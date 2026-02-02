Раздел «Полисы»: расчёты и статусы ​

Все ваши расчёты доступны в разделе «Все полисы» на главной странице платформы (https://agentbroker.ru).

Фильтр Описание Период По умолчанию — текущий месяц. Используйте «За всё время» для полного списка или задайте произвольный диапазон. Дата начала действия Фильтрация по ДНД — например, только полисы с началом в конкретном месяце. Продукт ОСАГО, КАСКО, ИФЛ и другие виды. Статус Фильтрация по состоянию расчёта (см. ниже). Страховые компании Фильтрация по конкретной СК. Количество предложений Расчёты с 2+ или 3+ офферами от страховщиков. B2C модуль Только полисы, оформленные через виджет.

Статусы расчётов ​

Статус Что означает Черновик Расчёт заполнен, ссылка на оплату ещё не сформирована. Удалить можно только в этом статусе. Ожидание оплаты Ссылка создана, платёж не зафиксирован. Оплачен Оплата проведена и подтверждена. Оплата отменена Ссылка истекла, платёж не подтверждён СК или полис расторгнут. При сомнениях — обратитесь в чат поддержки. Оформление заявки Расчёт проходит индивидуальное согласование. Расторжение Подана заявка на аннулирование, процесс в работе. Изменение Подана заявка на корректировку условий, процесс в работе. Расторгнут Полис аннулирован.

Здесь собраны заявки на оформление через индивидуальное согласование, а также на изменение или расторжение. Доступны фильтры и поиск по ФИО страхователя.

Сводная статистика по оформленным полисам — ваши и субагентов, включая клиентов из модуля продаж. Показывает количество полисов, совокупную страховую премию и вознаграждение за выбранный период. Данные можно экспортировать.