Безопасность аккаунта
В вашем аккаунте хранятся данные клиентов и информация о выплатах. Мы добавили несколько уровней защиты, чтобы доступ к ним был только у вас.
Подтверждение входа
При входе с нового устройства или браузера на вашу электронную почту приходит письмо с двумя кнопками:
- «Да, это я. Подтвердить вход» — нажмите, если входите вы
- «Это не я! Заблокировать попытку» — нажмите, если это не вы
Ссылка действует 15 минут. Без подтверждения войти не получится, даже если кто-то узнал ваш пароль.
В письме указаны дата, IP-адрес и устройство, с которого пытаются войти — по ним легко понять, ваша это попытка или чужая.
Доверенные устройства
После подтверждения входа устройство запоминается. При следующем входе с того же устройства подтверждение не потребуется.
Если вы сменили браузер, устройство или подключились из другой сети — подтверждение придёт снова.
Уведомления о входе
После каждого успешного входа вам приходит письмо на почту с информацией:
- IP-адрес
- Устройство и браузер
- Дата и время
Если видите незнакомый вход — сразу меняйте пароль и пишите в поддержку.
Смена пароля
Смена пароля тоже требует подтверждения по email. На почту приходит письмо с кнопками «Подтвердить» и «Отменить». Ссылка действует 30 минут.
При смене пароля:
- Завершаются все активные сессии на других устройствах
- Нужно заново войти на всех устройствах
Если вы не запрашивали смену пароля, а письмо пришло — нажмите «Отменить» и обратитесь в поддержку.
Восстановление пароля
Если вы забыли пароль:
- На странице входа нажмите «Забыли пароль?»
- Введите email
- На почту придёт ссылка для сброса (действует 1 час)
- Перейдите по ссылке и задайте новый пароль
Подробнее — в разделе Восстановление пароля.
Автоматическая блокировка
Система автоматически блокирует IP-адрес если:
- С него было несколько неудачных попыток входа подряд
- С него пытались войти в разные аккаунты
Это защищает от подбора паролей. Если вас заблокировало по ошибке — обратитесь в поддержку.
Рекомендации
- Используйте надёжный пароль — минимум 8 символов, буквы и цифры
- Не используйте один пароль на разных сайтах
- Не передавайте пароль другим людям
- Если заметили подозрительную активность — сразу меняйте пароль
Вопросы
Что-то не работает или заметили подозрительный вход — обращайтесь в поддержку.