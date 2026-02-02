Выплаты через ReStaff — физические лица ​

ReStaff — платформа для выплат физическим лицам с автоматическим расчётом и удержанием НДФЛ. Для начала работы нужно пройти регистрацию и верификацию.

Шаг 1. Укажите номер телефона ​

Введите действующий номер мобильного телефона в международном формате и нажмите «Продолжить». На номер придёт SMS-код для подтверждения.

Шаг 2. Подтвердите номер телефона ​

Введите 4-значный код из SMS. Если код не пришёл — запросите повторную отправку через 60 секунд.

Шаг 3. Заполните персональные данные ​

Заполните форму строго по документам:

Фамилия, имя, отчество (как в паспорте)

Дата рождения

Email

Пол

Гражданство

Все поля обязательны.

Шаг 4. Загрузите документы ​

Загрузите скан или качественные фотографии:

Паспорт гражданина РФ (разворот с фото и пропиской)

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

Документы должны быть чёткими, без бликов. Форматы: JPG, PNG, PDF.

Шаг 5. Укажите платёжные данные ​

Введите данные банковской карты для выплат:

Номер карты (16 цифр)

Банк-эмитент

ФИО держателя карты (должно совпадать с паспортом)

Важно Принимаются только карты российских банков, выпущенные на ваше имя.

Шаг 6. Подпишите договор-оферту ​

Ознакомьтесь с условиями договора и поставьте галочку согласия.

Шаг 7. Завершение регистрации ​

После регистрации вы можете:

Получать выплаты на указанную карту

Отслеживать статус выплат в личном кабинете ReStaff

Проверка данных занимает 1–2 рабочих дня. О результате придёт уведомление.