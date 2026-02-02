Инструкция по работе с сайтом АгентБрокер ​

Регистрация на сайте ​

Отношения между нами регулируются договором оферты. Зарегистрировавшись на сайте, вы заключаете с нами договор. Дополнительное подписание не требуется.

Зайдите на сайт agentbroker.ru и в правом верхнем углу нажмите Регистрация.

В появившемся окне:

введите адрес действующей электронной почты

придумайте и введите пароль

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нажмите кнопку Зарегистрироваться

Важно Изменить адрес электронной почты позже будет нельзя. Указывайте только действующую электронную почту, иначе профиль будет заблокирован автоматически.

Сразу после регистрации на почту будет отправлено письмо о том, что аккаунт успешно создан.

Авторизация и заполнение профиля ​

После регистрации откроется основная страница вашего профиля. Заполните личные данные и реквизиты в правом верхнем углу в разделе Профиль.

Заполнение личных данных необходимо для выплат КВ и проходимости полисов. Некоторые страховые компании запрашивают данные агентов (паспорт, ФИО, СНИЛС, ИНН) — если данные указаны, полисы будут одобрять чаще.

В разделе Профиль → Редактировать данные заполните все пустые поля и нажмите Сохранить.

В разделе Профиль → Заполнить реквизиты пройдите регистрацию у партнёра по выплатам (физлица/самозанятые) или внесите реквизиты своего ИП.

Важно Платёжные данные и личные данные агента должны совпадать. Нельзя указывать платёжные данные другого человека — в выплате КВ будет отказано и аккаунт может быть заблокирован.

Смена типа профиля ​

Вы можете поменять тип агента с физического лица на самозанятый, ИП или ООО.

TIP Выбрав тип агента Самозанятый/ИП/ООО, вы получите повышенную комиссию.

Для изменения зайдите в Профиль → Сменить способ получения выплат, выберите нужный тип агента и партнёра по выплатам, подтвердите выбор.

Оформление полиса ОСАГО ​

После заполнения всех данных можно приступать к оформлению полисов. Зайдите в Страхование → ЕОСАГО → Новый полис.

Важно На каждый полис нужно создавать отдельный расчёт. Система не начислит КВ, если вы оплатите 2 полиса по одному расчёту.

Шаг 1. Ввод номера автомобиля ​

Введите регистрационный знак в формате а765мх 777 . Если информация по автомобилю не найдена или номер отсутствует, нажмите Оформить полис без номера и внесите данные вручную.

Шаг 2. Проверка данных автомобиля ​

Проверьте, все ли данные автомобиля загрузились правильно. В базах данных Автокода могут быть ошибки — ответственность за правильность ввода лежит на вас.

Внимательно проверьте:

регистрационный знак автомобиля

марку и модель

год выпуска и мощность

VIN / номер кузова

DANGER В страховых компаниях часто нельзя изменить данные автомобиля. Если они указаны неверно, деньги за оформленный полис не вернут.

Также проверьте документы автомобиля:

ПТС — паспорт транспортного средства (формат А5)

— паспорт транспортного средства (формат А5) СТС — ламинированная карточка, выдаётся в ГИБДД

— ламинированная карточка, выдаётся в ГИБДД ЭПТС — электронный паспорт ТС, выдаётся на новые автомобили (есть только номер, без серии)

Заполните дату выдачи ПТС/СТС/ЭПТС — она не хранится в Автокоде и вводится вручную.

Шаг 3. Данные водителей ​

Выберите тип полиса:

С ограничением — на определённое число водителей

— на определённое число водителей Без ограничения — часто стоит значительно дороже, и страховые компании чаще отказывают

Заполните данные каждого водителя:

Фамилия, Имя, Отчество — только русские буквы, пробелы и тире

— только русские буквы, пробелы и тире Пол

Серия и номер прав

Дата начала опыта — не может быть ранее наступления 18 лет

При необходимости заполните:

Номер старого водительского удостоверения — если водитель менял ВУ, страховые автоматически найдут скидку по старым правам

— если водитель менял ВУ, страховые автоматически найдут скидку по старым правам Номер и серию иностранного ВУ — в большинстве случаев страховые отказывают при оформлении через иностранные ВУ

Шаг 4. Данные страхователя и собственника ​

Страхователь — тот, кто платит за полис и получает его на руки

— тот, кто платит за полис и получает его на руки Собственник — владелец транспортного средства

Не путайте эти роли — страховая компания сверяет данные с базой. При несоответствии могут отказать в оформлении или оформить недействительный полис.

Нажмите Из водителя, чтобы скопировать данные из первого водителя.

Шаг 5. Дата начала, срок полиса и контакты ​

Дата начала действия — если выбрана дата раньше 3 дней от текущей, компании могут предоставить расчёт, но отказать при оформлении. Возможно автоматическое изменение даты на +3 дня

— если выбрана дата раньше 3 дней от текущей, компании могут предоставить расчёт, но отказать при оформлении. Возможно автоматическое изменение даты на +3 дня Срок страхования — по умолчанию 12 месяцев

— по умолчанию 12 месяцев Электронная почта — при неверном адресе полис просто не придёт, придётся запрашивать его у СК

— при неверном адресе полис просто не придёт, придётся запрашивать его у СК Номер телефона — страховые оценивают риски по номеру. Несуществующий номер или телефон агента приведёт к отказу

После ввода данных нажмите Сохранить и рассчитать.

Шаг 6. Запуск расчёта ​

Нажмите Рассчитать — запрос будет отправлен в более чем 100 страховых компаний.

По результатам расчёта вы увидите варианты оформления: прямые страховые компании и СК через партнёров.

Выберите страховую компанию и нажмите Оформить.

TIP Если нигде нет ни цены, ни кнопки «Оформить» — проверьте данные полиса на наличие ошибок и рассчитайте заново.

Шаг 7. Оформление полиса ​

После нажатия «Оформить» вы попадаете на экран проверки данных и получения платёжной ссылки.

Внимательно проверьте все данные — исправить их после оплаты можно только через страховую компанию, что обычно занимает дни и недели.

Нажмите Получить ссылку. Ссылка формируется за 1–2 минуты. Если ссылка не пришла — попробуйте позже или выберите другую СК.

WARNING Ссылка на оплату действует корректно только в день получения.

Шаг 8. Переход к оплате ​

После получения ссылки нажмите Перейти к оформлению — вы попадёте на платёжную страницу страховой компании.

Скопируйте ссылку и перешлите её страхователю для оплаты, или введите данные карты страхователя и подтвердите оплату.

WARNING По закону агенты не имеют права оплачивать полисы — только страхователи.

Где получить полис ОСАГО ​

Полис ОСАГО будет отправлен страховой компанией на указанную электронную почту в течение 5–30 минут после оплаты.

Кроме того, полис появится в личном кабинете в разделах:

Почта — входящие письма от страховых компаний

— входящие письма от страховых компаний Документы — все оформленные полисы

TIP Всегда указывайте почту правильно, иначе вы можете не получить полис.

Получение КВ ​

КВ начисляется автоматически в течение 5–30 минут после оплаты полиса.

Для вывода КВ на ваши реквизиты заполните заявку в разделе Инструменты → Получить КВ.

Введите сумму, которую хотите получить, и нажмите Получить выплату. Деньги поступят на счёт в ЛК выбранного платёжного партнёра от 10 минут до 2 рабочих дней.

WARNING Внимательно проверяйте реквизиты — при заблокированной карте или чужих реквизитах аккаунт может быть заблокирован

Минимальная сумма вывода — 1 000 рублей

Техническая поддержка ​

Наша техническая поддержка всегда отвечает на обращения в чате. Если у вас появились вопросы — пишите, мы всегда поможем!