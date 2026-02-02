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Выплаты через ReStaff — физические лица

ReStaff — платформа для выплат физическим лицам с автоматическим расчётом и удержанием НДФЛ. Для начала работы нужно пройти регистрацию и верификацию.

Шаг 1. Укажите номер телефона

Введите действующий номер мобильного телефона в международном формате и нажмите «Продолжить». На номер придёт SMS-код для подтверждения.

Шаг 2. Подтвердите номер телефона

Введите 4-значный код из SMS. Если код не пришёл — запросите повторную отправку через 60 секунд.

Шаг 3. Заполните персональные данные

Заполните форму строго по документам:

  • Фамилия, имя, отчество (как в паспорте)
  • Дата рождения
  • Email
  • Пол
  • Гражданство

Все поля обязательны.

Шаг 4. Загрузите документы

Загрузите скан или качественные фотографии:

  • Паспорт гражданина РФ (разворот с фото и пропиской)
  • ИНН (при наличии)
  • СНИЛС (при наличии)

Документы должны быть чёткими, без бликов. Форматы: JPG, PNG, PDF.

Шаг 5. Укажите платёжные данные

Введите данные банковской карты для выплат:

  • Номер карты (16 цифр)
  • Банк-эмитент
  • ФИО держателя карты (должно совпадать с паспортом)

Важно

Принимаются только карты российских банков, выпущенные на ваше имя.

Шаг 6. Подпишите договор-оферту

Ознакомьтесь с условиями договора и поставьте галочку согласия.

Шаг 7. Завершение регистрации

После регистрации вы можете:

  • Получать выплаты на указанную карту
  • Отслеживать статус выплат в личном кабинете ReStaff

Проверка данных занимает 1–2 рабочих дня. О результате придёт уведомление.

INFO

Все платёжные операции и изменение реквизитов — только через платформу ReStaff. После завершения верификации реквизиты автоматически будут доступны для получения выплат из АгентБрокер.

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