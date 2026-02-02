Инструкция по работе с сайтом АгентБрокер
Регистрация на сайте
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Важно
Изменить адрес электронной почты позже будет нельзя. Указывайте только действующую электронную почту, иначе профиль будет заблокирован автоматически.
Сразу после регистрации на почту будет отправлено письмо о том, что аккаунт успешно создан.
Авторизация и заполнение профиля
После регистрации откроется основная страница вашего профиля. Заполните личные данные и реквизиты в правом верхнем углу в разделе Профиль.
Заполнение личных данных необходимо для выплат КВ и проходимости полисов. Некоторые страховые компании запрашивают данные агентов (паспорт, ФИО, СНИЛС, ИНН) — если данные указаны, полисы будут одобрять чаще.
В разделе Профиль → Редактировать данные заполните все пустые поля и нажмите Сохранить.
В разделе Профиль → Заполнить реквизиты пройдите регистрацию у партнёра по выплатам (физлица/самозанятые) или внесите реквизиты своего ИП.
Важно
Платёжные данные и личные данные агента должны совпадать. Нельзя указывать платёжные данные другого человека — в выплате КВ будет отказано и аккаунт может быть заблокирован.
Смена типа профиля
Вы можете поменять тип агента с физического лица на самозанятый, ИП или ООО.
TIP
Выбрав тип агента Самозанятый/ИП/ООО, вы получите повышенную комиссию.
Для изменения зайдите в Профиль → Сменить способ получения выплат, выберите нужный тип агента и партнёра по выплатам, подтвердите выбор.
Оформление полиса ОСАГО
После заполнения всех данных можно приступать к оформлению полисов. Зайдите в Страхование → ЕОСАГО → Новый полис.
Важно
На каждый полис нужно создавать отдельный расчёт. Система не начислит КВ, если вы оплатите 2 полиса по одному расчёту.
Шаг 1. Ввод номера автомобиля
Введите регистрационный знак в формате
а765мх 777. Если информация по автомобилю не найдена или номер отсутствует, нажмите Оформить полис без номера и внесите данные вручную.
Шаг 2. Проверка данных автомобиля
Проверьте, все ли данные автомобиля загрузились правильно. В базах данных Автокода могут быть ошибки — ответственность за правильность ввода лежит на вас.
Внимательно проверьте:
- регистрационный знак автомобиля
- марку и модель
- год выпуска и мощность
- VIN / номер кузова
DANGER
В страховых компаниях часто нельзя изменить данные автомобиля. Если они указаны неверно, деньги за оформленный полис не вернут.
Также проверьте документы автомобиля:
- ПТС — паспорт транспортного средства (формат А5)
- СТС — ламинированная карточка, выдаётся в ГИБДД
- ЭПТС — электронный паспорт ТС, выдаётся на новые автомобили (есть только номер, без серии)
Заполните дату выдачи ПТС/СТС/ЭПТС — она не хранится в Автокоде и вводится вручную.
Шаг 3. Данные водителей
Выберите тип полиса:
- С ограничением — на определённое число водителей
- Без ограничения — часто стоит значительно дороже, и страховые компании чаще отказывают
Заполните данные каждого водителя:
- Фамилия, Имя, Отчество — только русские буквы, пробелы и тире
- Пол
- Серия и номер прав
- Дата начала опыта — не может быть ранее наступления 18 лет
При необходимости заполните:
- Номер старого водительского удостоверения — если водитель менял ВУ, страховые автоматически найдут скидку по старым правам
- Номер и серию иностранного ВУ — в большинстве случаев страховые отказывают при оформлении через иностранные ВУ
Шаг 4. Данные страхователя и собственника
- Страхователь — тот, кто платит за полис и получает его на руки
- Собственник — владелец транспортного средства
Не путайте эти роли — страховая компания сверяет данные с базой. При несоответствии могут отказать в оформлении или оформить недействительный полис.
Нажмите Из водителя, чтобы скопировать данные из первого водителя.
Шаг 5. Дата начала, срок полиса и контакты
- Дата начала действия — если выбрана дата раньше 3 дней от текущей, компании могут предоставить расчёт, но отказать при оформлении. Возможно автоматическое изменение даты на +3 дня
- Срок страхования — по умолчанию 12 месяцев
- Электронная почта — при неверном адресе полис просто не придёт, придётся запрашивать его у СК
- Номер телефона — страховые оценивают риски по номеру. Несуществующий номер или телефон агента приведёт к отказу
После ввода данных нажмите Сохранить и рассчитать.
Шаг 6. Запуск расчёта
Нажмите Рассчитать — запрос будет отправлен в более чем 100 страховых компаний.
По результатам расчёта вы увидите варианты оформления: прямые страховые компании и СК через партнёров.
Выберите страховую компанию и нажмите Оформить.
TIP
Если нигде нет ни цены, ни кнопки «Оформить» — проверьте данные полиса на наличие ошибок и рассчитайте заново.
Шаг 7. Оформление полиса
После нажатия «Оформить» вы попадаете на экран проверки данных и получения платёжной ссылки.
Внимательно проверьте все данные — исправить их после оплаты можно только через страховую компанию, что обычно занимает дни и недели.
Нажмите Получить ссылку. Ссылка формируется за 1–2 минуты. Если ссылка не пришла — попробуйте позже или выберите другую СК.
WARNING
Ссылка на оплату действует корректно только в день получения.
Шаг 8. Переход к оплате
После получения ссылки нажмите Перейти к оформлению — вы попадёте на платёжную страницу страховой компании.
Скопируйте ссылку и перешлите её страхователю для оплаты, или введите данные карты страхователя и подтвердите оплату.
WARNING
По закону агенты не имеют права оплачивать полисы — только страхователи.
Где получить полис ОСАГО
Полис ОСАГО будет отправлен страховой компанией на указанную электронную почту в течение 5–30 минут после оплаты.
Кроме того, полис появится в личном кабинете в разделах:
- Почта — входящие письма от страховых компаний
- Документы — все оформленные полисы
TIP
Всегда указывайте почту правильно, иначе вы можете не получить полис.
Получение КВ
КВ начисляется автоматически в течение 5–30 минут после оплаты полиса.
Для вывода КВ на ваши реквизиты заполните заявку в разделе Инструменты → Получить КВ.
Введите сумму, которую хотите получить, и нажмите Получить выплату. Деньги поступят на счёт в ЛК выбранного платёжного партнёра от 10 минут до 2 рабочих дней.
WARNING
- Внимательно проверяйте реквизиты — при заблокированной карте или чужих реквизитах аккаунт может быть заблокирован
- Минимальная сумма вывода — 1 000 рублей
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