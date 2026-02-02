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Как сменить пароль в АгентБрокер

Сменить пароль можно из личного кабинета. В целях безопасности смена может требовать подтверждение по email.

1) Откройте настройки аккаунта

Зайдите в личный кабинет → НастройкиСменить пароль.

2) Заполните форму смены пароля

Обычно требуется:

  • Текущий (старый) пароль
  • Новый пароль
  • Подтверждение нового пароля

3) Подтвердите смену по email (если включено)

После отправки формы система может показать экран «Проверьте email».

Дальше:

  1. Откройте письмо «Подтверждение смены пароля»
  2. Нажмите «Подтвердить смену пароля»

Если это были не вы:

  • нажмите «Это не я! Отменить» (если есть такая кнопка в письме)
  • после этого рекомендуем сменить пароль от почты и включить 2FA

4) Войдите снова

После успешной смены пароля система может разлогинить все устройства (это нормально). Просто войдите заново с новым паролем.

Требования к паролю (рекомендуемые)

  • от 8 символов
  • буквы + цифры
  • уникальный пароль (не повторяйте пароли из других сервисов)

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