Раздел «Полисы»: расчёты и статусы
Все ваши расчёты доступны в разделе «Все полисы» на главной странице платформы (https://agentbroker.ru).
Фильтры
|Фильтр
|Описание
|Период
|По умолчанию — текущий месяц. Используйте «За всё время» для полного списка или задайте произвольный диапазон.
|Дата начала действия
|Фильтрация по ДНД — например, только полисы с началом в конкретном месяце.
|Продукт
|ОСАГО, КАСКО, ИФЛ и другие виды.
|Статус
|Фильтрация по состоянию расчёта (см. ниже).
|Страховые компании
|Фильтрация по конкретной СК.
|Количество предложений
|Расчёты с 2+ или 3+ офферами от страховщиков.
|B2C модуль
|Только полисы, оформленные через виджет.
Статусы расчётов
|Статус
|Что означает
|Черновик
|Расчёт заполнен, ссылка на оплату ещё не сформирована. Удалить можно только в этом статусе.
|Ожидание оплаты
|Ссылка создана, платёж не зафиксирован.
|Оплачен
|Оплата проведена и подтверждена.
|Оплата отменена
|Ссылка истекла, платёж не подтверждён СК или полис расторгнут. При сомнениях — обратитесь в чат поддержки.
|Оформление заявки
|Расчёт проходит индивидуальное согласование.
|Расторжение
|Подана заявка на аннулирование, процесс в работе.
|Изменение
|Подана заявка на корректировку условий, процесс в работе.
|Расторгнут
|Полис аннулирован.
Вкладка «Заявки»
Здесь собраны заявки на оформление через индивидуальное согласование, а также на изменение или расторжение. Доступны фильтры и поиск по ФИО страхователя.
Вкладка «Статистика»
Сводная статистика по оформленным полисам — ваши и субагентов, включая клиентов из модуля продаж. Показывает количество полисов, совокупную страховую премию и вознаграждение за выбранный период. Данные можно экспортировать.