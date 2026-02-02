Тема

На сайт

Выбор платёжной системы

На платформе АгентБрокер доступно несколько способов получения выплат. Выбор зависит от вашего налогового статуса и предпочтений.

Доступные варианты

ВариантКому подходитКомиссияСроки
Самозанятые — Bank131Самозанятыенетмгновенно
Самозанятые.РФСамозанятыенет1–2 дня
ИПИндивидуальные предпринимателинет1–3 дня
ОООЮридические лицанет1–6 дней
Solar StaffФизические лица (с НДФЛ)удерживается НДФЛ2–5 дней
ReStaffФизические лица (с НДФЛ)удерживается НДФЛ1–2 дня

Как выбрать

При выборе способа получения выплат обратите внимание на:

  1. Скорость — самозанятые через Bank131 получают деньги быстрее всего
  2. Налоговый учёт — самозанятые и ИП платят налоги самостоятельно; физлица через Solar Staff / ReStaff — налог удерживается автоматически
  3. Минимальная сумма — для всех вариантов 1 000 ₽
  4. Документооборот — ИП и ООО получают акты выполненных работ

Рекомендация

Для большинства агентов оптимальный выбор — статус самозанятого:

  • Простая и быстрая регистрация
  • Налог 6% с доходов от юрлиц (рассчитывается автоматически)
  • Нет обязательных отчётов и деклараций
  • Можно получить официальную справку о доходах

Подробные инструкции

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026