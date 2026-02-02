Полезные файлы

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ОСАГО

  1. Извещение о ДТП
  2. Извещение о ДТП — Пример заполнения
  3. Шаблон коммерческого предложения на продление ОСАГО

АльфаСтрахование

  1. АльфаСтрахование — заявление на возврат по ЕОСАГО
  2. АльфаСтрахование — заявление на коррекцию полиса
  3. АльфаСтрахование — Порядок определения КТ при оформлении договоров ОСАГО
  4. АльфаСтрахование — Правила страхования от Коронавируса
  5. АльфаСтрахование — ВЗР — Ключевой информационный документ

Сбербанк Страхование

  1. Сбербанк — ВЗР — Ключевой информационный документ

Согласие

  1. Согласие — Заявление на возврат по ЕОСАГО
  2. Согласие — Заявление на коррекцию по КБМ

Ренессанс

  1. Ренессанс — заявление на возврат по ЕОСАГО

Тинькофф Страхование

  1. Информация о страховщике — АО «Тинькофф Страхование»

Технический осмотр

  1. Образец договора на проведение технического осмотра
  2. Образец направления на технический осмотр
  3. Образец расписки и поручения
  4. Товарный чек
  5. Постановление Правительства РФ №275 о переносе сроков реформы ТО

Договора

  1. Договор купли-продажи транспортного средства

Агенту

  1. Чек-лист агента АгентБрокер
  2. Чек-лист по ОСАГО
  3. Увеличение продаж

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