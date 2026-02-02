Тема

На сайт

Размер КВ по продуктам

Максимальные ставки КВ по видам страхования

ПродуктМаксимальный размер КВ
ОСАГОдо 20%
ОСГОПдо 45%
КАСКОдо 35%
Ипотечное страхованиедо 70%
ИФЛдо 40%

Агенты со статусом самозанятого, ИП или ООО получают повышенное вознаграждение по сравнению с физическими лицами.

Где посмотреть размер КВ

Нажмите кнопку «Моё КВ» в верхней правой части экрана — откроется окно с фильтрами:

  • Продукты — ОСАГО, КАСКО, Ипотека, Антиклещ или ИФЛ (для ОСГОП и финансовых продуктов раздел недоступен)
  • Регионы — регион страхователя (важно для ОСАГО, на остальные продукты не влияет)
  • Страховые компании — конкретный страховщик
  • Канал продаж — «B2B» (стандартное) или «Заявка» (индивидуальное согласование)
  • Тип — разновидность полиса (например, пролонгация для ОСАГО может иметь другую ставку)
  • Банк (для ипотеки) — банк-кредитор; по умолчанию отображается КВ для Сбербанка

Полный справочник ставок также доступен в разделе Сервисы → Справочники → Вознаграждение или по ссылке agentbroker.ru/commission.

КВ за ОСАГО

Размер КВ зависит от множества факторов: региона, автомобиля, водителя, страхователя, собственника и других параметров. Точная сумма КВ рассчитывается страховой компанией индивидуально в момент расчёта каждого полиса.

В таблице КВ указаны примерные ставки — реальная сумма может отличаться.

КВ за КАСКО

Размер КВ за КАСКО зависит от страховой компании и условий полиса.

КВ за ипотечное страхование

Точный размер КВ поступает по итогам месяца от партнёров и начисляется на партнёрский счёт.

Когда фактическое КВ может отличаться от отображаемого

  • ОСАГО — КВ может измениться при дополнительной сегментации СК (например, для такси или категории C). КВ не начисляется за полисы через перестраховочный пул. Если сумма вызывает вопросы — обратитесь в чат поддержки.
  • Ипотека — КВ может отличаться, если на этапе предварительного расчёта в поле «Тарифы» была применена скидка за счёт КВ.
  • Услуга «Оформить за вас» — при использовании этой опции КВ также корректируется.

Если нашли более высокое вознаграждение на другой платформе — напишите в чат поддержки с названием платформы, ФИО страхователя и скриншотами. Коллеги постараются согласовать лучшие условия.

Почему КВ = 0

  • Некоторые страховые компании не начисляют КВ в определённых регионах — проверьте в таблице КВ по регионам
  • Если полис оформлен через перестраховочный пул, КВ не начисляется
  • Полис оплачен по ссылке из email или SMS — страховые компании не выплачивают КВ за такие полисы

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026