Полезные файлы
ОСАГО
- Извещение о ДТП
- Извещение о ДТП — Пример заполнения
- Шаблон коммерческого предложения на продление ОСАГО
АльфаСтрахование
- АльфаСтрахование — заявление на возврат по ЕОСАГО
- АльфаСтрахование — заявление на коррекцию полиса
- АльфаСтрахование — Порядок определения КТ при оформлении договоров ОСАГО
- АльфаСтрахование — Правила страхования от Коронавируса
- АльфаСтрахование — ВЗР — Ключевой информационный документ
Сбербанк Страхование
Согласие
Ренессанс
Тинькофф Страхование
Технический осмотр
- Образец договора на проведение технического осмотра
- Образец направления на технический осмотр
- Образец расписки и поручения
- Товарный чек
- Постановление Правительства РФ №275 о переносе сроков реформы ТО