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Сравнение КВ — Январь 2026

Сравнение комиссионного вознаграждения по данным января 2026.

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Лучший выбор

На основе анализа тысяч расчётов мы выделили СК с лучшими условиями для партнёров.

СККВ у насПочему выбирают
МАКС24.89%Максимальный КВ на рынке
Согласие19.25%Высокий % одобрений + топовый КВ
Ренессанс19.25%Стабильные выплаты, быстрый расчёт
Югория19.09%Надёжный партнёр, хорошие условия
ВСК16.58%Улучшили условия в 2026 году

Где АгентБрокер — лидер

Мы предлагаем лучшие условия по этим страховым компаниям:

СтраховаяАгентБрокерБлижайший конкурентВаша выгода
МАКС24.89%НЭП 24.00%+0.89%
Согласие19.25%Инссмарт 17.91%+1.34%
Ренессанс19.25%Пампаду 17.00%+2.25%
АльфаСтрахование18.26%Нетворкс 17.99%+0.27%
Сбер18.67%Пампаду 18.00%+0.67%
Совкомбанк17.49%Эксклюзив

Пример выгоды

При продаже 10 полисов АльфаСтрахования по 8 000 ₽ вы получите на 2 160 ₽ больше, чем у ближайшего конкурента.

Полная таблица КВ

СтраховаяАгентБрокерИнгуруПампадуИнссмартНетворксНЭП
МАКС24.89%18.90%18.90%17.99%20.00%24.00%
Согласие19.25%14.00%17.91%15.00%17.01%
Ренессанс19.25%17.00%15.21%15.76%
Югория19.09%15.40%20.00%17.91%15.00%
Сбер18.67%18.00%13.49%7.00%
АльфаСтрахование18.26%14.00%16.99%14.29%17.99%17.01%
Совкомбанк17.49%
СОГАЗ17.38%18.00%13.50%16.00%17.00%
Гелиос17.27%17.98%18.98%18.76%
ВСК16.58%14.00%17.30%15.31%15.00%19.55%
Интач16.58%18.00%15.00%15.76%
Пари14.92%6.99%15.29%
Энергогарант14.91%17.00%14.38%17.00%
Ингосстрах12.44%5.99%12.75%
РГС10.00%10.00%9.45%9.99%8.19%

Жирным выделен лучший КВ среди партнёров.

Преимущества АгентБрокер

Больше страховых — больше выбора

ПоказательАгентБрокерКонкуренты
Страховых компаний20+8-15
Эксклюзивные СКСовкомбанк, Гайде
Среднее время расчёта15 сек30-60 сек

Стабильность и надёжность

СКСкоростьОдобрения
АльфаСтрахование★★★★★
СОГАЗ★★★★★
Согласие★★★★★
ВСК★★★★☆
Ренессанс★★★★☆
МАКС★★★★☆

Быстрые выплаты

  • Выплаты 2 раза в неделю (вт, пт)
  • Минимальная сумма вывода — 500 ₽
  • Комиссия за вывод — 0%

Детальные расчёты по СК

АльфаСтрахование — АгентБрокер лидер (18.26%)
ПартнёрСтоимостьКВ%
АгентБрокер8 032 ₽1 466 ₽18.26%
Нетворкс8 032 ₽1 445 ₽17.99%
НЭП8 385 ₽1 426 ₽17.01%
Пампаду8 032 ₽1 365 ₽16.99%
Инссмарт8 032 ₽1 147 ₽14.29%
Ингуру8 033 ₽1 125 ₽14.00%
Согласие — АгентБрокер лидер (19.25%)
ПартнёрСтоимостьКВ%
АгентБрокер8 032 ₽1 546 ₽19.25%
Инссмарт8 032 ₽1 438 ₽17.91%
НЭП8 385 ₽1 426 ₽17.01%
Нетворкс8 032 ₽1 204 ₽15.00%
Ингуру8 033 ₽1 125 ₽14.00%
Ренессанс — АгентБрокер лидер (19.25%)
ПартнёрСтоимостьКВ%
АгентБрокер8 032 ₽1 546 ₽19.25%
Пампаду8 032 ₽1 365 ₽17.00%
НЭП8 385 ₽1 321 ₽15.76%
Инссмарт8 032 ₽1 221 ₽15.21%
МАКС — АгентБрокер лидер (24.89%)
ПартнёрСтоимостьКВ%
АгентБрокер6 529 ₽1 625 ₽24.89%
НЭП6 816 ₽1 636 ₽24.00%
Нетворкс6 529 ₽1 305 ₽20.00%
Ингуру6 530 ₽1 234 ₽18.90%
Пампаду6 529 ₽1 234 ₽18.90%
Инссмарт6 203 ₽1 116 ₽17.99%
Сбер — АгентБрокер лидер (18.67%)
ПартнёрСтоимостьКВ%
АгентБрокер4 596 ₽858 ₽18.67%
Пампаду4 845 ₽872 ₽18.00%
Инссмарт4 596 ₽620 ₽13.49%
НЭП5 555 ₽389 ₽7.00%
ВСК
ПартнёрСтоимостьКВ%
НЭП8 385 ₽1 639 ₽19.55%
Пампаду8 032 ₽1 389 ₽17.30%
АгентБрокер8 032 ₽1 332 ₽16.58%
Инссмарт8 032 ₽1 229 ₽15.31%
Нетворкс8 032 ₽1 204 ₽15.00%
Ингуру8 033 ₽1 125 ₽14.01%
Югория
ПартнёрСтоимостьКВ%
Пампаду8 032 ₽1 606 ₽20.00%
АгентБрокер8 032 ₽1 533 ₽19.09%
Инссмарт8 032 ₽1 438 ₽17.91%
Ингуру8 033 ₽1 237 ₽15.40%
Нетворкс8 032 ₽1 204 ₽15.00%
СОГАЗ
ПартнёрСтоимостьКВ%
Пампаду6 727 ₽1 211 ₽18.00%
АгентБрокер6 727 ₽1 171 ₽17.41%
НЭП6 813 ₽1 158 ₽17.00%
Нетворкс6 727 ₽1 076 ₽16.00%
Инссмарт6 727 ₽908 ₽13.50%
РГС — АгентБрокер лидер (10.00%)
ПартнёрСтоимостьКВ%
АгентБрокер6 298 ₽630 ₽10.00%
Пампаду6 363 ₽636 ₽10.00%
Нетворкс6 298 ₽629 ₽9.99%
Инссмарт6 298 ₽595 ₽9.45%
НЭП6 998 ₽573 ₽8.19%
Ингосстрах
ПартнёрСтоимостьКВ%
НЭП8 032 ₽1 024 ₽12.75%
АгентБрокер8 032 ₽999 ₽12.44%
Пампаду8 032 ₽481 ₽5.99%
Другие СК

Совкомбанк — эксклюзив АгентБрокер

ПартнёрСтоимостьКВ%
АгентБрокер5 026 ₽875 ₽17.41%

Интач

ПартнёрСтоимостьКВ%
Инссмарт8 032 ₽1 445 ₽18.00%
АгентБрокер8 032 ₽1 332 ₽16.58%
НЭП8 385 ₽1 321 ₽15.76%
Нетворкс8 032 ₽1 204 ₽15.00%

Гелиос

ПартнёрСтоимостьКВ%
Нетворкс4 905 ₽931 ₽18.98%
НЭП4 381 ₽822 ₽18.76%
Инссмарт4 905 ₽882 ₽17.98%
АгентБрокер4 197 ₽725 ₽17.27%

Энергогарант

ПартнёрСтоимостьКВ%
Пампаду4 366 ₽742 ₽17.00%
НЭП4 366 ₽742 ₽17.00%
АгентБрокер4 366 ₽651 ₽14.91%
Инссмарт4 366 ₽628 ₽14.38%

Пари

ПартнёрСтоимостьКВ%
Инссмарт5 168 ₽790 ₽15.29%
АгентБрокер5 168 ₽771 ₽14.92%
Пампаду5 168 ₽361 ₽6.99%

Эксклюзивные СК

Страховые компании, доступные только в АгентБрокер:

  • Совкомбанк Страхование — 17.49%
  • Гайде
  • Зетта
  • Абсолют

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Данные актуальны на февраль 2026. Обновляем еженедельно.

Дисклеймер

Представленные данные носят информационно-аналитический характер. Фактический размер КВ определяется индивидуально и зависит от статуса партнёра, объёма продаж, региона и других факторов. Информация о конкурентах получена из открытых источников.

АгентБрокер — Руководство пользователя

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