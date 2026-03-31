Пересчёт КБМ 1 апреля — что нужно знать
31 марта 2026
1 апреля — ежегодный пересчёт КБМ в НСИС
Каждый год 1 апреля НСИС пересчитывает коэффициент бонус-малус для всех водителей. Учитывается период с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026.
Что произойдёт
- Безаварийные водители — КБМ снизится, полис станет дешевле
- Водители с ДТП — КБМ вырастет, полис подорожает
- Новые водители — получат стартовый КБМ 1.17
Шкала КБМ
|Класс
|КБМ
|Скидка/надбавка
|13
|0.46
|−54% (максимум)
|3
|1.00
|0% (нейтральный)
|0
|2.08
|+108%
|М
|3.92
|+292% (максимум)
Что это значит для агентов
Успейте оформить до 1 апреля
Если у клиента были ДТП за последний год — его КБМ после 1 апреля вырастет, а полис подорожает. Предложите оформить ОСАГО сегодня, пока действует текущий коэффициент.
После 1 апреля — продавайте скидку
Безаварийные водители получат улучшенный КБМ. Напишите таким клиентам: «Ваша скидка выросла, полис стал дешевле — давайте оформим».
Как проверить КБМ клиента
Рассчитайте полис на agentbroker.ru — система автоматически подтянет актуальный КБМ из базы страховой компании. Также клиент может проверить свой КБМ на nsis.ru.
Возможны перебои 1 апреля
В день пересчёта база НСИС обновляется. Возможны задержки в расчётах — от 2 до 8 часов. Если расчёт не проходит 1 апреля, попробуйте позже.
Вопросы — пишите в поддержку. Поможем разобраться.
Команда АгентБрокер