Выбор платёжной системы
На платформе АгентБрокер доступно несколько способов получения выплат. Выбор зависит от вашего налогового статуса и предпочтений.
Доступные варианты
|Вариант
|Кому подходит
|Комиссия
|Сроки
|Самозанятые — Bank131
|Самозанятые
|нет
|мгновенно
|Самозанятые.РФ
|Самозанятые
|нет
|1–2 дня
|ИП
|Индивидуальные предприниматели
|нет
|1–3 дня
|ООО
|Юридические лица
|нет
|1–6 дней
|Solar Staff
|Физические лица (с НДФЛ)
|удерживается НДФЛ
|2–5 дней
|ReStaff
|Физические лица (с НДФЛ)
|удерживается НДФЛ
|1–2 дня
Как выбрать
При выборе способа получения выплат обратите внимание на:
- Скорость — самозанятые через Bank131 получают деньги быстрее всего
- Налоговый учёт — самозанятые и ИП платят налоги самостоятельно; физлица через Solar Staff / ReStaff — налог удерживается автоматически
- Минимальная сумма — для всех вариантов 1 000 ₽
- Документооборот — ИП и ООО получают акты выполненных работ
Рекомендация
Для большинства агентов оптимальный выбор — статус самозанятого:
- Простая и быстрая регистрация
- Налог 6% с доходов от юрлиц (рассчитывается автоматически)
- Нет обязательных отчётов и деклараций
- Можно получить официальную справку о доходах