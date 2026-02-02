Как получать больше, работая самозанятым в сфере страхования? ​

Прежде всего, самозанятым предоставляются специальные налоговые условия, позволяющие организовать комфортный режим работы. При этом страховые маркетплейсы также предлагают дополнительные преимущества при работе самозанятым. Какие? Давайте разберемся.

Какие особенности налоговой системы у самозанятых? ​

Налог на профессиональный доход - это специальный налоговый режим, который стал доступным для самозанятых граждан с 2019 года. Если вы решите стать самозанятым, то сможете платить налог с доходов от своей самостоятельной деятельности по льготной ставке - всего 4 или 6%. Это предоставляет вам возможность легально заниматься бизнесом и получать доход от своей работы без риска штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.

Преимущества режима:

Нет необходимости представлять отчеты и декларации. Вся информация о вашем доходе автоматически учитывается в мобильном приложении.

Формирование чеков в приложении. Формируйте чеки прямо в приложении "Мой налог", без необходимости приобретать кассовый аппарат.

Нет дополнительных обязательных платежей. Вы платите только налог на доход — никаких фиксированных платежей сверх этого.

Легальная работа без ИП. Работайте легально без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Ваш доход будет подтверждаться справкой из приложения.

Налоговый вычет. Предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Ставка налога снижается с 4% до 3% или с 6% до 4%. Все расчеты производятся автоматически.

Не нужно самостоятельно считать налог к уплате. Налог начисляется автоматически в приложении, а уплата осуществляется не позднее 28 числа следующего месяца.

Сниженные налоговые ставки. Пользуйтесь выгодными налоговыми ставками: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Нет других обязательных платежей.

Простая регистрация через интернет. Мобильное приложение, сайт ФНС России, банк или портал Госуслуг – выбирайте удобный вариант.

Совмещение с работой по договору. Заработная плата не учитывается при расчете налога, а ваш трудовой стаж по основной работе не прерывается.

Также дополнительные преимущества могут предлагать страховые маркетплейсы. Так, чаще всего, для самозанятых доступные быстрые выплаты и возможность получать повышенное КВ.

Таким образом, самозанятые в сфере страхования получают не только выгодные налоговые условия, но и дополнительные преимущества от страховых маркетплейсов. Возможность быстрых выплат и повышенного вознаграждения способствует увеличению доходов и улучшению рабочих условий. Будучи самозанятым в сфере страхования, вы можете максимально эффективно использовать возможности и получать максимум результатов от своей работы.