График начисления КВ ​

Начисления за ОСАГО производятся в течение 5–30 минут с момента оплаты полиса.

КАСКО и мини-КАСКО ​

КВ начисляется в день вступления полиса в силу, до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, после сверки с партнёром.

КВ начисляется до 20 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, после сверки с партнёром.

Начисления производятся в течение 30 минут — 1 часа с момента оплаты полиса.

Финансовые продукты ​

КВ за вклады, займы и карты поступает в течение 30–60 дней после успешной активации продукта клиентом.

Где проверить начисления ​

Все актуальные начисления можно посмотреть в разделе Инструменты → Отчёты. Там отображаются все начисления и списания по каждому полису.