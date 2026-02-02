Доход в страховании: сколько можно получать и как его увеличить? ​

Доход партнёров страховых маркетплейсов не ограничен фиксированной суммой — он зависит от собственных усилий. Это может показаться непривычным для новичков, но в то же время привлекательно, поскольку потолка дохода нет.

Сколько можно получать? ​

Доход начинающего партнёра обычно стартует от 15 000 рублей в месяц. Однако фактический размер вознаграждения в значительной степени зависит от активности. Рассмотрим факторы, которые влияют на размер дохода:

Объём продаж: чем больше полисов вы продаёте, тем выше доход.

чем больше полисов вы продаёте, тем выше доход. Регион: местоположение деятельности имеет значение, поскольку доход может значительно различаться между Москвой и регионами. При этом можно не ограничиваться одним регионом.

местоположение деятельности имеет значение, поскольку доход может значительно различаться между Москвой и регионами. При этом можно не ограничиваться одним регионом. Комиссионные ставки: размер вознаграждения варьируется от 5% до 50% и зависит от типа страхования и размера полиса.

размер вознаграждения варьируется от 5% до 50% и зависит от типа страхования и размера полиса. Виды страхования: доход зависит от специализации — существуют разные виды страхования (жизнь, здоровье, недвижимость, ОСАГО, КАСКО), и каждый из них имеет своё КВ. Можно не ограничиваться одним продуктом, а предлагать несколько.

доход зависит от специализации — существуют разные виды страхования (жизнь, здоровье, недвижимость, ОСАГО, КАСКО), и каждый из них имеет своё КВ. Можно не ограничиваться одним продуктом, а предлагать несколько. Профессиональные навыки и опыт: партнёр, владеющий навыками продаж и способный предоставить отличный сервис, получает намного больше новичков.

партнёр, владеющий навыками продаж и способный предоставить отличный сервис, получает намного больше новичков. Формат деятельности: можно сотрудничать с компаниями или действовать самостоятельно. При сотрудничестве с конкретной компанией вы ограничены в выборе продуктов, но получаете поток клиентов. Независимые партнёры самостоятельно находят клиентов, но имеют неограниченные возможности для развития собственного дела.

Невозможно указать точную цифру дохода. Кроме того, доход может различаться от месяца к месяцу. Новичкам, только вступающим в сферу страхования, бывает сложнее. Однако с увеличением клиентской базы доход возрастает в геометрической прогрессии.

Если вы хотите оценить все возможности дохода в страховании, мы предлагаем вам зарегистрироваться и изучить все доступные варианты.

Какой процент вы получаете? ​

Партнёры получают комиссионное вознаграждение за каждый проданный полис — КВ выражается в процентах от общей стоимости. Размер дохода от каждого полиса зависит от следующих факторов:

Страховая компания.

Вид страхования.

Регион.

Тип договора — новый полис или продление существующего.

Например, стоимость полиса ОСАГО формируется на основе базовой ставки страховой компании, типа транспортного средства, числа водителей, включённых в полис, возраста, мощности автомобиля и других данных. Комиссионное вознаграждение за полис ОСАГО может составлять от 5% до 35% от суммы полиса, а в случае ипотечного страхования может достигать 50%.

При этом выгоднее всего предлагать клиентам несколько видов страхования, в зависимости от их потребностей.

Средние показатели дохода, опираясь на статистику:

Начинающие партнёры получают от 10 до 20 тысяч рублей.

Опытные партнёры получают от 30 до 60 тысяч рублей.

Профессионалы получают от 70 тысяч рублей и выше.

Это лишь средние значения, и реальный доход зависит от активности и профессионализма.

Плюсы и минусы ​

Плюсы:

Гибкий график. Вы можете самостоятельно планировать своё время, что позволяет гармонично сочетать деятельность с личной жизнью и хобби. Нет потолка дохода. Нет ограничений по доходу. Вознаграждение зависит только от вашей активности и усилий. Стабильность. Страхование является стремительно развивающейся отраслью, и люди всё больше осознают необходимость защиты своих активов путём страхования. Профессиональный рост. Деятельность в сфере страхования способствует развитию навыков продаж, коммуникации с клиентами и управления временем. Это в свою очередь сказывается на уровне дохода.

Минусы:

Высокая конкуренция. Сфера страхования является конкурентной, и приходится постоянно искать новых клиентов, особенно в начале, пока не создана стабильная клиентская база. Нестабильный доход. Особенно на ранних этапах деятельности доход может быть нестабильным и переменчивым.

Как увеличить доход ​

Деятельность в сфере страхования предоставляет гибкие возможности для финансового роста, особенно при правильном использовании доступных возможностей.

Вот несколько способов, которые помогут увеличить доход:

Расширение клиентской базы. Используйте рекламу, создавайте блоги в социальных сетях, сотрудничайте с партнёрами из смежных областей и применяйте взаимопиар. Не забывайте также о поддержке уже существующих клиентов и напоминайте им о необходимости продления полисов. Использование виджетов на своём сайте или в приложении. Позвольте клиентам самостоятельно рассчитывать и приобретать страховые полисы — вы будете получать стандартное комиссионное вознаграждение. Мониторьте ситуацию на страховом рынке. Будьте в курсе последних тенденций и изменений, чтобы адаптировать свои предложения к текущим потребностям клиентов. Практикуйте кросс-продажи и предлагайте дополнительные виды страхования, такие как страхование недвижимости. Например, при оформлении полиса ОСАГО предложите также застраховать недвижимость.

В целом, успех и рост дохода зависят от умения эффективно продавать, поддерживать контакты с клиентами, предлагать различные продукты и услуги. Это представляет неограниченные возможности финансового роста и отличную возможность для профессионального развития.