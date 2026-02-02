Безопасность аккаунта ​

В вашем аккаунте хранятся данные клиентов и информация о выплатах. Мы добавили несколько уровней защиты, чтобы доступ к ним был только у вас.

Подтверждение входа ​

При входе с нового устройства или браузера на вашу электронную почту приходит письмо с двумя кнопками:

«Да, это я. Подтвердить вход» — нажмите, если входите вы

— нажмите, если входите вы «Это не я! Заблокировать попытку» — нажмите, если это не вы

Ссылка действует 15 минут. Без подтверждения войти не получится, даже если кто-то узнал ваш пароль.

В письме указаны дата, IP-адрес и устройство, с которого пытаются войти — по ним легко понять, ваша это попытка или чужая.

Доверенные устройства ​

После подтверждения входа устройство запоминается. При следующем входе с того же устройства подтверждение не потребуется.

Если вы сменили браузер, устройство или подключились из другой сети — подтверждение придёт снова.

Уведомления о входе ​

После каждого успешного входа вам приходит письмо на почту с информацией:

IP-адрес

Устройство и браузер

Дата и время

Если видите незнакомый вход — сразу меняйте пароль и пишите в поддержку.

Смена пароля ​

Смена пароля тоже требует подтверждения по email. На почту приходит письмо с кнопками «Подтвердить» и «Отменить». Ссылка действует 30 минут.

При смене пароля:

Завершаются все активные сессии на других устройствах

Нужно заново войти на всех устройствах

Если вы не запрашивали смену пароля, а письмо пришло — нажмите «Отменить» и обратитесь в поддержку.

Восстановление пароля ​

Если вы забыли пароль:

На странице входа нажмите «Забыли пароль?» Введите email На почту придёт ссылка для сброса (действует 1 час) Перейдите по ссылке и задайте новый пароль

Подробнее — в разделе Восстановление пароля.

Автоматическая блокировка ​

Система автоматически блокирует IP-адрес если:

С него было несколько неудачных попыток входа подряд

С него пытались войти в разные аккаунты

Это защищает от подбора паролей. Если вас заблокировало по ошибке — обратитесь в поддержку.

Используйте надёжный пароль — минимум 8 символов, буквы и цифры

Не используйте один пароль на разных сайтах

Не передавайте пароль другим людям

Если заметили подозрительную активность — сразу меняйте пароль

Что-то не работает или заметили подозрительный вход — обращайтесь в поддержку.