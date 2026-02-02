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Безопасность аккаунта

В вашем аккаунте хранятся данные клиентов и информация о выплатах. Мы добавили несколько уровней защиты, чтобы доступ к ним был только у вас.

Подтверждение входа

При входе с нового устройства или браузера на вашу электронную почту приходит письмо с двумя кнопками:

  • «Да, это я. Подтвердить вход» — нажмите, если входите вы
  • «Это не я! Заблокировать попытку» — нажмите, если это не вы

Ссылка действует 15 минут. Без подтверждения войти не получится, даже если кто-то узнал ваш пароль.

В письме указаны дата, IP-адрес и устройство, с которого пытаются войти — по ним легко понять, ваша это попытка или чужая.

Доверенные устройства

После подтверждения входа устройство запоминается. При следующем входе с того же устройства подтверждение не потребуется.

Если вы сменили браузер, устройство или подключились из другой сети — подтверждение придёт снова.

Уведомления о входе

После каждого успешного входа вам приходит письмо на почту с информацией:

  • IP-адрес
  • Устройство и браузер
  • Дата и время

Если видите незнакомый вход — сразу меняйте пароль и пишите в поддержку.

Смена пароля

Смена пароля тоже требует подтверждения по email. На почту приходит письмо с кнопками «Подтвердить» и «Отменить». Ссылка действует 30 минут.

При смене пароля:

  • Завершаются все активные сессии на других устройствах
  • Нужно заново войти на всех устройствах

Если вы не запрашивали смену пароля, а письмо пришло — нажмите «Отменить» и обратитесь в поддержку.

Восстановление пароля

Если вы забыли пароль:

  1. На странице входа нажмите «Забыли пароль?»
  2. Введите email
  3. На почту придёт ссылка для сброса (действует 1 час)
  4. Перейдите по ссылке и задайте новый пароль

Подробнее — в разделе Восстановление пароля.

Автоматическая блокировка

Система автоматически блокирует IP-адрес если:

  • С него было несколько неудачных попыток входа подряд
  • С него пытались войти в разные аккаунты

Это защищает от подбора паролей. Если вас заблокировало по ошибке — обратитесь в поддержку.

Рекомендации

  • Используйте надёжный пароль — минимум 8 символов, буквы и цифры
  • Не используйте один пароль на разных сайтах
  • Не передавайте пароль другим людям
  • Если заметили подозрительную активность — сразу меняйте пароль

Вопросы

Что-то не работает или заметили подозрительный вход — обращайтесь в поддержку.

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