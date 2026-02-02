Как сменить пароль в АгентБрокер
Сменить пароль можно из личного кабинета. В целях безопасности смена может требовать подтверждение по email.
1) Откройте настройки аккаунта
Зайдите в личный кабинет → Настройки → Сменить пароль.
2) Заполните форму смены пароля
Обычно требуется:
- Текущий (старый) пароль
- Новый пароль
- Подтверждение нового пароля
3) Подтвердите смену по email (если включено)
После отправки формы система может показать экран «Проверьте email».
Дальше:
- Откройте письмо «Подтверждение смены пароля»
- Нажмите «Подтвердить смену пароля»
Если это были не вы:
- нажмите «Это не я! Отменить» (если есть такая кнопка в письме)
- после этого рекомендуем сменить пароль от почты и включить 2FA
4) Войдите снова
После успешной смены пароля система может разлогинить все устройства (это нормально). Просто войдите заново с новым паролем.
Требования к паролю (рекомендуемые)
- от 8 символов
- буквы + цифры
- уникальный пароль (не повторяйте пароли из других сервисов)