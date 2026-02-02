Что такое ТБ в ОСАГО? ​

ТБ - базовый тариф или базовая ставка. Обязательный по закону полис ОСАГО подразумевает контроль ценообразования со стороны государства в лице Центробанка. Так, формула расчета стоимости страховки включает в себя базовую ставку (тариф), которая устанавливается регулятором с целью гарантировать доступность полиса по цене.

Стоимость полиса ОСАГО складывается из базовой ставки выбранной страховой компании и поправочных коэффициентов, индивидуальных для каждого автовладельца. Однако, что представляет из себя базовая ставка?

По сути, это первоначальный ценовой показатель, который страховщики используют для расчета стоимости страховой премии. Эта сумма устанавливается таким образом, чтобы доход от продажи страховок был достаточен для покрытия страховых выплат.

Страховые компании могут изменять значение базовой ставки, но не имеют права выходить за пределы тарифного коридора, установленного Банком России. Тарифный коридор включает в себя минимальное и максимальное значение базовой ставки, что позволяет страховщикам устанавливать более низкий тариф для аккуратных водителей и более высокий для систематических нарушителей. С 13 сентября 2022 года тарифный коридор базовой ставки ОСАГО на легковые авто физических лиц стал шире. В пределах установленных значений страховые компании могут назначать тарифы для каждого автовладельца индивидуально.

Факторы, влияющие на базовую ставку ​

Хотя коэффициенты, характеризующие водителя и его транспортное средство, одинаковы для всех страховых компаний, базовые тарифы могут отличаться. Это связано с различными факторами, такими как тип автомобиля (легковой или грузовой) и владелец (юридическое или физическое лицо), а также технические характеристики, конструктивные особенности и цель использования ТС.

Минимальная базовая ставка применяется к водителям, которые редко используют автомобиль с малой мощностью двигателя и не участвовали в ДТП.. Максимальные ставки будут взиматься с молодых и неопытных водителей, попавших в несколько аварий, а также с владельцев автомобилей высокой мощности.