Сравнение КВ — Январь 2026 ​

Сравнение комиссионного вознаграждения по данным января 2026.

Лучший выбор На основе анализа тысяч расчётов мы выделили СК с лучшими условиями для партнёров.

СК КВ у нас Почему выбирают МАКС 24.89% Максимальный КВ на рынке Согласие 19.25% Высокий % одобрений + топовый КВ Ренессанс 19.25% Стабильные выплаты, быстрый расчёт Югория 19.09% Надёжный партнёр, хорошие условия ВСК 16.58% Улучшили условия в 2026 году

Где АгентБрокер — лидер ​

Мы предлагаем лучшие условия по этим страховым компаниям:

Страховая АгентБрокер Ближайший конкурент Ваша выгода МАКС 24.89% НЭП 24.00% +0.89% Согласие 19.25% Инссмарт 17.91% +1.34% Ренессанс 19.25% Пампаду 17.00% +2.25% АльфаСтрахование 18.26% Нетворкс 17.99% +0.27% Сбер 18.67% Пампаду 18.00% +0.67% Совкомбанк 17.49% — Эксклюзив

Пример выгоды При продаже 10 полисов АльфаСтрахования по 8 000 ₽ вы получите на 2 160 ₽ больше, чем у ближайшего конкурента.

Полная таблица КВ ​

Страховая АгентБрокер Ингуру Пампаду Инссмарт Нетворкс НЭП МАКС 24.89% 18.90% 18.90% 17.99% 20.00% 24.00% Согласие 19.25% 14.00% — 17.91% 15.00% 17.01% Ренессанс 19.25% — 17.00% 15.21% — 15.76% Югория 19.09% 15.40% 20.00% 17.91% 15.00% — Сбер 18.67% — 18.00% 13.49% — 7.00% АльфаСтрахование 18.26% 14.00% 16.99% 14.29% 17.99% 17.01% Совкомбанк 17.49% — — — — — СОГАЗ 17.38% — 18.00% 13.50% 16.00% 17.00% Гелиос 17.27% — — 17.98% 18.98% 18.76% ВСК 16.58% 14.00% 17.30% 15.31% 15.00% 19.55% Интач 16.58% — — 18.00% 15.00% 15.76% Пари 14.92% — 6.99% 15.29% — — Энергогарант 14.91% — 17.00% 14.38% — 17.00% Ингосстрах 12.44% — 5.99% — — 12.75% РГС 10.00% — 10.00% 9.45% 9.99% 8.19%

Жирным выделен лучший КВ среди партнёров.

Преимущества АгентБрокер ​

Больше страховых — больше выбора ​

Показатель АгентБрокер Конкуренты Страховых компаний 20+ 8-15 Эксклюзивные СК Совкомбанк, Гайде — Среднее время расчёта 15 сек 30-60 сек

Стабильность и надёжность ​

СК Скорость Одобрения АльфаСтрахование ⚡ ★★★★★ СОГАЗ ⚡ ★★★★★ Согласие ⚡ ★★★★★ ВСК ⚡ ★★★★☆ Ренессанс ⚡ ★★★★☆ МАКС ⚡ ★★★★☆

Быстрые выплаты ​

Выплаты 2 раза в неделю (вт, пт)

(вт, пт) Минимальная сумма вывода — 500 ₽

Комиссия за вывод — 0%

Детальные расчёты по СК ​

АльфаСтрахование — АгентБрокер лидер (18.26%) Партнёр Стоимость КВ % АгентБрокер 8 032 ₽ 1 466 ₽ 18.26% Нетворкс 8 032 ₽ 1 445 ₽ 17.99% НЭП 8 385 ₽ 1 426 ₽ 17.01% Пампаду 8 032 ₽ 1 365 ₽ 16.99% Инссмарт 8 032 ₽ 1 147 ₽ 14.29% Ингуру 8 033 ₽ 1 125 ₽ 14.00%

Согласие — АгентБрокер лидер (19.25%) Партнёр Стоимость КВ % АгентБрокер 8 032 ₽ 1 546 ₽ 19.25% Инссмарт 8 032 ₽ 1 438 ₽ 17.91% НЭП 8 385 ₽ 1 426 ₽ 17.01% Нетворкс 8 032 ₽ 1 204 ₽ 15.00% Ингуру 8 033 ₽ 1 125 ₽ 14.00%

Ренессанс — АгентБрокер лидер (19.25%) Партнёр Стоимость КВ % АгентБрокер 8 032 ₽ 1 546 ₽ 19.25% Пампаду 8 032 ₽ 1 365 ₽ 17.00% НЭП 8 385 ₽ 1 321 ₽ 15.76% Инссмарт 8 032 ₽ 1 221 ₽ 15.21%

МАКС — АгентБрокер лидер (24.89%) Партнёр Стоимость КВ % АгентБрокер 6 529 ₽ 1 625 ₽ 24.89% НЭП 6 816 ₽ 1 636 ₽ 24.00% Нетворкс 6 529 ₽ 1 305 ₽ 20.00% Ингуру 6 530 ₽ 1 234 ₽ 18.90% Пампаду 6 529 ₽ 1 234 ₽ 18.90% Инссмарт 6 203 ₽ 1 116 ₽ 17.99%

Сбер — АгентБрокер лидер (18.67%) Партнёр Стоимость КВ % АгентБрокер 4 596 ₽ 858 ₽ 18.67% Пампаду 4 845 ₽ 872 ₽ 18.00% Инссмарт 4 596 ₽ 620 ₽ 13.49% НЭП 5 555 ₽ 389 ₽ 7.00%

ВСК Партнёр Стоимость КВ % НЭП 8 385 ₽ 1 639 ₽ 19.55% Пампаду 8 032 ₽ 1 389 ₽ 17.30% АгентБрокер 8 032 ₽ 1 332 ₽ 16.58% Инссмарт 8 032 ₽ 1 229 ₽ 15.31% Нетворкс 8 032 ₽ 1 204 ₽ 15.00% Ингуру 8 033 ₽ 1 125 ₽ 14.01%

Югория Партнёр Стоимость КВ % Пампаду 8 032 ₽ 1 606 ₽ 20.00% АгентБрокер 8 032 ₽ 1 533 ₽ 19.09% Инссмарт 8 032 ₽ 1 438 ₽ 17.91% Ингуру 8 033 ₽ 1 237 ₽ 15.40% Нетворкс 8 032 ₽ 1 204 ₽ 15.00%

СОГАЗ Партнёр Стоимость КВ % Пампаду 6 727 ₽ 1 211 ₽ 18.00% АгентБрокер 6 727 ₽ 1 171 ₽ 17.41% НЭП 6 813 ₽ 1 158 ₽ 17.00% Нетворкс 6 727 ₽ 1 076 ₽ 16.00% Инссмарт 6 727 ₽ 908 ₽ 13.50%

РГС — АгентБрокер лидер (10.00%) Партнёр Стоимость КВ % АгентБрокер 6 298 ₽ 630 ₽ 10.00% Пампаду 6 363 ₽ 636 ₽ 10.00% Нетворкс 6 298 ₽ 629 ₽ 9.99% Инссмарт 6 298 ₽ 595 ₽ 9.45% НЭП 6 998 ₽ 573 ₽ 8.19%

Ингосстрах Партнёр Стоимость КВ % НЭП 8 032 ₽ 1 024 ₽ 12.75% АгентБрокер 8 032 ₽ 999 ₽ 12.44% Пампаду 8 032 ₽ 481 ₽ 5.99%

Другие СК Совкомбанк — эксклюзив АгентБрокер Партнёр Стоимость КВ % АгентБрокер 5 026 ₽ 875 ₽ 17.41% Интач Партнёр Стоимость КВ % Инссмарт 8 032 ₽ 1 445 ₽ 18.00% АгентБрокер 8 032 ₽ 1 332 ₽ 16.58% НЭП 8 385 ₽ 1 321 ₽ 15.76% Нетворкс 8 032 ₽ 1 204 ₽ 15.00% Гелиос Партнёр Стоимость КВ % Нетворкс 4 905 ₽ 931 ₽ 18.98% НЭП 4 381 ₽ 822 ₽ 18.76% Инссмарт 4 905 ₽ 882 ₽ 17.98% АгентБрокер 4 197 ₽ 725 ₽ 17.27% Энергогарант Партнёр Стоимость КВ % Пампаду 4 366 ₽ 742 ₽ 17.00% НЭП 4 366 ₽ 742 ₽ 17.00% АгентБрокер 4 366 ₽ 651 ₽ 14.91% Инссмарт 4 366 ₽ 628 ₽ 14.38% Пари Партнёр Стоимость КВ % Инссмарт 5 168 ₽ 790 ₽ 15.29% АгентБрокер 5 168 ₽ 771 ₽ 14.92% Пампаду 5 168 ₽ 361 ₽ 6.99%

Эксклюзивные СК ​

Страховые компании, доступные только в АгентБрокер:

Совкомбанк Страхование — 17.49%

— 17.49% Гайде

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Данные актуальны на февраль 2026. Обновляем еженедельно.