноклассники» и канал на площадке «Дзен» ведёте просто чтобы они были — подумайте, точно ли вам это нужно?

Посчитайте, что выгоднее в вашем случае: контекстная или таргетированная реклама, какой инструмент приводит более тёплые и качественные лиды, откуда больше закрывается сделок. Предположим, выгоднее оказалась таргетированная реклама. Есть два варианта — либо совсем отказаться от контекстной рекламы, либо перераспределить рекламный бюджет. Например, сократить расходы на «Яндекс.Директ» на 50%, а 20% из них перенаправить на рекламу в социальных сетях. А освободившиеся 30% можно пустить на другие нужды.

5. Работайте со старыми клиентами ​

Работа с действующими лояльными клиентами стоит минимум на 30% дешевле, чем привлечение новых. Если жизненный цикл вашего товара предполагает покупки хотя бы 1–2 раза в год, не стоит терять старых клиентов. Перераспределите бюджет так, чтобы большая часть затрат приходилась на работу с лояльной аудиторией.

6. Используйте электронный документооборот ​

Переход на электронный документооборот требует начальных затрат, но в дальнейшем он позволяет сэкономить на закупках канцелярских товаров и расходных материалов для принтеров. Кроме того, он обеспечивает более эффективное использование рабочего времени и исключает необходимость содержания архива для хранения бумажных документов.

7. Проведите ревизию и диверсифицируйте поставщиков ​

Иногда долгосрочные партнёры могут начать относиться к выполнению своих обязательств небрежно, поэтому необходимо отслеживать такие моменты и обновлять договорённости, чтобы не платить за товары или услуги, которые теряют в качестве. Ещё лучше — работайте сразу с несколькими поставщиками однотипной продукции или услуг, чтобы в случае подведения одного поставщика ваш бизнес не оказался без товара или услуги.