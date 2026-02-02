Получение полиса ОСАГО после оплаты
Не пришёл полис после оплаты
Сколько времени прошло?
Страховые компании формируют документы не моментально. От момента оплаты до отправки полиса проходит от 1 до 30 минут. Если прошло меньше 30 минут — подождите.
Правильно ли указана электронная почта?
Часто агенты ошибаются в адресе электронной почты. Последние 10 писем всегда доступны в личном кабинете в разделе «Почта». Зайдите в письмо от страховой компании — внизу можно скачать полис и другие документы.
Страховая компания не отправила документы
Такое бывает. В этом случае мы отправляем полис с нашего адреса (тема письма — «Документы»). Во вложении — полис и, в некоторых случаях, заявление на страхование. Документы также доступны в разделе «Почта».
Прошло больше 30 минут, письма нет
Это редкий случай. Напишите в чат поддержки, указав:
- ФИО страхователя
- ID полиса (левый столбец в списке договоров)
- Чек об оплате (скриншот)
- Дату и время оплаты
Мы отправим данные в страховую компанию, и они в течение дня пришлют полис.
Где скачать оформленный полис?
Полис приходит от 5 до 30 минут после оплаты:
- На указанную электронную почту
- В раздел «Инструменты — Документы»
- В раздел «Инструменты — Почта»
Все ли компании добавляют полисы в раздел «Документы»?
Нет. Некоторые компании не умеют добавлять полисы в этот раздел. В этом случае полис доступен в разделе «Почта» или по электронной почте.
Не пришло заявление к полису
Напишите ФИО клиента или номер расчёта в чат поддержки — мы постараемся помочь.