Электронная почта агента ​

Для каждого договора ОСАГО создаётся персональный email вида nickname@agentbroker.ru. Через него страховые компании отправляют полисы и документы вашим клиентам.

Как это работает ​

Клиент оформляет ОСАГО через вас Система создаёт email для этого договора Страховая компания отправляет полис на этот адрес Письмо автоматически пересылается вам и клиенту (на адрес из полиса)

Вам не нужно ничего настраивать — всё работает автоматически.

Где посмотреть письма ​

Вся история писем по вашим договорам доступна в разделе agentbroker.ru/email.

Для каждого письма видно:

От кого (страховая компания)

Кому (адрес клиента)

Тема письма

Дата получения

Статус доставки агенту и клиенту

Письма отправляются с домена agentbroker.ru, на котором настроены все необходимые записи:

SPF — подтверждает, что письмо отправлено с наших серверов

— подтверждает, что письмо отправлено с наших серверов DKIM — цифровая подпись, защищающая от подделки

— цифровая подпись, защищающая от подделки DMARC — политика обработки писем, не прошедших проверку

Благодаря этому письма попадают в основную папку «Входящие», а не в «Спам» или «Промоакции».

Защита от спама ​

Пересылаются только письма от проверенных страховых компаний. Мы ведём список доверенных доменов — письма от неизвестных отправителей не пересылаются.

Это значит, что на вашу почту не придёт рекламный спам — только полисы и документы от страховых.

Что дальше ​

В ближайших обновлениях мы планируем добавить:

Выбор личного никнейма для email

Возможность отправлять письма клиентам прямо с вашего адреса @agentbroker.ru

Если что-то не работает или письма не доходят — обращайтесь в поддержку.