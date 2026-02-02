Получение полиса ОСАГО после оплаты ​

Не пришёл полис после оплаты ​

Сколько времени прошло? ​

Страховые компании формируют документы не моментально. От момента оплаты до отправки полиса проходит от 1 до 30 минут. Если прошло меньше 30 минут — подождите.

Правильно ли указана электронная почта? ​

Часто агенты ошибаются в адресе электронной почты. Последние 10 писем всегда доступны в личном кабинете в разделе «Почта». Зайдите в письмо от страховой компании — внизу можно скачать полис и другие документы.

Страховая компания не отправила документы ​

Такое бывает. В этом случае мы отправляем полис с нашего адреса (тема письма — «Документы»). Во вложении — полис и, в некоторых случаях, заявление на страхование. Документы также доступны в разделе «Почта».

Прошло больше 30 минут, письма нет ​

Это редкий случай. Напишите в чат поддержки, указав:

ФИО страхователя

ID полиса (левый столбец в списке договоров)

Чек об оплате (скриншот)

Дату и время оплаты

Мы отправим данные в страховую компанию, и они в течение дня пришлют полис.

Где скачать оформленный полис? ​

Полис приходит от 5 до 30 минут после оплаты:

На указанную электронную почту

В раздел «Инструменты — Документы»

В раздел «Инструменты — Почта»

Все ли компании добавляют полисы в раздел «Документы»? ​

Нет. Некоторые компании не умеют добавлять полисы в этот раздел. В этом случае полис доступен в разделе «Почта» или по электронной почте.

Не пришло заявление к полису ​

Напишите ФИО клиента или номер расчёта в чат поддержки — мы постараемся помочь.