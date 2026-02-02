Регистрация самозанятого в Банк131
Инструкция для регистрации самозанятости (НПД) через сервис/приложение Банк131.
Важно
Интерфейс банка может меняться. Если пункты меню отличаются — ищите разделы «Самозанятость», «НПД», «Мой налог», «Для самозанятых».
Что понадобится
- Паспорт РФ
- Телефон с доступом в интернет
- Доступ к приложению/личному кабинету Банк131
- (Желательно) ИНН — иногда сервис просит ввести/проверить
Регистрация (по шагам)
- Войдите в приложение/личный кабинет Банк131.
- Откройте раздел «Самозанятость / НПД».
- Нажмите «Подключить / Стать самозанятым».
- Дайте согласия:
- на обработку персональных данных,
- на передачу данных в ФНС,
- на подключение к режиму НПД.
- Подтвердите личность (варианты зависят от банка):
- подтверждение по документам,
- подтверждение в профиле клиента,
- подтверждение через Госуслуги (если предлагается).
- Укажите регион деятельности (если потребуется).
- Дождитесь статуса «Самозанятый активен / НПД подключён».
Проверка статуса
- В разделе НПД проверьте, что статус активен.
- Для контрольной проверки можно:
- открыть приложение ФНС «Мой налог» (если вы его используете),
- проверить статус через публичный сервис ФНС по ИНН (на текущую дату).
Если не получается (частые причины)
- Уже есть регистрация НПД через другой банк/«Мой налог» → попробуйте сначала проверить статус.
- Несовпадение данных (ФИО/паспорт) → обновите данные в банке.
- Техническая ошибка ФНС/банка → повторите позже или обратитесь в поддержку.
Что дальше (после регистрации)
- Уточните, где удобнее формировать чеки: в банке или в «Мой налог».
- Важно выдавать чек на каждую оплату от клиента (обычно в день получения денег).