Тема

На сайт

Получение полиса ОСАГО после оплаты

Не пришёл полис после оплаты

Сколько времени прошло?

Страховые компании формируют документы не моментально. От момента оплаты до отправки полиса проходит от 1 до 30 минут. Если прошло меньше 30 минут — подождите.

Правильно ли указана электронная почта?

Часто агенты ошибаются в адресе электронной почты. Последние 10 писем всегда доступны в личном кабинете в разделе «Почта». Зайдите в письмо от страховой компании — внизу можно скачать полис и другие документы.

Страховая компания не отправила документы

Такое бывает. В этом случае мы отправляем полис с нашего адреса (тема письма — «Документы»). Во вложении — полис и, в некоторых случаях, заявление на страхование. Документы также доступны в разделе «Почта».

Прошло больше 30 минут, письма нет

Это редкий случай. Напишите в чат поддержки, указав:

  • ФИО страхователя
  • ID полиса (левый столбец в списке договоров)
  • Чек об оплате (скриншот)
  • Дату и время оплаты

Мы отправим данные в страховую компанию, и они в течение дня пришлют полис.

Где скачать оформленный полис?

Полис приходит от 5 до 30 минут после оплаты:

  • На указанную электронную почту
  • В раздел «Инструменты — Документы»
  • В раздел «Инструменты — Почта»

Все ли компании добавляют полисы в раздел «Документы»?

Нет. Некоторые компании не умеют добавлять полисы в этот раздел. В этом случае полис доступен в разделе «Почта» или по электронной почте.

Не пришло заявление к полису

Напишите ФИО клиента или номер расчёта в чат поддержки — мы постараемся помочь.

АгентБрокер — Руководство пользователя

© 2024–2026