Вакансии АгентБрокер
Присоединяйтесь к нашей команде специалистов по страхованию. АгентБрокер работает с ведущими страховыми компаниями по всей России и развивает платформу для поддержки агентов.
Открытые позиции
Амбассадор АгентБрокер
Кому подходит роль:
- Активным страховым агентам
- Тем, кто хочет увеличить продажи
- Агентам, которые строят собственную агентскую сеть
Приглашаем к сотрудничеству!
Для подачи заявки — заполните форму, и мы свяжемся с вами.
Контакты
- Телефон: +7 (977) 124 03 66
- Email: info@agentbroker.ru