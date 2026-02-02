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Раздел «Полисы»: расчёты и статусы

Все ваши расчёты доступны в разделе «Все полисы» на главной странице платформы (https://agentbroker.ru).

Фильтры

ФильтрОписание
ПериодПо умолчанию — текущий месяц. Используйте «За всё время» для полного списка или задайте произвольный диапазон.
Дата начала действияФильтрация по ДНД — например, только полисы с началом в конкретном месяце.
ПродуктОСАГО, КАСКО, ИФЛ и другие виды.
СтатусФильтрация по состоянию расчёта (см. ниже).
Страховые компанииФильтрация по конкретной СК.
Количество предложенийРасчёты с 2+ или 3+ офферами от страховщиков.
B2C модульТолько полисы, оформленные через виджет.

Статусы расчётов

СтатусЧто означает
ЧерновикРасчёт заполнен, ссылка на оплату ещё не сформирована. Удалить можно только в этом статусе.
Ожидание оплатыСсылка создана, платёж не зафиксирован.
ОплаченОплата проведена и подтверждена.
Оплата отмененаСсылка истекла, платёж не подтверждён СК или полис расторгнут. При сомнениях — обратитесь в чат поддержки.
Оформление заявкиРасчёт проходит индивидуальное согласование.
РасторжениеПодана заявка на аннулирование, процесс в работе.
ИзменениеПодана заявка на корректировку условий, процесс в работе.
РасторгнутПолис аннулирован.

Вкладка «Заявки»

Здесь собраны заявки на оформление через индивидуальное согласование, а также на изменение или расторжение. Доступны фильтры и поиск по ФИО страхователя.

Вкладка «Статистика»

Сводная статистика по оформленным полисам — ваши и субагентов, включая клиентов из модуля продаж. Показывает количество полисов, совокупную страховую премию и вознаграждение за выбранный период. Данные можно экспортировать.

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