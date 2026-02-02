Тема

На сайт

Как оформить полис ОСАГО на платформе

Что нужно подготовить

  • Документы на ТС: ПТС или СТС (VIN, номер кузова/шасси, марка, мощность)
  • Паспорт страхователя с адресом прописки
  • ВУ всех вписываемых водителей (до 5 человек)

Порядок оформления

Откройте «Оформить» → ОСАГО. Форма состоит из нескольких блоков:

Данные полиса

  • Начало и окончание действия
  • Период использования (не менее 3 месяцев)
  • «Зелёный коридор» — если есть предыдущий полис (улучшает проходимость)

Транспортное средство

  • Регистрационный номер
  • Цель использования (личный или такси)
  • Марка, модель, VIN/шасси/рама
  • Год выпуска, мощность двигателя
  • Тип регистрационного документа и дата выдачи

Страхователь

  • ФИО, дата рождения
  • Email, телефон
  • Паспортные данные и адрес прописки

Водители

Неограниченный допуск или список до 5 водителей с персональными данными и датой начала стажа.

Расчёт стоимости

Цена = Базовая ставка × КБМ × КВС × КТ × КМ × КО × КС

КоэффициентЧто учитывает
КБМБезаварийная езда (0,46–3,92)
КВСВозраст и стаж водителей
КТРегион регистрации
КММощность двигателя
КСПериод использования

Оплата и получение

После «Посчитать» — предложения от страховщиков. Выберите вариант и перейдите к оплате. Ссылка действительна 20 минут – 2 часа.

После оплаты статус обновляется в течение 30–50 минут, готовый полис можно скачать. КВ зачисляется на баланс после подтверждения оплаты.

Советы по проходимости

Подробные рекомендации по улучшению проходимости: Проходимость полисов ОСАГО.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026