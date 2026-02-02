Сравнение КВ — Январь 2026
Сравнение комиссионного вознаграждения по данным января 2026.
Рекомендуем
Лучший выбор
На основе анализа тысяч расчётов мы выделили СК с лучшими условиями для партнёров.
|СК
|КВ у нас
|Почему выбирают
|МАКС
|24.89%
|Максимальный КВ на рынке
|Согласие
|19.25%
|Высокий % одобрений + топовый КВ
|Ренессанс
|19.25%
|Стабильные выплаты, быстрый расчёт
|Югория
|19.09%
|Надёжный партнёр, хорошие условия
|ВСК
|16.58%
|Улучшили условия в 2026 году
Где АгентБрокер — лидер
Мы предлагаем лучшие условия по этим страховым компаниям:
|Страховая
|АгентБрокер
|Ближайший конкурент
|Ваша выгода
|МАКС
|24.89%
|НЭП 24.00%
|+0.89%
|Согласие
|19.25%
|Инссмарт 17.91%
|+1.34%
|Ренессанс
|19.25%
|Пампаду 17.00%
|+2.25%
|АльфаСтрахование
|18.26%
|Нетворкс 17.99%
|+0.27%
|Сбер
|18.67%
|Пампаду 18.00%
|+0.67%
|Совкомбанк
|17.49%
|—
|Эксклюзив
Пример выгоды
При продаже 10 полисов АльфаСтрахования по 8 000 ₽ вы получите на 2 160 ₽ больше, чем у ближайшего конкурента.
Полная таблица КВ
|Страховая
|АгентБрокер
|Ингуру
|Пампаду
|Инссмарт
|Нетворкс
|НЭП
|МАКС
|24.89%
|18.90%
|18.90%
|17.99%
|20.00%
|24.00%
|Согласие
|19.25%
|14.00%
|—
|17.91%
|15.00%
|17.01%
|Ренессанс
|19.25%
|—
|17.00%
|15.21%
|—
|15.76%
|Югория
|19.09%
|15.40%
|20.00%
|17.91%
|15.00%
|—
|Сбер
|18.67%
|—
|18.00%
|13.49%
|—
|7.00%
|АльфаСтрахование
|18.26%
|14.00%
|16.99%
|14.29%
|17.99%
|17.01%
|Совкомбанк
|17.49%
|—
|—
|—
|—
|—
|СОГАЗ
|17.38%
|—
|18.00%
|13.50%
|16.00%
|17.00%
|Гелиос
|17.27%
|—
|—
|17.98%
|18.98%
|18.76%
|ВСК
|16.58%
|14.00%
|17.30%
|15.31%
|15.00%
|19.55%
|Интач
|16.58%
|—
|—
|18.00%
|15.00%
|15.76%
|Пари
|14.92%
|—
|6.99%
|15.29%
|—
|—
|Энергогарант
|14.91%
|—
|17.00%
|14.38%
|—
|17.00%
|Ингосстрах
|12.44%
|—
|5.99%
|—
|—
|12.75%
|РГС
|10.00%
|—
|10.00%
|9.45%
|9.99%
|8.19%
Жирным выделен лучший КВ среди партнёров.
Преимущества АгентБрокер
Больше страховых — больше выбора
|Показатель
|АгентБрокер
|Конкуренты
|Страховых компаний
|20+
|8-15
|Эксклюзивные СК
|Совкомбанк, Гайде
|—
|Среднее время расчёта
|15 сек
|30-60 сек
Стабильность и надёжность
|СК
|Скорость
|Одобрения
|АльфаСтрахование
|⚡
|★★★★★
|СОГАЗ
|⚡
|★★★★★
|Согласие
|⚡
|★★★★★
|ВСК
|⚡
|★★★★☆
|Ренессанс
|⚡
|★★★★☆
|МАКС
|⚡
|★★★★☆
Быстрые выплаты
- Выплаты 2 раза в неделю (вт, пт)
- Минимальная сумма вывода — 500 ₽
- Комиссия за вывод — 0%
Детальные расчёты по СК
АльфаСтрахование — АгентБрокер лидер (18.26%)
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|АгентБрокер
|8 032 ₽
|1 466 ₽
|18.26%
|Нетворкс
|8 032 ₽
|1 445 ₽
|17.99%
|НЭП
|8 385 ₽
|1 426 ₽
|17.01%
|Пампаду
|8 032 ₽
|1 365 ₽
|16.99%
|Инссмарт
|8 032 ₽
|1 147 ₽
|14.29%
|Ингуру
|8 033 ₽
|1 125 ₽
|14.00%
Согласие — АгентБрокер лидер (19.25%)
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|АгентБрокер
|8 032 ₽
|1 546 ₽
|19.25%
|Инссмарт
|8 032 ₽
|1 438 ₽
|17.91%
|НЭП
|8 385 ₽
|1 426 ₽
|17.01%
|Нетворкс
|8 032 ₽
|1 204 ₽
|15.00%
|Ингуру
|8 033 ₽
|1 125 ₽
|14.00%
Ренессанс — АгентБрокер лидер (19.25%)
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|АгентБрокер
|8 032 ₽
|1 546 ₽
|19.25%
|Пампаду
|8 032 ₽
|1 365 ₽
|17.00%
|НЭП
|8 385 ₽
|1 321 ₽
|15.76%
|Инссмарт
|8 032 ₽
|1 221 ₽
|15.21%
МАКС — АгентБрокер лидер (24.89%)
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|АгентБрокер
|6 529 ₽
|1 625 ₽
|24.89%
|НЭП
|6 816 ₽
|1 636 ₽
|24.00%
|Нетворкс
|6 529 ₽
|1 305 ₽
|20.00%
|Ингуру
|6 530 ₽
|1 234 ₽
|18.90%
|Пампаду
|6 529 ₽
|1 234 ₽
|18.90%
|Инссмарт
|6 203 ₽
|1 116 ₽
|17.99%
Сбер — АгентБрокер лидер (18.67%)
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|АгентБрокер
|4 596 ₽
|858 ₽
|18.67%
|Пампаду
|4 845 ₽
|872 ₽
|18.00%
|Инссмарт
|4 596 ₽
|620 ₽
|13.49%
|НЭП
|5 555 ₽
|389 ₽
|7.00%
ВСК
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|НЭП
|8 385 ₽
|1 639 ₽
|19.55%
|Пампаду
|8 032 ₽
|1 389 ₽
|17.30%
|АгентБрокер
|8 032 ₽
|1 332 ₽
|16.58%
|Инссмарт
|8 032 ₽
|1 229 ₽
|15.31%
|Нетворкс
|8 032 ₽
|1 204 ₽
|15.00%
|Ингуру
|8 033 ₽
|1 125 ₽
|14.01%
Югория
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|Пампаду
|8 032 ₽
|1 606 ₽
|20.00%
|АгентБрокер
|8 032 ₽
|1 533 ₽
|19.09%
|Инссмарт
|8 032 ₽
|1 438 ₽
|17.91%
|Ингуру
|8 033 ₽
|1 237 ₽
|15.40%
|Нетворкс
|8 032 ₽
|1 204 ₽
|15.00%
СОГАЗ
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|Пампаду
|6 727 ₽
|1 211 ₽
|18.00%
|АгентБрокер
|6 727 ₽
|1 171 ₽
|17.41%
|НЭП
|6 813 ₽
|1 158 ₽
|17.00%
|Нетворкс
|6 727 ₽
|1 076 ₽
|16.00%
|Инссмарт
|6 727 ₽
|908 ₽
|13.50%
РГС — АгентБрокер лидер (10.00%)
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|АгентБрокер
|6 298 ₽
|630 ₽
|10.00%
|Пампаду
|6 363 ₽
|636 ₽
|10.00%
|Нетворкс
|6 298 ₽
|629 ₽
|9.99%
|Инссмарт
|6 298 ₽
|595 ₽
|9.45%
|НЭП
|6 998 ₽
|573 ₽
|8.19%
Ингосстрах
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|НЭП
|8 032 ₽
|1 024 ₽
|12.75%
|АгентБрокер
|8 032 ₽
|999 ₽
|12.44%
|Пампаду
|8 032 ₽
|481 ₽
|5.99%
Другие СК
Совкомбанк — эксклюзив АгентБрокер
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|АгентБрокер
|5 026 ₽
|875 ₽
|17.41%
Интач
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|Инссмарт
|8 032 ₽
|1 445 ₽
|18.00%
|АгентБрокер
|8 032 ₽
|1 332 ₽
|16.58%
|НЭП
|8 385 ₽
|1 321 ₽
|15.76%
|Нетворкс
|8 032 ₽
|1 204 ₽
|15.00%
Гелиос
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|Нетворкс
|4 905 ₽
|931 ₽
|18.98%
|НЭП
|4 381 ₽
|822 ₽
|18.76%
|Инссмарт
|4 905 ₽
|882 ₽
|17.98%
|АгентБрокер
|4 197 ₽
|725 ₽
|17.27%
Энергогарант
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|Пампаду
|4 366 ₽
|742 ₽
|17.00%
|НЭП
|4 366 ₽
|742 ₽
|17.00%
|АгентБрокер
|4 366 ₽
|651 ₽
|14.91%
|Инссмарт
|4 366 ₽
|628 ₽
|14.38%
Пари
|Партнёр
|Стоимость
|КВ
|%
|Инссмарт
|5 168 ₽
|790 ₽
|15.29%
|АгентБрокер
|5 168 ₽
|771 ₽
|14.92%
|Пампаду
|5 168 ₽
|361 ₽
|6.99%
Эксклюзивные СК
Страховые компании, доступные только в АгентБрокер:
- Совкомбанк Страхование — 17.49%
- Гайде
- Зетта
- Абсолют
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Данные актуальны на февраль 2026. Обновляем еженедельно.
Дисклеймер
Представленные данные носят информационно-аналитический характер. Фактический размер КВ определяется индивидуально и зависит от статуса партнёра, объёма продаж, региона и других факторов. Информация о конкурентах получена из открытых источников.