Агентская сеть и управление КВ ​

Брокерская сеть — система регистрации субагентов на платформе с возможностью настроить размер их удержания. КВ за полисы субагентов поступает на баланс брокера; распределение средств — ответственность брокера.

Как получить статус брокера ​

Обратитесь в чат поддержки или позвоните на горячую линию. В течение рабочего дня аккаунту присвоят права, включая доступ к разделу «Мои агенты» и аналитике.

Как добавить агента ​

Вручную: раздел Инструменты → Агентская сеть → заполните данные агента и укажите % вознаграждения

раздел → заполните данные агента и укажите % вознаграждения По ссылке: agentbroker.ru/agent/create — агент регистрируется самостоятельно

Как настроить удержания ​

Раздел «Мои агенты» → вкладка «Комиссии агентов» Нажмите «Создать группу» — задайте название Укажите размер удержания по каждому продукту в столбце «Уд %» Система автоматически рассчитает остаток КВ для субагента

Можно создавать разные группы с разными условиями для разных субагентов.

Как отслеживать результаты ​

Вкладка «Статистика» на главной странице → фильтр «Поиск по агенту» для просмотра данных конкретного субагента.

Отличие от реферальной программы ​

Параметр Брокерская сеть Реферальная программа Удержание настраивается индивидуально фиксированный 1% Разовый бонус не предусмотрен 4 000 ₽ при выполнении условий Начисления на баланс брокера рефералу напрямую Гибкость разные условия для разных агентов единые условия

Подробнее о реферальной программе — Реферальная программа.