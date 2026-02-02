Дистанционное урегулирование по ОСАГО: подробный гайд
Заявление о страховом возмещении с документами теперь можно подать дистанционно — через сайт страховой компании или мобильное приложение. Для подписи используются электронные подписи: усиленная неквалифицированная для физлиц и усиленная квалифицированная для организаций.
Когда доступно дистанционное урегулирование
- В ДТП участвовали только два автомобиля
- Нет пострадавших, повреждены только автомобили (без объектов инфраструктуры)
- У всех водителей есть действующий полис ОСАГО
Удалённый осмотр: фото и видео
Осмотр повреждённых транспортных средств можно провести удалённо. Фото- и видеоматериалы, отправленные в электронной форме, служат основой для дальнейших действий. Они могут быть использованы как для осмотра, так и для проведения независимой экспертизы.
Подача заявления через «Госуслуги»
Преимущества электронной подачи:
- Оперативность — заявление о ДТП можно подать в течение пяти дней без посещения страховой компании
- Удобство мониторинга — статус заявления и сроки рассмотрения отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуг»
- Безопасное хранение — все документы хранятся в электронной форме, исключая потери или повреждения
Процесс подачи заявления
- Выберите раздел «Возмещение убытков при ДТП по ОСАГО» на портале «Госуслуг»
- Ваши данные (информация о машине и водителе) будут автоматически заполнены из базы данных
- Выберите свою страховую компанию и заполните заявление
- Приложите фотокопии документов о ДТП, заполненных при оформлении по «Европротоколу»
- Нажмите «Направить заявление в страховую компанию»
После получения заявления страховая компания согласует с вами дату и место осмотра автомобиля.
Что дальше
Страховые компании обязаны принимать заявления о страховом возмещении в электронной форме. Новые правила также распространяются на другие виды обязательного страхования.