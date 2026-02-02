Как получать больше, работая самозанятым в сфере страхования?
Прежде всего, самозанятым предоставляются специальные налоговые условия, позволяющие организовать комфортный режим работы. При этом страховые маркетплейсы также предлагают дополнительные преимущества при работе самозанятым. Какие? Давайте разберемся.
Какие особенности налоговой системы у самозанятых?
Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим, который стал доступным для самозанятых граждан с 2019 года. Если вы решите стать самозанятым, то сможете платить налог с доходов от своей самостоятельной деятельности по льготной ставке - всего 4 или 6%. Это предоставляет вам возможность легально заниматься бизнесом и получать доход от своей работы без риска штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.
Преимущества режима:
Нет необходимости представлять отчеты и декларации. Вся информация о вашем доходе автоматически учитывается в мобильном приложении.
Формирование чеков в приложении. Формируйте чеки прямо в приложении "Мой налог", без необходимости приобретать кассовый аппарат.
Нет дополнительных обязательных платежей. Вы платите только налог на доход — никаких фиксированных платежей сверх этого.
Легальная работа без ИП. Работайте легально без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Ваш доход будет подтверждаться справкой из приложения.
Налоговый вычет. Предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Ставка налога снижается с 4% до 3% или с 6% до 4%. Все расчеты производятся автоматически.
Не нужно самостоятельно считать налог к уплате. Налог начисляется автоматически в приложении, а уплата осуществляется не позднее 28 числа следующего месяца.
Сниженные налоговые ставки. Пользуйтесь выгодными налоговыми ставками: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нет других обязательных платежей.
Простая регистрация через интернет. Мобильное приложение, сайт ФНС России, банк или портал Госуслуг – выбирайте удобный вариант.
Совмещение с работой по договору. Заработная плата не учитывается при расчете налога, а ваш трудовой стаж по основной работе не прерывается.
Также дополнительные преимущества могут предлагать страховые маркетплейсы. Так, чаще всего, для самозанятых доступные быстрые выплаты и возможность получать повышенное КВ.
Таким образом, самозанятые в сфере страхования получают не только выгодные налоговые условия, но и дополнительные преимущества от страховых маркетплейсов. Возможность быстрых выплат и повышенного вознаграждения способствует увеличению доходов и улучшению рабочих условий. Будучи самозанятым в сфере страхования, вы можете максимально эффективно использовать возможности и получать максимум результатов от своей работы.