Новая почта agentbroker.ru и защита вашего аккаунта ​

16 февраля 2026

Персональная почта @agentbroker.ru ​

Для каждого договора ОСАГО теперь создаётся персональный email вида nickname@agentbroker.ru. Все письма с этого адреса автоматически пересылаются агенту и клиенту (на адрес, указанный в полисе ОСАГО).

Письма с домена agentbroker.ru доставляются быстрее и реже попадают в спам — у домена настроены все необходимые записи (SPF, DKIM, DMARC). Клиент получит полис в основную папку, а не в «Спам» или «Промоакции».

Всю историю писем по вашим договорам можно посмотреть в разделе agentbroker.ru/email. В будущем мы добавим возможность выбора личного никнейма и отправки писем клиентам прямо с вашего email.

Попробуйте прямо сейчас Зайдите в личный кабинет, оформите ОСАГО — и убедитесь сами: клиент получит полис на почту мгновенно, без спама и задержек.

Обновления безопасности ​

Усилили защиту личных кабинетов. Теперь при входе с нового устройства на вашу электронную почту приходит письмо с двумя кнопками: «Да, это я. Подтвердить вход» и «Это не я! Заблокировать попытку». Без подтверждения войти не получится — ссылка действует 15 минут. Если кто-то пытается войти в ваш аккаунт — нажмите вторую кнопку, и попытка будет заблокирована. После подтверждения устройство запоминается, и повторно подтверждать с него не нужно.

После каждого успешного входа вам приходит уведомление на почту с IP-адресом и названием устройства. Если видите незнакомый вход — сразу меняйте пароль.

Смена пароля тоже теперь требует подтверждения по email — на почту приходит письмо с кнопками «Подтвердить» и «Отменить». Ссылка действует 30 минут. При смене пароля завершаются все активные сессии на других устройствах.

Вопросы — пишите в поддержку. Поможем настроить.

Команда АгентБрокер