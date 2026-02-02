График начисления КВ
ОСАГО
Начисления за ОСАГО производятся в течение 5–30 минут с момента оплаты полиса.
КАСКО и мини-КАСКО
КВ начисляется в день вступления полиса в силу, до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, после сверки с партнёром.
Ипотека, ВЗР
КВ начисляется до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, после сверки с партнёром.
ОСГОП, ИФЛ, Антиклещ
Начисления производятся в течение 30 минут — 1 часа с момента оплаты полиса.
Финансовые продукты
КВ за вклады, займы и карты поступает в течение 30–60 дней после успешной активации продукта клиентом.
Где проверить начисления
Все актуальные начисления можно посмотреть в разделе Инструменты → Отчёты. Там отображаются все начисления и списания по каждому полису.