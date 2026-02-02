Дистанционное урегулирование по ОСАГО: подробный гайд ​

Заявление о страховом возмещении с документами теперь можно подать дистанционно — через сайт страховой компании или мобильное приложение. Для подписи используются электронные подписи: усиленная неквалифицированная для физлиц и усиленная квалифицированная для организаций.

Когда доступно дистанционное урегулирование ​

В ДТП участвовали только два автомобиля

Нет пострадавших, повреждены только автомобили (без объектов инфраструктуры)

У всех водителей есть действующий полис ОСАГО

Удалённый осмотр: фото и видео ​

Осмотр повреждённых транспортных средств можно провести удалённо. Фото- и видеоматериалы, отправленные в электронной форме, служат основой для дальнейших действий. Они могут быть использованы как для осмотра, так и для проведения независимой экспертизы.

Подача заявления через «Госуслуги» ​

Преимущества электронной подачи:

Оперативность — заявление о ДТП можно подать в течение пяти дней без посещения страховой компании

— заявление о ДТП можно подать в течение пяти дней без посещения страховой компании Удобство мониторинга — статус заявления и сроки рассмотрения отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуг»

— статус заявления и сроки рассмотрения отображаются в личном кабинете на портале «Госуслуг» Безопасное хранение — все документы хранятся в электронной форме, исключая потери или повреждения

Процесс подачи заявления ​

Выберите раздел «Возмещение убытков при ДТП по ОСАГО» на портале «Госуслуг» Ваши данные (информация о машине и водителе) будут автоматически заполнены из базы данных Выберите свою страховую компанию и заполните заявление Приложите фотокопии документов о ДТП, заполненных при оформлении по «Европротоколу» Нажмите «Направить заявление в страховую компанию»

После получения заявления страховая компания согласует с вами дату и место осмотра автомобиля.

Что дальше ​

Страховые компании обязаны принимать заявления о страховом возмещении в электронной форме. Новые правила также распространяются на другие виды обязательного страхования.