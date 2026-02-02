Как оформить полис ОСАГО на платформе ​

Что нужно подготовить ​

Документы на ТС: ПТС или СТС (VIN, номер кузова/шасси, марка, мощность)

ПТС или СТС (VIN, номер кузова/шасси, марка, мощность) Паспорт страхователя с адресом прописки

с адресом прописки ВУ всех вписываемых водителей (до 5 человек)

Порядок оформления ​

Откройте «Оформить» → ОСАГО. Форма состоит из нескольких блоков:

Данные полиса ​

Начало и окончание действия

Период использования (не менее 3 месяцев)

«Зелёный коридор» — если есть предыдущий полис (улучшает проходимость)

Транспортное средство ​

Регистрационный номер

Цель использования (личный или такси)

Марка, модель, VIN/шасси/рама

Год выпуска, мощность двигателя

Тип регистрационного документа и дата выдачи

ФИО, дата рождения

Email, телефон

Паспортные данные и адрес прописки

Неограниченный допуск или список до 5 водителей с персональными данными и датой начала стажа.

Расчёт стоимости ​

Цена = Базовая ставка × КБМ × КВС × КТ × КМ × КО × КС

Коэффициент Что учитывает КБМ Безаварийная езда (0,46–3,92) КВС Возраст и стаж водителей КТ Регион регистрации КМ Мощность двигателя КС Период использования

Оплата и получение ​

После «Посчитать» — предложения от страховщиков. Выберите вариант и перейдите к оплате. Ссылка действительна 20 минут – 2 часа.

После оплаты статус обновляется в течение 30–50 минут, готовый полис можно скачать. КВ зачисляется на баланс после подтверждения оплаты.

Советы по проходимости ​

Подробные рекомендации по улучшению проходимости: Проходимость полисов ОСАГО.