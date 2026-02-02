Выплаты через ReStaff — физические лица
ReStaff — платформа для выплат физическим лицам с автоматическим расчётом и удержанием НДФЛ. Для начала работы нужно пройти регистрацию и верификацию.
Шаг 1. Укажите номер телефона
Введите действующий номер мобильного телефона в международном формате и нажмите «Продолжить». На номер придёт SMS-код для подтверждения.
Шаг 2. Подтвердите номер телефона
Введите 4-значный код из SMS. Если код не пришёл — запросите повторную отправку через 60 секунд.
Шаг 3. Заполните персональные данные
Заполните форму строго по документам:
- Фамилия, имя, отчество (как в паспорте)
- Дата рождения
- Пол
- Гражданство
Все поля обязательны.
Шаг 4. Загрузите документы
Загрузите скан или качественные фотографии:
- Паспорт гражданина РФ (разворот с фото и пропиской)
- ИНН (при наличии)
- СНИЛС (при наличии)
Документы должны быть чёткими, без бликов. Форматы: JPG, PNG, PDF.
Шаг 5. Укажите платёжные данные
Введите данные банковской карты для выплат:
- Номер карты (16 цифр)
- Банк-эмитент
- ФИО держателя карты (должно совпадать с паспортом)
Важно
Принимаются только карты российских банков, выпущенные на ваше имя.
Шаг 6. Подпишите договор-оферту
Ознакомьтесь с условиями договора и поставьте галочку согласия.
Шаг 7. Завершение регистрации
После регистрации вы можете:
- Получать выплаты на указанную карту
- Отслеживать статус выплат в личном кабинете ReStaff
Проверка данных занимает 1–2 рабочих дня. О результате придёт уведомление.
INFO
Все платёжные операции и изменение реквизитов — только через платформу ReStaff. После завершения верификации реквизиты автоматически будут доступны для получения выплат из АгентБрокер.