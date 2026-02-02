Согласие на получение рекламной информации ​

Дата размещения: 12.05.2025Версия 1.0.1252

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" я даю своё согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Агентброкер» (ООО «Агентброкер») на получение рекламной информации, в том числе в форме рекламной рассылки, направляемой по сетям электросвязи (SMS, e-mail, мессенджеры) на контактные данные, указанные мной при регистрации на сайте и в личном кабинете на сайте agentbroker.ru.

Согласие считается предоставленным с момента проставления мною соответствующей отметки (галочки) в чекбоксе со ссылкой на настоящий документ. Срок действия согласия: с момента регистрации и до момента его отзыва мной.

Также я даю согласие на получение рекламной информации от партнёров ООО «Агентброкер», направляемой по адресу электронной почты, номеру мобильного и/или стационарного телефона, включая формы SMS, push-уведомлений и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи. Настоящее согласие предоставляется сроком на 10 (десять) лет. В случае отсутствия отзыва, согласие автоматически продлевается каждые 10 лет.

Я понимаю, что отсутствие соответствующей отметки в форме регистрации означает отказ от получения рекламы. Я также уведомлён(а), что могу в любой момент отозвать своё согласие путём направления письменного уведомления или с помощью предусмотренного для этого функционала (кнопки «Отписаться» в письмах, личного кабинета и др.).

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