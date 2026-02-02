Как сменить пароль в АгентБрокер ​

Сменить пароль можно из личного кабинета. В целях безопасности смена может требовать подтверждение по email.

1) Откройте настройки аккаунта ​

Зайдите в личный кабинет → Настройки → Сменить пароль.

2) Заполните форму смены пароля ​

Обычно требуется:

Текущий (старый) пароль

Новый пароль

Подтверждение нового пароля

3) Подтвердите смену по email (если включено) ​

После отправки формы система может показать экран «Проверьте email».

Дальше:

Откройте письмо «Подтверждение смены пароля» Нажмите «Подтвердить смену пароля»

Если это были не вы:

нажмите «Это не я! Отменить» (если есть такая кнопка в письме)

(если есть такая кнопка в письме) после этого рекомендуем сменить пароль от почты и включить 2FA

4) Войдите снова ​

После успешной смены пароля система может разлогинить все устройства (это нормально). Просто войдите заново с новым паролем.

Требования к паролю (рекомендуемые) ​