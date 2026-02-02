Выбор платёжной системы ​

На платформе АгентБрокер доступно несколько способов получения выплат. Выбор зависит от вашего налогового статуса и предпочтений.

Доступные варианты ​

Вариант Кому подходит Комиссия Сроки Самозанятые — Bank131 Самозанятые нет мгновенно Самозанятые.РФ Самозанятые нет 1–2 дня ИП Индивидуальные предприниматели нет 1–3 дня ООО Юридические лица нет 1–6 дней Solar Staff Физические лица (с НДФЛ) удерживается НДФЛ 2–5 дней ReStaff Физические лица (с НДФЛ) удерживается НДФЛ 1–2 дня

Как выбрать ​

При выборе способа получения выплат обратите внимание на:

Скорость — самозанятые через Bank131 получают деньги быстрее всего Налоговый учёт — самозанятые и ИП платят налоги самостоятельно; физлица через Solar Staff / ReStaff — налог удерживается автоматически Минимальная сумма — для всех вариантов 1 000 ₽ Документооборот — ИП и ООО получают акты выполненных работ

Для большинства агентов оптимальный выбор — статус самозанятого:

Простая и быстрая регистрация

Налог 6% с доходов от юрлиц (рассчитывается автоматически)

Нет обязательных отчётов и деклараций

Можно получить официальную справку о доходах

Подробные инструкции ​