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Агентская сеть и управление КВ

Брокерская сеть — система регистрации субагентов на платформе с возможностью настроить размер их удержания. КВ за полисы субагентов поступает на баланс брокера; распределение средств — ответственность брокера.

Как получить статус брокера

Обратитесь в чат поддержки или позвоните на горячую линию. В течение рабочего дня аккаунту присвоят права, включая доступ к разделу «Мои агенты» и аналитике.

Как добавить агента

  • Вручную: раздел Инструменты → Агентская сеть → заполните данные агента и укажите % вознаграждения
  • По ссылке: agentbroker.ru/agent/create — агент регистрируется самостоятельно

Как настроить удержания

  1. Раздел «Мои агенты» → вкладка «Комиссии агентов»
  2. Нажмите «Создать группу» — задайте название
  3. Укажите размер удержания по каждому продукту в столбце «Уд %»
  4. Система автоматически рассчитает остаток КВ для субагента

Можно создавать разные группы с разными условиями для разных субагентов.

Как отслеживать результаты

Вкладка «Статистика» на главной странице → фильтр «Поиск по агенту» для просмотра данных конкретного субагента.

Отличие от реферальной программы

ПараметрБрокерская сетьРеферальная программа
Удержаниенастраивается индивидуальнофиксированный 1%
Разовый бонусне предусмотрен4 000 ₽ при выполнении условий
Начисленияна баланс брокерарефералу напрямую
Гибкостьразные условия для разных агентовединые условия

Подробнее о реферальной программе — Реферальная программа.

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