Электронная почта агента
Для каждого договора ОСАГО создаётся персональный email вида nickname@agentbroker.ru. Через него страховые компании отправляют полисы и документы вашим клиентам.
Как это работает
- Клиент оформляет ОСАГО через вас
- Система создаёт email для этого договора
- Страховая компания отправляет полис на этот адрес
- Письмо автоматически пересылается вам и клиенту (на адрес из полиса)
Вам не нужно ничего настраивать — всё работает автоматически.
Где посмотреть письма
Вся история писем по вашим договорам доступна в разделе agentbroker.ru/email.
Для каждого письма видно:
- От кого (страховая компания)
- Кому (адрес клиента)
- Тема письма
- Дата получения
- Статус доставки агенту и клиенту
Доставляемость
Письма отправляются с домена agentbroker.ru, на котором настроены все необходимые записи:
- SPF — подтверждает, что письмо отправлено с наших серверов
- DKIM — цифровая подпись, защищающая от подделки
- DMARC — политика обработки писем, не прошедших проверку
Благодаря этому письма попадают в основную папку «Входящие», а не в «Спам» или «Промоакции».
Защита от спама
Пересылаются только письма от проверенных страховых компаний. Мы ведём список доверенных доменов — письма от неизвестных отправителей не пересылаются.
Это значит, что на вашу почту не придёт рекламный спам — только полисы и документы от страховых.
Что дальше
В ближайших обновлениях мы планируем добавить:
- Выбор личного никнейма для email
- Возможность отправлять письма клиентам прямо с вашего адреса @agentbroker.ru
Вопросы
Если что-то не работает или письма не доходят — обращайтесь в поддержку.