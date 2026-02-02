Агентская сеть и управление КВ
Брокерская сеть — система регистрации субагентов на платформе с возможностью настроить размер их удержания. КВ за полисы субагентов поступает на баланс брокера; распределение средств — ответственность брокера.
Как получить статус брокера
Обратитесь в чат поддержки или позвоните на горячую линию. В течение рабочего дня аккаунту присвоят права, включая доступ к разделу «Мои агенты» и аналитике.
Как добавить агента
- Вручную: раздел Инструменты → Агентская сеть → заполните данные агента и укажите % вознаграждения
- По ссылке: agentbroker.ru/agent/create — агент регистрируется самостоятельно
Как настроить удержания
- Раздел «Мои агенты» → вкладка «Комиссии агентов»
- Нажмите «Создать группу» — задайте название
- Укажите размер удержания по каждому продукту в столбце «Уд %»
- Система автоматически рассчитает остаток КВ для субагента
Можно создавать разные группы с разными условиями для разных субагентов.
Как отслеживать результаты
Вкладка «Статистика» на главной странице → фильтр «Поиск по агенту» для просмотра данных конкретного субагента.
Отличие от реферальной программы
|Параметр
|Брокерская сеть
|Реферальная программа
|Удержание
|настраивается индивидуально
|фиксированный 1%
|Разовый бонус
|не предусмотрен
|4 000 ₽ при выполнении условий
|Начисления
|на баланс брокера
|рефералу напрямую
|Гибкость
|разные условия для разных агентов
|единые условия
Подробнее о реферальной программе — Реферальная программа.