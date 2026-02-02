Получайте повышенное КВ за премиум статусы на сайте АгентБрокер ​

Рады сообщить, что наша команда внедрила систему повышенного КВ за премиум статусы

**Bronze **+1% (0 и более полисов)

**Silver **+2% ( 10 и более полисов)

**Gold **+3% ( 50 и более полисов)

**Platinum **+4% ( 100 и более полисов)

**Titanium **+5% ( 200 и более полисов)

**Sapphire **+6% ( 500 и более полисов)

**Ruby **+7% (1000 и более полисов)

**Diamond **+8% ( 2000 и более полисов)

Emerald+9% ( 5000 и более полисов)

**Black **+10% ( 10000 и более полисов)

Кроме того, все пользователи в статусах Gold и выше, получают приоритетную поддержку и еженедельные выплаты КВ. Свой статус вы всегда можете увидеть в разделе Профиль https://agentbroker.ru/profile