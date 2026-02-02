Размер КВ по продуктам
Максимальные ставки КВ по видам страхования
|Продукт
|Максимальный размер КВ
|ОСАГО
|до 20%
|ОСГОП
|до 45%
|КАСКО
|до 35%
|Ипотечное страхование
|до 70%
|ИФЛ
|до 40%
Агенты со статусом самозанятого, ИП или ООО получают повышенное вознаграждение по сравнению с физическими лицами.
Где посмотреть размер КВ
Нажмите кнопку «Моё КВ» в верхней правой части экрана — откроется окно с фильтрами:
- Продукты — ОСАГО, КАСКО, Ипотека, Антиклещ или ИФЛ (для ОСГОП и финансовых продуктов раздел недоступен)
- Регионы — регион страхователя (важно для ОСАГО, на остальные продукты не влияет)
- Страховые компании — конкретный страховщик
- Канал продаж — «B2B» (стандартное) или «Заявка» (индивидуальное согласование)
- Тип — разновидность полиса (например, пролонгация для ОСАГО может иметь другую ставку)
- Банк (для ипотеки) — банк-кредитор; по умолчанию отображается КВ для Сбербанка
Полный справочник ставок также доступен в разделе Сервисы → Справочники → Вознаграждение или по ссылке agentbroker.ru/commission.
КВ за ОСАГО
Размер КВ зависит от множества факторов: региона, автомобиля, водителя, страхователя, собственника и других параметров. Точная сумма КВ рассчитывается страховой компанией индивидуально в момент расчёта каждого полиса.
В таблице КВ указаны примерные ставки — реальная сумма может отличаться.
КВ за КАСКО
Размер КВ за КАСКО зависит от страховой компании и условий полиса.
КВ за ипотечное страхование
Точный размер КВ поступает по итогам месяца от партнёров и начисляется на партнёрский счёт.
Когда фактическое КВ может отличаться от отображаемого
- ОСАГО — КВ может измениться при дополнительной сегментации СК (например, для такси или категории C). КВ не начисляется за полисы через перестраховочный пул. Если сумма вызывает вопросы — обратитесь в чат поддержки.
- Ипотека — КВ может отличаться, если на этапе предварительного расчёта в поле «Тарифы» была применена скидка за счёт КВ.
- Услуга «Оформить за вас» — при использовании этой опции КВ также корректируется.
Если нашли более высокое вознаграждение на другой платформе — напишите в чат поддержки с названием платформы, ФИО страхователя и скриншотами. Коллеги постараются согласовать лучшие условия.
Почему КВ = 0
- Некоторые страховые компании не начисляют КВ в определённых регионах — проверьте в таблице КВ по регионам
- Если полис оформлен через перестраховочный пул, КВ не начисляется
- Полис оплачен по ссылке из email или SMS — страховые компании не выплачивают КВ за такие полисы