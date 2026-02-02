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Электронная почта агента

Для каждого договора ОСАГО создаётся персональный email вида nickname@agentbroker.ru. Через него страховые компании отправляют полисы и документы вашим клиентам.

Как это работает

  1. Клиент оформляет ОСАГО через вас
  2. Система создаёт email для этого договора
  3. Страховая компания отправляет полис на этот адрес
  4. Письмо автоматически пересылается вам и клиенту (на адрес из полиса)

Вам не нужно ничего настраивать — всё работает автоматически.

Где посмотреть письма

Вся история писем по вашим договорам доступна в разделе agentbroker.ru/email.

Для каждого письма видно:

  • От кого (страховая компания)
  • Кому (адрес клиента)
  • Тема письма
  • Дата получения
  • Статус доставки агенту и клиенту

Доставляемость

Письма отправляются с домена agentbroker.ru, на котором настроены все необходимые записи:

  • SPF — подтверждает, что письмо отправлено с наших серверов
  • DKIM — цифровая подпись, защищающая от подделки
  • DMARC — политика обработки писем, не прошедших проверку

Благодаря этому письма попадают в основную папку «Входящие», а не в «Спам» или «Промоакции».

Защита от спама

Пересылаются только письма от проверенных страховых компаний. Мы ведём список доверенных доменов — письма от неизвестных отправителей не пересылаются.

Это значит, что на вашу почту не придёт рекламный спам — только полисы и документы от страховых.

Что дальше

В ближайших обновлениях мы планируем добавить:

  • Выбор личного никнейма для email
  • Возможность отправлять письма клиентам прямо с вашего адреса @agentbroker.ru

Вопросы

Если что-то не работает или письма не доходят — обращайтесь в поддержку.

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