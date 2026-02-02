7 советов для бизнеса по эффективной оптимизации финансов
Успешный бизнес — это не только оказание качественных услуг или производство качественных товаров, но и эффективное управление финансами. Если вам не удаётся управлять своими финансами правильно, ваш бизнес может быть обречён на неудачу.
1. Пересмотрите расходы на аренду
Арендные платежи за офисы являются одной из самых больших статей расходов у большинства компаний. Однако, начиная с 2020 года, многие компании отказались от офисов и перешли на удалённую работу. Это позволило им значительно сократить расходы и сэкономить на аренде. Возможно, ваша компания также может рассмотреть возможность сокращения площади офиса или поиска коммерческой недвижимости с лучшими арендными условиями. Кроме того, не стоит забывать о возможности договориться о скидке со своим арендодателем.
2. Переведите часть команды на удалёнку
Ещё один способ сокращения расходов на аренду — перевод части команды на удалённую работу. Для многих компаний это может оказаться оптимальным решением, особенно если вы работаете в IT-сфере, маркетинге, веб-дизайне или бухгалтерии. Даже менеджеры по продажам могут работать эффективнее из дома, избегая потерь времени на дорогу.
3. Автоматизируйте бизнес-процессы
Современная CRM-система поможет вам отслеживать путь клиента, найти проблемные места и устранить недочёты. Бухгалтерские сервисы, если вы не отдали их на аутсорс, помогут сократить расходы на бухгалтерию. Таск-менеджеры помогут учитывать рабочее время и использовать его рационально. Все эти программы точно окупаются и помогают оптимизировать расходы бизнеса, если подходить к их выбору ответственно.
4. Оставьте только эффективные каналы продвижения
Если вы в основном привлекаете клиентов через «ВКонтакте», а «Одноклассники» и канал на площадке «Дзен» ведёте просто чтобы они были — подумайте, точно ли вам это нужно?
Посчитайте, что выгоднее в вашем случае: контекстная или таргетированная реклама, какой инструмент приводит более тёплые и качественные лиды, откуда больше закрывается сделок. Предположим, выгоднее оказалась таргетированная реклама. Есть два варианта — либо совсем отказаться от контекстной рекламы, либо перераспределить рекламный бюджет. Например, сократить расходы на «Яндекс.Директ» на 50%, а 20% из них перенаправить на рекламу в социальных сетях. А освободившиеся 30% можно пустить на другие нужды.
5. Работайте со старыми клиентами
Работа с действующими лояльными клиентами стоит минимум на 30% дешевле, чем привлечение новых. Если жизненный цикл вашего товара предполагает покупки хотя бы 1–2 раза в год, не стоит терять старых клиентов. Перераспределите бюджет так, чтобы большая часть затрат приходилась на работу с лояльной аудиторией.
6. Используйте электронный документооборот
Переход на электронный документооборот требует начальных затрат, но в дальнейшем он позволяет сэкономить на закупках канцелярских товаров и расходных материалов для принтеров. Кроме того, он обеспечивает более эффективное использование рабочего времени и исключает необходимость содержания архива для хранения бумажных документов.
7. Проведите ревизию и диверсифицируйте поставщиков
Иногда долгосрочные партнёры могут начать относиться к выполнению своих обязательств небрежно, поэтому необходимо отслеживать такие моменты и обновлять договорённости, чтобы не платить за товары или услуги, которые теряют в качестве. Ещё лучше — работайте сразу с несколькими поставщиками однотипной продукции или услуг, чтобы в случае подведения одного поставщика ваш бизнес не оказался без товара или услуги.