Правила использования сайта ​

Дата размещения: 12.05.2025Версия 1.0.1252

Настоящие Правила использования сайта (далее — Правила) регулируют порядок использования веб-сайта https://agentbroker.ru/ (далее — Сайт), его сервисов и личного кабинета. Используя Сайт, включая регистрацию, оформление заявок, расчёт продуктов или взаимодействие с другими сервисами, Пользователь подтверждает согласие:

— с настоящими Правилами;

— с Публичной офертой

— с Политикой конфиденциальности

— на обработку персональных данных, в том числе с передачей партнёрам, при наличии соответствующего согласия.

Несогласие с любыми из перечисленных документов влечёт прекращение использования Сайта.

Нарушение Правил сайта влечет за собой блокировку доступа к веб-сайту АгентБрокер, почте в доменах https://agentbroker.ru и других сервисов принадлежащих компании.

Регистрация и контактные данные/реквизиты

1.1. Пользователь обязан полностью заполнить разделы Профиль и Реквизиты личного кабинета.

1.2. Пользователям запрещается:

создание второй учетной записи;

указание несуществующего адреса электронной почты;

искажение сведений о себе указывая неправильные/несуществующие данные в полях ФИО, Адрес, Паспорт, Прописка в личном профиле;

указание чужих платежных данных (реквизиты счёта/карты);

осуществление авторизации/регистрации от имени или вместо другого лица;

подбор паролей к чужим учётным записям.

1.3. Пользователь обязан поддерживать актуальность контактных данных в случае их изменения.

1.4. При выяснении обстоятельств указания чужих/несуществующих платежных данных Администрация веб-сайта незамедлительно блокирует выплаты в сторону Пользователя, до получения сканов:

паспорта и прописки

реквизитов счёта или карты с подписью/печатью пользователя

1.5. В случае, если Пользователь не может подтвердить ранее введенные данные, его аккаунт подлежит удалению, все КВ при этом обнуляется.

2. Заполнение форм расчетов

2.1. Пользователь обязан:

правильно указывать государственный регистрационный знак при его наличии;

проверить правильность автоматической загрузки данных из базы данных Автокода;

правильно указывать все данные автомобиля (Марку, Модель, Год выпуска, Мощность, VIN код автомобиля, ПТС/СТС/ЭПТС);

вводить данные всех допущенных к управлению водителей;

правильно вводить ФИО, Паспортные данные и данные прописки Собственника и Страхователя автомобиля. 2.2. Администрация веб-сайта вправе без предварительного предупреждения заблокировать профиль Пользователя на несколько дней и больше (в зависимости от характера нарушения) и обнулить вознаграждения в следующих случаях:

на основании требований, полученных от СК или партнера;

добавления новых водителей, расторжении или аннулирования полиса ОСАГО в первый месяц после оформления, на основании полученных данных от СК или партнера;

выявления ввода неверных данных в полисы ОСАГО, которые ведут за собой занижение стоимости полиса или его расторжение. 2.3. Если одна из сторон использует веб-сайт для нанесения убытков любому другому пользователю или иным третьим лицам, то данный Пользователь должен быть отстранен от использования веб-сайта, во избежание финансовых последствий пострадавшей стороны, даже в случае если такого нарушения пока не существует в правилах сайта.

3. Прочее

3.1. Перед началом использования веб-сайта пользователь обязан ознакомится с инструкцией по работе веб-сайта, размещенной на главной странице личного кабинета https://agentbroker.ru/wiki/lk/agentbroker-manual.

3.2. Пользователь вправе задавать любые вопросы касаемо работы веб-сайта в чате или по почте sergey@agentbroker.ru.

3.3. В случае необходимости для решения вопроса пользователя специалисты технической поддержки вправе направить запрос в СК или партнеру. Рассмотрение направленных запросов может занимать до 5 рабочих дней (в отдельных сложных случаях до 10 рабочих дней).

3.4. Данные правила являются обязательными к исполнению в таком виде, в каком они есть, всеми пользователями сайта, без применения каких-либо привилегий.

3.5. Правила использования сайта не могут быть предметом спора.

3.6. Данные правила могут быть пересмотрены и изменены Администрацией веб-сайта сайта в любое время, без предварительного уведомления пользователей, действие правил начинается с момента их опубликования.

3.7. В случае расхождения между положениями настоящих Правил и Публичной оферты, применяются условия Публичной оферты.