Как оформить полис ОСАГО на платформе
Что нужно подготовить
- Документы на ТС: ПТС или СТС (VIN, номер кузова/шасси, марка, мощность)
- Паспорт страхователя с адресом прописки
- ВУ всех вписываемых водителей (до 5 человек)
Порядок оформления
Откройте «Оформить» → ОСАГО. Форма состоит из нескольких блоков:
Данные полиса
- Начало и окончание действия
- Период использования (не менее 3 месяцев)
- «Зелёный коридор» — если есть предыдущий полис (улучшает проходимость)
Транспортное средство
- Регистрационный номер
- Цель использования (личный или такси)
- Марка, модель, VIN/шасси/рама
- Год выпуска, мощность двигателя
- Тип регистрационного документа и дата выдачи
Страхователь
- ФИО, дата рождения
- Email, телефон
- Паспортные данные и адрес прописки
Водители
Неограниченный допуск или список до 5 водителей с персональными данными и датой начала стажа.
Расчёт стоимости
Цена = Базовая ставка × КБМ × КВС × КТ × КМ × КО × КС
|Коэффициент
|Что учитывает
|КБМ
|Безаварийная езда (0,46–3,92)
|КВС
|Возраст и стаж водителей
|КТ
|Регион регистрации
|КМ
|Мощность двигателя
|КС
|Период использования
Оплата и получение
После «Посчитать» — предложения от страховщиков. Выберите вариант и перейдите к оплате. Ссылка действительна 20 минут – 2 часа.
После оплаты статус обновляется в течение 30–50 минут, готовый полис можно скачать. КВ зачисляется на баланс после подтверждения оплаты.
Советы по проходимости
Подробные рекомендации по улучшению проходимости: Проходимость полисов ОСАГО.