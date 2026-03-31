Пересчёт КБМ 1 апреля — что нужно знать ​

31 марта 2026

1 апреля — ежегодный пересчёт КБМ в НСИС ​

Каждый год 1 апреля НСИС пересчитывает коэффициент бонус-малус для всех водителей. Учитывается период с 1 апреля 2025 по 31 марта 2026.

Что произойдёт ​

Безаварийные водители — КБМ снизится, полис станет дешевле

— КБМ снизится, полис станет дешевле Водители с ДТП — КБМ вырастет, полис подорожает

— КБМ вырастет, полис подорожает Новые водители — получат стартовый КБМ 1.17

Шкала КБМ ​

Класс КБМ Скидка/надбавка 13 0.46 −54% (максимум) 3 1.00 0% (нейтральный) 0 2.08 +108% М 3.92 +292% (максимум)

Что это значит для агентов ​

Успейте оформить до 1 апреля ​

Если у клиента были ДТП за последний год — его КБМ после 1 апреля вырастет, а полис подорожает. Предложите оформить ОСАГО сегодня, пока действует текущий коэффициент.

После 1 апреля — продавайте скидку ​

Безаварийные водители получат улучшенный КБМ. Напишите таким клиентам: «Ваша скидка выросла, полис стал дешевле — давайте оформим».

Как проверить КБМ клиента Рассчитайте полис на agentbroker.ru — система автоматически подтянет актуальный КБМ из базы страховой компании. Также клиент может проверить свой КБМ на nsis.ru.

Возможны перебои 1 апреля ​

В день пересчёта база НСИС обновляется. Возможны задержки в расчётах — от 2 до 8 часов. Если расчёт не проходит 1 апреля, попробуйте позже.

Вопросы — пишите в поддержку. Поможем разобраться.

Команда АгентБрокер