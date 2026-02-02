Правила использования сайта
Дата размещения: 12.05.2025Версия 1.0.1252
Настоящие Правила использования сайта (далее — Правила) регулируют порядок использования веб-сайта https://agentbroker.ru/ (далее — Сайт), его сервисов и личного кабинета. Используя Сайт, включая регистрацию, оформление заявок, расчёт продуктов или взаимодействие с другими сервисами, Пользователь подтверждает согласие:
— с настоящими Правилами;
— с Публичной офертой
— с Политикой конфиденциальности
— на обработку персональных данных, в том числе с передачей партнёрам, при наличии соответствующего согласия.
Несогласие с любыми из перечисленных документов влечёт прекращение использования Сайта.
Нарушение Правил сайта влечет за собой блокировку доступа к веб-сайту АгентБрокер, почте в доменах https://agentbroker.ru и других сервисов принадлежащих компании.
- Регистрация и контактные данные/реквизиты
1.1. Пользователь обязан полностью заполнить разделы Профиль и Реквизиты личного кабинета.
1.2. Пользователям запрещается:
- создание второй учетной записи;
- указание несуществующего адреса электронной почты;
- искажение сведений о себе указывая неправильные/несуществующие данные в полях ФИО, Адрес, Паспорт, Прописка в личном профиле;
- указание чужих платежных данных (реквизиты счёта/карты);
- осуществление авторизации/регистрации от имени или вместо другого лица;
- подбор паролей к чужим учётным записям.
1.3. Пользователь обязан поддерживать актуальность контактных данных в случае их изменения.
1.4. При выяснении обстоятельств указания чужих/несуществующих платежных данных Администрация веб-сайта незамедлительно блокирует выплаты в сторону Пользователя, до получения сканов:
- паспорта и прописки
- реквизитов счёта или карты с подписью/печатью пользователя
1.5. В случае, если Пользователь не может подтвердить ранее введенные данные, его аккаунт подлежит удалению, все КВ при этом обнуляется.
2. Заполнение форм расчетов
2.1. Пользователь обязан:
правильно указывать государственный регистрационный знак при его наличии;
проверить правильность автоматической загрузки данных из базы данных Автокода;
правильно указывать все данные автомобиля (Марку, Модель, Год выпуска, Мощность, VIN код автомобиля, ПТС/СТС/ЭПТС);
вводить данные всех допущенных к управлению водителей;
правильно вводить ФИО, Паспортные данные и данные прописки Собственника и Страхователя автомобиля. 2.2. Администрация веб-сайта вправе без предварительного предупреждения заблокировать профиль Пользователя на несколько дней и больше (в зависимости от характера нарушения) и обнулить вознаграждения в следующих случаях:
на основании требований, полученных от СК или партнера;
добавления новых водителей, расторжении или аннулирования полиса ОСАГО в первый месяц после оформления, на основании полученных данных от СК или партнера;
выявления ввода неверных данных в полисы ОСАГО, которые ведут за собой занижение стоимости полиса или его расторжение. 2.3. Если одна из сторон использует веб-сайт для нанесения убытков любому другому пользователю или иным третьим лицам, то данный Пользователь должен быть отстранен от использования веб-сайта, во избежание финансовых последствий пострадавшей стороны, даже в случае если такого нарушения пока не существует в правилах сайта.
3. Прочее
3.1. Перед началом использования веб-сайта пользователь обязан ознакомится с инструкцией по работе веб-сайта, размещенной на главной странице личного кабинета https://agentbroker.ru/wiki/lk/agentbroker-manual.
3.2. Пользователь вправе задавать любые вопросы касаемо работы веб-сайта в чате или по почте sergey@agentbroker.ru.
3.3. В случае необходимости для решения вопроса пользователя специалисты технической поддержки вправе направить запрос в СК или партнеру. Рассмотрение направленных запросов может занимать до 5 рабочих дней (в отдельных сложных случаях до 10 рабочих дней).
3.4. Данные правила являются обязательными к исполнению в таком виде, в каком они есть, всеми пользователями сайта, без применения каких-либо привилегий.
3.5. Правила использования сайта не могут быть предметом спора.
3.6. Данные правила могут быть пересмотрены и изменены Администрацией веб-сайта сайта в любое время, без предварительного уведомления пользователей, действие правил начинается с момента их опубликования.
3.7. В случае расхождения между положениями настоящих Правил и Публичной оферты, применяются условия Публичной оферты.