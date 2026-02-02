Публичная оферта ​

Дата размещения: 12.05.2025Версия 1.0.1252

АгентБрокер, именуемый в дальнейшем "Заказчик", предлагает заключить договор на оказание услуг (далее – "Договор") любому физическому или юридическому лицу, а также индивидуальному предпринимателю (далее – "Исполнитель"), зарегистрированному на территории Российской Федерации.

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем договоре возмездного оказания услуг, если из текста прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:

«API Заказчика» - интерфейс программирования приложений, разработанный и принадлежащий Заказчику, который позволяет использовать все или некоторые функции Сервиса посредством готовых команд и иных действий, описанных в документации к такому интерфейсу, и который позволяет осуществить взаимодействие информационной системы, в том числе сайта в сети Интернет или программы для ЭВМ (включая мобильное приложение), Исполнителя и Сервиса (его функций) в объеме, определенном Заказчиком.

«Договор» - настоящий договор возмездного оказания услуг.

«Заказчик» - АгентБрокер

«Исполнитель» - полностью дееспособное физическое лицо-гражданин и резидент Российской Федерации, применяющее специальный налоговый режим в рамках Федерального Закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ либо юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, заключившее(-ий) с Заказчиком Договор.

«Контрагент» - лицо, зарегистрировавшееся в Сервисе через Реферальную ссылку Исполнителя или с использованием его промокода, и выразившее интерес к заключению Договора с Заказчиком.

«Личный кабинет» - совокупность защищенных страниц сайта, размещенного по адресу https://agentbroker.ru , доступ к которым осуществляется по Учетным данным.

«Подтвержденный Пользователь» - пользователь, данные и информация о котором были подтверждены Заказчиком или третьими лицами - партнёрами Заказчика после совершения Пользователем перехода на Сервис или после предоставления Исполнителем информации о Пользователе с использованием Личного кабинета. Подтверждение данных и информации о таком Пользователе третьими лицами - партнёрами Заказчика может осуществляться, в том числе, путем подтверждения отклика Пользователя на размещенные на Сервисе предложения третьих лиц.

«Платформа» — это совокупность технических решений Заказчика (включая Сервис, Личный кабинет, API, мобильное приложение и сайт), обеспечивающих взаимодействие Сторон, исполнение настоящей Оферты и оказание Услуг.

«Плательщик налога на профессиональный доход (НПД)» — физическое лицо, зарегистрированное в качестве самозанятого в соответствии с Федеральным законом № 422‑ФЗ от 27.11.2018, уплачивающее налог на профессиональный доход и не имеющее наёмных сотрудников.

«Пользователь»- физическое лицо, использующее сеть Интернет.

«Рекламные Материалы» - текстовая, графическая и иная информация, включая баннеры, гиперссылки, текстово-графические блоки, интерактивные элементы, программный код, а также любые их сочетания в любом формате, предназначенная для размещения в сети Интернет и (или) программах для ЭВМ (включая мобильные приложения), содержащая в себе гиперссылку либо программный код, обеспечивающие либо переход Пользователя на Сервис, либо использование Сервиса без перехода с сайта или программы для ЭВМ (включая мобильное приложение), на котором такая информация была размещена, и позволяющие определить Пользователя осуществившего переход на Сервис или использование Сервиса указанным способом, и Исполнителя.

«Реферальная ссылка»- гиперссылка, обеспечивающая переход Пользователя на Сервис и позволяющая определить Пользователя, осуществившего переход на Сервис, и Исполнителя, для которого данная ссылка была сгенерирована Заказчиком.

«Сервис» Информационные ресурсы Заказчика, включая, но не ограничиваясь, мобильное приложение Заказчика и сайт в сети Интернет в пределах доменной зоны agentbroker.ru, предназначенные для получения информации о предложениях третьих лиц по ОСАГО, КАСКО, ВЗР, Ипотеки, Страхование от Коронавируса об описаниях таких третьих лиц и возможности получения иных информации, предложений и услуг Заказчика и третьих лиц.

«Стороны» Заказчик и Исполнитель.

«Учетные данные» - данные для авторизации Исполнителя в Личном кабинете.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися в сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

1.3. Название заголовков (статей) Договора предназначены исключительно для удобства пользования текстом Договора и буквального юридического значения не имеют.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Текст Договора постоянно размещен в сети Интернет по адресу https://agentbroker.ru/wiki/lk/oferta и доступен любому лицу, желающему заключить Договор.

2.2. Факт нажатия кнопки «Зарегистрироваться» и установка галочки в чекбоксе с текстом «Я принимаю условия Оферты и Политики конфиденциальности» перед формированием Личного кабинета Исполнителя признается Сторонами акцептом. С момента акцепта Договор считается заключённым. Исполнитель принимает его условия в полном объёме, без оговорок и исключений.

В момент акцепта Договора Исполнителю присваивается индивидуальный идентификатор(id) и открывается возможность входа в Личный кабинет, для входа в Личный кабинет Исполнитель устанавливает логин и пароль.

Стороны согласовали, что логин (имя доступа – e-mail-адрес Исполнителя) и пароль (код доступа), указанные Исполнителем при регистрации на Платформе и входе в Личный кабинет в совокупности составляют аналог собственноручной подписи Исполнителя, как это установлено пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стороны подтверждают, что данный Договор не является трудовым или/и агентским. Исполнитель не включается в штат работников Заказчика, на Исполнителя не распространяются локальные трудовые акты Заказчика. Исполнитель не получает прав, льгот и компенсаций, предусмотренных действующим трудовым законодательством для работников, выполняющих свою работу по трудовому договору.

Исполнитель подтверждает, что ознакомился и согласен с Политикой конфиденциальности, размещённой по адресу: https://agentbroker.ru/wiki/lk/privacy, включая условия обработки cookies и взаимодействия с третьими лицами.

2.2.1. Принимая условия настоящей Оферты, Исполнитель заверяет, что:

обладает полной правоспособностью на заключение и исполнение Договора;

не состоит в трудовых отношениях, препятствующих исполнению Договора;

получил все необходимые согласия и разрешения, если они требуются;

-действия Исполнителя не нарушают обязательства перед третьими лицами.

2.3. Заказчик вправе запросить документы, подтверждающие сведения, указанные Исполнителем в личном профиле при заключении Договора.

2.4. Заказчик вправе отказаться от Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков в случае внесения Исполнителем недостоверных сведений в личном профиле при заключении Договора.

2.5. Заключая Договор, Исполнитель дает согласие на получение от Заказчика и его уполномоченных лиц сообщений рекламного характера на указанные Исполнителем в Личном кабинете адреса электронной почты и номера телефонов. Исполнитель может в любой момент отказаться от получения таких сообщений, следуя инструкциям, указанным в таких сообщениях.

2.6. Заключая Договор, Исполнитель дает согласие на передачу и дальнейшую обработку персональных данных Исполнителя, его представителей и лиц, участвующих в оказании услуг, третьим лицам-партнёрам Заказчика в целях определения Подтвержденных Пользователей, выполнения обязательств Заказчика перед такими третьими лицами-партнёрами Заказчика, а также для осуществления прав и законных интересов Заказчика и третьих лиц.

2.7. Заказчик вправе отказать в заключении договора на основании Оферты при отсутствии технической возможности.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по продвижению Сервиса, а Заказчик обязуется принять и оплатить такие услуги.

3.2. Услуги по продвижению Сервиса заключаются в предоставлении Заказчику информации о Подтвержденных Пользователях, заинтересованных в получении информации, предложений и услуг Заказчика и третьих лиц посредством Сервиса.

3.3. При оказании услуг Исполнитель вправе осуществлять следующие действия:

3.3.1 Предоставление Реферальной ссылки Пользователям, заинтересованным в получении информации, предложений и услуг Заказчика и третьих лиц посредством Сервиса;

3.3.2. Размещение Рекламных Материалов на сайте Исполнителя, либо на сайте, администратором которого является Исполнитель, либо на сайте третьих лиц-партнёров Исполнителя, и (или) в мобильном приложении (программе для ЭВМ), правообладателем которого либо лицом, уполномоченным на такое размещение, является Исполнитель либо третье лицо-партнёр Исполнителя;

3.3.3. Использование API Заказчика как в собственных сервисах Исполнителя либо сервисах третьих лиц-партнёров Исполнителя для их размещения указанными в пункте 3.3.2 Условий способами, так и в интерфейсах программирования, созданными для третьих лиц-партнёров Исполнителя или третьими лицами-партнёрами Исполнителя;

3.3.4. Заполнение специальных форм в Личном кабинете.

3.4. Услуги оказываются в течение срока действия Договора.

3.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц в процессе оказания услуг по Договору, но только при условии соблюдения всех требований действующего законодательства Российской Федерации, включая надлежащее оформление правоотношений с такими третьими лицами.

3.5.1. Исполнитель подтверждает соответствие критериям, указанным в определении «Плательщик налога на профессиональный доход (НПД)» в пункте 1.1 настоящего Договора.

3.6. Сервис является результатом интеллектуальной деятельности Заказчика и защищается законодательством Российской Федерации о защите интеллектуальной собственности и нормами международного права, все исключительные права на Сервис, сопровождающие его материалы и любые его копии, принадлежат Заказчику. Право использования Сервиса предоставляется Исполнителю исключительно на условиях и в объеме, оговоренных настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Исполнитель обязан оказать услуги по Договору в строгом соответствии с Договором. В случае привлечения Исполнителем к оказаниям услуг третьих лиц, Исполнитель остается ответственным перед Заказчика за действия таких третьих лиц как за свои собственные.

4.2. При оказании услуг по Договору Исполнитель обязуется использовать Личный кабинет, в котором Исполнителю предоставляются Реферальная ссылка, необходимые для указанных в пункте 3.3.4 Договора действий формы, а также другая информация по усмотрению Заказчика, в том числе Рекламные Материалы или документация к API Заказчика, которые могут быть также направлены на адрес электронной почты Исполнителя.

4.3. Исполнитель гарантирует, что указанные в пункте 3.3.2 Договора сайт и (или) в мобильное приложение (программа для ЭВМ), а также указанные в пункте 3.3.3 Договора сервисы, равно как и их контент, не нарушают действующее законодательство Российской Федерации, применимое в отношении такого сайта и (или) мобильного приложения (программы для ЭВМ) право, а также права третьих лиц.

4.4. Исполнитель гарантирует, что указанные в пункте 3.3.4 Договора действия не нарушают действующее законодательство Российской Федерации, включая законодательство о персональных данных, а также права и законные интересы Пользователей и третьих лиц.

4.5. При осуществлении указанных в пункте 3.3.4 Договора действий Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику посредством Личного кабинета достоверные, неискаженные данные и информацию, без содержания в таких данных и информации каких-либо ошибок, в том числе орфографических.

4.6. Исполнитель обязуется довести до сведения Контрагента информацию о том, что Сервис предоставляется Заказчиком, либо о том, что информация о Пользователе будет передана и использована Заказчиком и его партнёрами, с обязательным получением согласия Пользователя на передачу и обработку его персональных данных в целях предоставления Сервиса, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случае, если это применимо в определенных обстоятельствах, Исполнитель вправе использовать следующий текст, уведомляющий Пользователей о передаче их информации Заказчику:

« Предоставление вами информации означает ваше согласие с тем, что такая информация будет передана и использована АгентБрокер на условиях Политики конфиденциальности предназначенного для получения информации о предложениях третьих лиц по ОСАГО, КАСКО, ИПОТЕКА, ВЗР и возможности получения иных информации, предложений и услуг. »

4.7. Стороны согласовали, что для целей Договора не будут учитываться Подтвержденные Пользователи, если:

4.7.1. Они созданы искусственно в результате технических ошибок или программной имитации;

4.7.2. Действия Исполнителя были недобросовестными;

4.7.3. Пользователь отказался от услуг или дал некорректные сведения;

4.7.4. Заказчик имеет право уменьшить объем оказанных услуг в следующих периодах, а также применить штрафные санкции к Исполнителю в размере до 2-кратной суммы вознаграждения за некорректно подтверждённых Пользователей.

4.8. Исполнитель не уполномочен действовать в качестве сотрудника Заказчика и/или от имени Заказчика при взаимодействии с третьими лицами. Исполнитель не вправе использовать товарные знаки Заказчика, элементы фирменного стиля Личного кабинета и Сервиса, а также иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности Заказчика, без предварительного отдельного письменного разрешения Заказчика. Исполнитель не вправе осуществлять действия, которые нарушают или создают угрозу нарушения прав Заказчика или его партнёров.

4.9. Услуги считаются оказанными в надлежащем качестве при соблюдении Исполнителем обязательств по Договору.

4.10. По запросу Исполнителя, направленному Заказчику, доступ к Личному кабинету для целей исполнения Договора, не связанных с целями заключения Договора, может осуществляться по доменному имени, указанному Исполнителем в таком запросе. Такой доступ предоставляется Заказчиком без взимания дополнительной платы в соответствии с предоставленными Заказчиком инструкциями. При этом Заказчик остается обладателем информации, содержащейся в Личном кабинете, и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, содержащиеся в Личном кабинете, за исключением прав на материалы, переданные Заказчику для целей такого доступа. В последнем случае Стороны определили, что использование переданных Исполнителем материалов для указанной цели осуществляется с согласия Исполнителя. Отдельными договорами, в том числе возмездными, между Заказчиком и Исполнителем, при условии предоставления доступа к Личному кабинету указанным в настоящем пункте способом, может быть предусмотрено осуществление Заказчиком настройки определенных функций Личного кабинета по заданию Исполнителя.

4.11. При оказании услуг по Договору Исполнитель обязуется получить от Пользователей согласие на получение рекламы по номеру телефона, адресу электронной почты и иным средствам коммуникации, от Заказчика и его партнеров.

4.12. Стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ о маркировке интернет-рекламы и обязуются передавать сведения об оказываемых рекламных услугах оператору рекламных данных (ОРД) в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30.05.2022 №1362-р.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

5.1. Отчетным документом, подтверждающим оказание услуг Исполнителем признается Акт оказанных услуг. Акт оказанных услуг формируется в автоматическом режиме по факту подтверждения Исполнителем информации о количестве Подтвержденных Пользователей.

5.2. Акт оказанных услуг формируется 1 числа следующего месяца и отображается в Личном кабинете Исполнителя в электронной форме.

5.3. Если в течение 1 (одного) рабочего дня с даты формирования и размещения Акта об оказанных услугах в личном кабинете Исполнителя Заказчик не получил от Исполнителя мотивированные возражения относительно содержания акта, то акт считается принятым Исполнителем без возражений, а услуги – оказанными в объеме, указанном в акте.

5.4. Стороны согласовали, что односторонний Акт об оказанных услугах, направленный Заказчиком и/или размещенный в Личном кабинете Исполнителя, признается Сторонами документом, равнозначным документу на бумажном носителе.

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Вознаграждение Исполнителя по Договору рассчитывается исходя из количества Подтвержденных Пользователей.

6.2. Исполнитель обязуется заполнить достоверные данные и реквизиты и подтвердить номер телефона в Личном кабинете на сайте Заказчика, в ином случае Заказчик не несет каких-либо финансовых обязательств по причине невозможности выполнить таковые.

6.3. Вознаграждение Исполнителя за 1 (одного) Подтвержденного Пользователя публикуется Заказчиком в Личном кабинете по адресу: https://agentbroker.ru/commission

6.4. Стороны согласовали, что размер вознаграждения, определяемый в соответствии с пунктом 6.3 Договора, Заказчиком могут быть внесены изменения в отношении вознаграждения Исполнителя в одностороннем порядке, о чём Заказчик уведомляет Исполнителя по указанному Исполнителем адресу электронной почты или посредством Личного кабинета за 1 (один) календарный день до внесения таких изменений.

6.4.1. Все суммы вознаграждения, выплачиваемые Заказчиком Исполнителю, указываются без учета налога на профессиональный доход. Исполнитель обязуется самостоятельно исчислить и уплатить НПД в соответствии с действующим законодательством.

6.4.2. В случае непередачи чека по налоговому режиму «НПД» в течение 3 рабочих дней после выплаты, Заказчик вправе удержать штраф в размере 30% от суммы, по которой не был предоставлен чек.

6.5. В случае несогласия Исполнителя с указанными в пункте 6.4 Договора изменениями, Исполнитель обязуется приостановить оказание услуг по Договору и направить Заказчику уведомление о несогласии с названными изменениями не позднее дня внесения таких изменений.

6.6. Продолжение оказания услуг Исполнителем после внесения указанных в пункте 6.4 Договора изменений относительно вознаграждения Исполнителя, означает согласие Исполнителя с такими изменениями.

6.7. Стороны согласовали, что общая сумма вознаграждения Исполнителя рассчитывается исходя из данных, указанных на страницах отчетности Исполнителя в Личном кабинете, размещенных по адресам: agentbroker.ru/dashboard и agentbroker.ru/payment .

6.7.1. В случае несогласия с начислениями или содержанием Акта, Исполнитель вправе подать письменные возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента публикации Акта в Личном кабинете. По истечении указанного срока претензии по начислениям не принимаются.

6.8. В случаях и при условиях, определенных Заказчиком и доведенных до сведения Исполнителя в виде уведомления в Личном кабинете, и при выполнении таких условий Исполнителем, Заказчик выплачивает Исполнителю поощрительную выплату в размере, указанном в соответствующих условиях, и которая не влияет на вознаграждение за 1 (одного) Подтвержденного Пользователя по Договору.

6.9. Сумма вознаграждения, подлежащая уплате Исполнителю, отражается во вкладке agentbroker.ru/dashboard .

6.10. Сумма вознаграждения, подлежащая уплате Исполнителю, выплачивается в автоматическом режиме по заявке Исполнителя. Исполнитель осуществляет списание подлежащей выплате суммы вознаграждения посредством применения сервисов банков – партнеров Заказчика в личном кабинете на странице https://agentbroker.ru/payment/create , нажатием кнопки "получить выплату". Исполнитель должен самостоятельно осуществить заказ выплаты вознаграждения

В целях настоящего пункта порог списания вознаграждения устанавливается для Исполнителя в следующем размере: 1000 (одна тысяча) рублей.

6.11. Для Исполнителей выплата осуществляется в течение 2 рабочих дней после формирования запроса в Личном кабинете, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.12. Заказчик оставляет за собой право осуществлять выплату вознаграждения в срок до 30 рабочих дней в исключительных случаях, например, при сбоях у платёжных систем, необходимости проведения дополнительных проверок или при возникновении технических сбоев.

6.13. Обязательства Заказчика по выплате вознаграждения Исполнителю считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.14. Заказчик может использовать различные средства технологических партнеров для осуществления выплат вознаграждения.

6.15. Заказчик имеет право привлекать третьих лиц для осуществления выплат вознаграждения.

6.16. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменять условия проведения выплат вознаграждения: размер вознаграждения, сроки, а также любые другие условия.

6.17. Заказчик не несет ответственность при потере или компрометации Исполнителем доступов в Личный кабинет на сайте Исполнителя, доступа или компрометации номера мобильного телефона Исполнителя, что привело к потере денежных средств или иным затратам со стороны Исполнителя либо иных третьих лиц.

Технические условия выплат

6.18. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.19. Вознаграждение Исполнителя начисляется за каждого Подтвержденного Пользователя при условии, что привлечение такого Пользователя было совершено с использованием Реферальных ссылок или инструментов Сервиса и без нарушений Договора.

6.20. Срок начисления вознаграждения Исполнителя зависит от условий партнеров Заказчика, но в любом случае не может превышать 60 календарных дней с момента подтверждения Пользователя.

6.21. Заказчик вправе удерживать и списывать комиссии и иные сборы за вывод средств из Личного кабинета Исполнителя. Размер сборов доводится до Исполнителя в его Личном кабинете на Сервисе.

Особенности расчетов с физическими лицами

6.22. Для Исполнителей-физических лиц, не применяющих специальные налоговые режимы, Заказчик удерживает НДФЛ в размере 13% с суммы вознаграждения, выплачиваемого Исполнителю.

6.23. Исполнитель, использующий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обязуется направить Заказчику чек в электронном виде, сформированный на основании информации из Личного кабинета в размере денежных средств, которые Исполнитель получает от Заказчика. При использовании сервисов-посредников для сотрудничества с самозанятыми, такой чек формируется и направляется в адрес Заказчика автоматически.

6.24. Перед выплатой вознаграждения Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о применяемом налоговом режиме. В противном случае Заказчик вправе приостановить выплату до получения таких сведений.

Особенности расчетов с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

6.25. Перед выплатой вознаграждения Исполнитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязуется сообщить Заказчику ставку НДС, которая им применяется. В противном случае Заказчик вправе приостановить выплату до получения таких сведений.

6.26. Начисление НДС на сумму вознаграждения определяется по системе налогообложения Исполнителя и размера выручки на отчетную дату. Сумма НДС включается в сумму вознаграждения Исполнителя. Счет-фактуры Заказчик не формирует.

6.27. При выплате вознаграждения юридическим лицам-нерезидентам, Заказчик вправе из суммы вознаграждения удерживать соответствующие суммы налогов и сборов, предусмотренных международными нормативными актами в сфере налогообложения, а также иные комиссии, подлежащие уплате для перевода денежных средств в адрес такого юридического лица.

Плата за поддержание неактивных аккаунтов

6.28. Аккаунт Исполнителя с начисленным и не запрошенным к выводу вознаграждением по прошествии 12 календарных месяцев с момента последнего входа Исполнителем в Личный кабинет или совершения привлечения Подтвержденного Пользователя признается неактивным.

6.29. С даты признания аккаунта неактивным Заказчик ежемесячно удерживает с лицевого счета Исполнителя плату за поддержание аккаунта в информационной системе Заказчика и обработку данных Исполнителя (в т.ч. совершенных им действий по привлечению Подтвержденных Пользователей).

6.30. Размер ежемесячной платы составляет 2000 рублей. Плата удерживается только при наличии средств на лицевом счете Исполнителя. Если средств недостаточно, удерживается весь остаток. Дополнительных обязательств у Исполнителя не возникает.

6.31. При достижении нулевого баланса удержания прекращаются. Аккаунт может быть удален Заказчиком по истечении 3 месяцев с даты последней активности. Исполнитель вправе подать запрос на восстановление аккаунта через службу поддержки. Возврат ранее удержанных сумм не осуществляется.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Совершать разумные действия, направленные на обеспечение работоспособности сайта, информировать Исполнителя о возможных изменениях в работе сайта посредством сайта либо иными способами, если информирование посредством сайта является технически невозможным. 7.1.2. В случае выполнения действий Исполнителем, направленных на регистрацию, осуществить регистрацию Исполнителя и присвоить идентификатор.

7.2. Заказчик вправе:

7.2.1. Требовать от Исполнителя прекратить любые действия, которые вводят либо могут ввести клиентов в заблуждение относительно характера сайта, а также иные действия, нарушающие законодательство Российской Федерации и/или права и законные интересы третьих лиц. В случае формирования такого требования Исполнитель обязан прекратить такие действия незамедлительно.

7.2.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Исполнителем настоящего Договора. Исполнитель согласен на удержание штрафа Заказчиком в одностороннем порядке. При отсутствии возможности удержать начисленные штрафы Заказчик вправе взыскать их в судебном порядке.

7.2.3. В одностороннем порядке и безусловно расторгнуть по своей инициативе данный Договор, предупредив об этом Исполнителя по электронной почте, указанной в рамках Личного кабинета, либо иным образом с использованием средств Платформы. Стороны согласны, что предварительное уведомление для расторжения Договора в рамках настоящего пункта не требуется.

7.2.4. Самостоятельно определить техническое решение для осуществления выплат в адрес Исполнителя в порядке и размере, установленных в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

7.2.5. Запрашивать у Исполнителя подтверждение данных, заполняемых в Сервисе, в том числе данных третьих лиц. При непредставлении Исполнителем подтверждающих документов, Заказчик вправе не учитывать Пользователей как подтвержденных, соответственно, не начислять вознаграждение за таких Пользователей.

7.3. Исполнитель обязан:

7.3.1 Исполнитель обязан нести единоличную и полную ответственность за все используемые им средства и ресурсы при привлечении клиентов, включая соблюдение законодательства о рекламе, защите персональных данных и запрет на спам.

7.3.2. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях сбоев, неточностей и ошибок в работе сайта.

7.3.3. Соблюдать права третьих лиц, в том числе несовершеннолетних. Воздержаться от рассылок электронных писем и иных сообщений пользователям сети Интернет без их на то согласия или от осуществления ненадлежащей рекламы, спама, информации, нарушающей законодательство.

7.3.4. Воздержаться от упоминания в рассылках электронных писем недостоверной информации о Заказчике. Распространение недостоверной информации является основанием для немедленного расторжения Договора между Исполнителем и Заказчиком. В случае сомнений, достоверность информации о Платформе и/или Объектах определяется Заказчиком.

7.3.5. Самостоятельно обеспечивать сохранность своего логина и пароля, мобильного телефона и почты, на которые зарегистрирован доступ в Личный кабинет на сайте Заказчика, не предоставлять доступ к указанным данным любым третьим лицам.

7.3.6. Предоставлять достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию, а также информацию в разделах “Профиль”, “Реквизиты” в актуальном состоянии.

7.3.7. Воздержаться от использования домены, названия которых созвучны названиям ресурсов Заказчика, а также названиям ресурсов, представленных в сервисе поиска услуг Заказчика либо услуг рекламодателей Заказчика.

7.3.8. Воздержаться от использования коммерческого обозначения, логотипа, бренда, доменного имени и/или иных средств индивидуализации Заказчика для привлечения клиентов посредством систем контекстной рекламы. Под брендом в рамках данного Договора следует понимать любое написание наименований АГЕНТБРОКЕР, включая транслитерацию на иных языках.

7.3.9. Воздерживаться от совершения действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также любых действий, вводящих клиента в заблуждение относительно функциональных возможностей, способа работы и потребительских свойств сайта, а также действий, в результате совершения которых может быть нанесен вред деловой репутации Заказчика и/или Заказчик может быть вовлечен в судебные разбирательства, предметом которых в том числе, но не ограничиваясь, являются споры о правах на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, споры с потребителями, споры с государственными органами, а также необходимости получения Исполнителем разрешений на осуществление деятельности.

7.3.10. Воздержаться от совершения действий, направленных на причинение ущерба целостности и/или работоспособности сайта, а также действий, результатом которых может стать причинение ущерба целостности и/или работоспособности сайта, в том числе, но не ограничиваясь, действий, направленных на фальсификацию данных Личного кабинета, а также совершение иных действий способами, прямо и предварительно не разрешенными Заказчиком, а также совершение действий, не предусмотренных интерфейсными решениями пользовательского Личного кабинета, включая, но не ограничиваясь, использование вредоносного программного обеспечения, шпионских и троянских программ.

7.3.11. Не создавать нагрузку на сайт если такая нагрузка становится результатом намерения использовать сайт не по ее прямому назначению.

7.3.12. Проверять на корректность и идентичность информацию, которую вносят клиенты при оформлении документов в рамках сайта.

7.3.13. Самостоятельно отслеживать информацию относительно вознаграждения, причитающегося в рамках настоящего Договора, а также иной информации, касающейся порядка и результатов использования сайта. В случае обнаружения несоответствия/не начисления вознаграждения, Исполнитель вправе обратиться в техническую поддержку Заказчика для начисления вознаграждения, но не позднее месяца следующим за месяцем оплаты полиса. В случае обнаружения несоответствия за рамками указанного в настоящем пункте срока, вознаграждение пересчету не подлежит и Исполнитель не вправе требовать его увеличения.

7.3.14. Принимая условия Договора, Исполнитель понимает и подтверждает, что:

7.3.14.1. Самостоятельно и за свой счет ведет предпринимательскую деятельность;

7.3.14.2. Соблюдает действующие правила о регистрации и постановке на налоговый учет;

7.3.14.3. Ведет учет своей деятельности и самостоятельно уплачивает установленные налоги и сборы;

7.3.14.4. Самостоятельно осуществляет представление всей необходимой отчетности в налоговые и иных государственных органы;

7.3.14.5. Самостоятельно оплачивает все необходимые налоговые и иные отчисления согласно налоговому законодательству РФ.

7.3.15. Во избежание сомнений Стороны подтверждают, что Заказчик не является налоговым агентом Исполнителя.

7.4. Исполнитель вправе направлять запросы на предоставление консультации по работе сервиса. Консультации оказываются в Лайф-чатах с 09–00 до 21–00 (время московское) в рабочие дни, а также посредством электронной почты, которую Исполнитель указывает в момент регистрации и создания своего Личного кабинета. Исполнитель понимает, что Заказчик не гарантирует определенных сроков ответа на запросы, а также не может гарантировать удовлетворенность Исполнителя качеством консультаций и их результатом.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Каждая Сторона обязуется не раскрывать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны конфиденциальную информацию, полученную при исполнении Оферты.

8.2. К конфиденциальной информации относятся условия взаимодействия Сторон, данные Контрагентов, отчётность, техническая информация о Платформе и иные сведения, явно обозначенные как конфиденциальные.

8.3. Обязательства по конфиденциальности не распространяются на случаи раскрытия по закону, по требованию суда или государственных органов.

8.4. Обязанность по сохранению конфиденциальности действует в течение 3 (трёх) лет с момента окончания действия Оферты.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае, когда нарушение Исполнителем обязательств по Договору привело к возникновению ущерба у Заказчика, включая, но не ограничиваясь, штрафы, неустойки и взыскания в административном, гражданско-правовом и судебном порядке, Исполнитель компенсирует Заказчику такой ущерб.

9.3. Без ущерба положениям пункта 9.2 Договора Исполнитель обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать любые претензии и споры (если иное не предусмотрено действующим законодательством), как внесудебные, досудебные, так и в судебном порядке, которые возникли по причине нарушения Исполнителем обязательств по Договору, с обязательным уведомлением Заказчика о ходе такого урегулирования и предварительным информированием Заказчика о предполагаемых шагах для урегулирования.

9.4. Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, возникшие в связи с отсутствием уведомления или несвоевременным уведомлением Заказчика об изменении статуса Исполнителя в качестве налогоплательщика, если это влияет на обязательства Заказчика по исчислению, удержанию, выставлению и/или уплате налога или иных обязательных платежей.

9.5. В случае нарушения Исполнителем п. 4.11. Договора, все негативные последствия, в том числе возможные финансовые издержки, несет Исполнитель.

9.6. Заказчик не несет ответственности за действия или бездействие третьих лиц, привлеченных Исполнителем для оказания услуг по настоящему Договору, а также за результаты взаимодействия Исполнителя с такими лицами.

9.7. В случае утраты Исполнителем права на применение НПД (в том числе из-за превышения установленного лимита дохода, нарушения условий применения, отсутствия регистрации в приложении «Мой налог» и т.п.), а также в случае непредставления чека через приложение «Мой налог», Исполнитель обязуется:

возместить Заказчику все расходы, убытки, штрафы и налоги, возникшие в связи с необходимостью признания Заказчика налоговым агентом;

урегулировать претензии налоговых органов к Заказчику, вызванные действиями или бездействием Исполнителя.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты его заключения в порядке, указанном в разделе 2 Договора, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие до даты заключения Договора в случае, когда Исполнитель фактически начал оказывать услуги по Договору с использованием Личного кабинета до заключения Договора в порядке, указанном в пункте 2.2 Договора, при этом расчеты Сторон по Договору осуществляются (а возмездность оказания услуг по Договору возникает) только при условии заключения Договора в установленном порядке, и действует до 31 декабря того года, в котором он был заключен.

10.2. Стороны согласовали, что Договор считается продленным на срок, равный 1 (одному) календарному году, если ни одна из Сторон не направит уведомление об отказе от продления Договора не позднее 10 (десяти) календарных дней до окончания срока действия Договора. Количество продлений не ограничено.

10.3. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любой момент путем уведомления Исполнителя по электронной почте.

10.5. При досрочном прекращении действия Договора Стороны производят расчеты в порядке, установленном Договором.

10.6. Положения раздела 8 Договора действуют в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия Договора.

10.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить выплату вознаграждения и прекратить взаимодействие с Исполнителем в случае утраты последним статуса плательщика налога на профессиональный доход.

11. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. Сторона, у которой возникли претензии и/или разногласия, направляет другой Стороне претензию в порядке, указанном в разделе 12 Договора. Претензия должна содержать суть предъявляемого требования и доказательства, подтверждающие требование.

11.2. Если ответ на претензию, указанную в пункте 11.1 Договора, не будет получен направившей претензию Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения другой Стороной соответствующей претензии, либо если Стороны не придут к соглашению по возникшим претензиям и/или разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.

11.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, землетрясение, шторм, оседание почвы, и иные явления природы, война или военные действия и иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства), возникших после заключения Договора (форс мажор). 12.2. Сторона, не выполнившая свои обязательства по настоящему договору в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, должна уведомить другую сторону в течение 7 календарных дней о наступлении таких обстоятельств с обязательным документальным подтверждением, выданным компетентным органом.

13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора, при этом такие изменения вступают в силу в момент опубликования новой версии Договора в сети Интернет по адресу https://agentbroker.ru/wiki/lk/oferta .

13.2. Продолжение оказания Исполнителем услуг по Договору будет означать согласие Исполнителя с условиями новой версии Договора. В случае, если Исполнитель не согласен с условиями новой версии Договора, он обязан прекратить оказание услуг по Договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе каким-либо образом передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, если иное не предусмотрено Договором.

14.2. Стороны признают, что все сообщения и документы, направленные с адресов электронной почты Сторон, считаются направленными и подписанными Сторонами, кроме случаев, когда в таких сообщениях прямо не указано обратное. Обязанность по определению достоверности адреса электронной почты, указанного в полученном одной Стороной сообщении (электронном письме), лежит на другой Стороне, получившей такое сообщение (электронное письмо), при этом при определении достоверности адреса электронной почты такая другая Сторона также обязана проверить техническую информацию, включая служебные заголовки полученного сообщения (электронного письма).

14.3. За исключением прямо предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации случаев все уведомления, сообщения и документы в рамках исполнения Сторонами обязательств, возникших из Договора, должны быть направлены и считаются полученными Сторонами в случае направления их по электронной почте с адреса одной из Сторон на адрес другой. Адресами электронной почты Сторон считаются:

14.3.1. для Исполнителя: адрес электронной почты, указанный Исполнителем в Личном кабинете;

14.3.2. для Заказчика: sergey@agentbroker.ru, info@agentbroker.ru

14.4. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений и информации, необходимых для доступа к электронной почте, указанной в пункте 14.3 Договора. Стороны самостоятельно определяют порядок ограничения доступа к информации, необходимой для доступа к электронной почте, указанной в пункте 14.3 Договора.

14.5. Сканированные и фото-копии всех документов, относящихся к Договору, приравниваются Сторонами к оригиналам таких документов до тех пор, пока такие оригиналы не будут предъявлены запросившему лицу.

14.6. Приложения, дополнения и иные юридически значимые сообщения, а также сообщения по поводу порядка оказания услуг по Договору в электронной форме, являются действительными и имеют юридическую силу при соблюдении условий, указанных в пунктах 14.2 и 14.3 Договора, если Договором не предусмотрено иное.

14.7. Стороны заявляют, что придерживаются политики полной нетерпимости к коррупции. Ни одна из Сторон не допускает и не будет допускать действий, квалифицируемых как дача или получение взятки, коммерческий подкуп или иное незаконное вознаграждение.

15. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

ООО Агентброкер

ОГРН:

1217700009780

от 19 января 2021 г.

ИНН/КПП:

7751190950 / 775101001

Юридический адрес:

108836, город Москва, 3-Я Нововатутинская ул, д. 9