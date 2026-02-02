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Регистрация самозанятого в Банк131

Инструкция для регистрации самозанятости (НПД) через сервис/приложение Банк131.

Важно

Интерфейс банка может меняться. Если пункты меню отличаются — ищите разделы «Самозанятость», «НПД», «Мой налог», «Для самозанятых».

Что понадобится

  • Паспорт РФ
  • Телефон с доступом в интернет
  • Доступ к приложению/личному кабинету Банк131
  • (Желательно) ИНН — иногда сервис просит ввести/проверить

Регистрация (по шагам)

  1. Войдите в приложение/личный кабинет Банк131.
  2. Откройте раздел «Самозанятость / НПД».
  3. Нажмите «Подключить / Стать самозанятым».
  4. Дайте согласия:
    • на обработку персональных данных,
    • на передачу данных в ФНС,
    • на подключение к режиму НПД.
  5. Подтвердите личность (варианты зависят от банка):
    • подтверждение по документам,
    • подтверждение в профиле клиента,
    • подтверждение через Госуслуги (если предлагается).
  6. Укажите регион деятельности (если потребуется).
  7. Дождитесь статуса «Самозанятый активен / НПД подключён».

Проверка статуса

  1. В разделе НПД проверьте, что статус активен.
  2. Для контрольной проверки можно:
    • открыть приложение ФНС «Мой налог» (если вы его используете),
    • проверить статус через публичный сервис ФНС по ИНН (на текущую дату).

Если не получается (частые причины)

  • Уже есть регистрация НПД через другой банк/«Мой налог» → попробуйте сначала проверить статус.
  • Несовпадение данных (ФИО/паспорт) → обновите данные в банке.
  • Техническая ошибка ФНС/банка → повторите позже или обратитесь в поддержку.

Что дальше (после регистрации)

  • Уточните, где удобнее формировать чеки: в банке или в «Мой налог».
  • Важно выдавать чек на каждую оплату от клиента (обычно в день получения денег).

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